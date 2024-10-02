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Артур Томилко
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Разработчик WinRAR показал «заархивированную» футболку

Чтобы «разархивировать», её нужно залить водой.

«Заархивированная» футболка 
  • Футболку изготовили в партнёрстве с производителем одежды Tern. Внимание на анонс обратило Rozetked.
  • Футболка сжата с помощью пресса и в упакованном виде помещается в ладони. Чтобы придать ей привычную форму, нужно намочить водой.
  • Компании также представили сумку в виде логотипа WinRAR.
Сумка в виде логотипа WinRAR
Сумка в виде логотипа WinRAR
  • Обе новинки начнут продавать на сайте Tern в октябре 2024 года. Цены пока не назвали.

#winrar #мерч #новости

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75 комментариев
Павел

Ну хоть с мерча WinRAR начнет зарабатывать

59
6
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Роман Кулаков

- Футболка стоит 10$
- Нет, возьму так
- Ну ок

33
4
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Andrey Chuguev

Ну по традиции картинка

16
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Леонид Рогов

наконец-то WinRAR нашел способ заставить людей платить

14
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Big Lebovvski (Владислав)

О МАЙ ГАД. Это дерьмо уже десяток лет на Али продается. Новость. Редактора новостей в шею гнать за баяны.

4
4
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Антошка Гармошка

На али продаются ИМЕННО винраровские(в коллабе) футболки?

18
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Олег Волк

Вы вообще не поняли прикола походу

5
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