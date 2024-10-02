Разработчик WinRAR показал «заархивированную» футболку

Чтобы «разархивировать», её нужно залить водой.«Заархивированная» футболка Футболку изготовили в партнёрстве с производителем одежды Tern. Внимание на анонс обратило Rozetked.Футболка сжата с помощью пресса и в упакованном виде помещается в ладони. Чтобы придать ей привычную форму, нужно намочить водой.Компании также представили сумку в виде логотипа WinRAR.Сумка в виде логотипа WinRARОбе новинки начнут продавать на сайте Tern в октябре 2024 года. Цены пока не назвали.#winrar #мерч #новости
Ну хоть с мерча WinRAR начнет зарабатывать
- Футболка стоит 10$
- Нет, возьму так
- Ну ок
Ну по традиции картинка
наконец-то WinRAR нашел способ заставить людей платить
О МАЙ ГАД. Это дерьмо уже десяток лет на Али продается. Новость. Редактора новостей в шею гнать за баяны.
На али продаются ИМЕННО винраровские(в коллабе) футболки?
Вы вообще не поняли прикола походу