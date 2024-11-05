«Т-Банк» предложил малому бизнесу продвигаться через категории кешбэка в приложении

Они смогут разместить предложение о кешбэке, а увидят его клиенты, которые расплачивались в заведении или в точках поблизости.Банк запустил сервис для продвижения районного бизнеса: он сможет размещать предложения с повышенным кешбэком для клиентов «Т-Банка», которые делают покупки поблизости.Источник здесь и далее: «Т-Банк»Разместиться можно бесплатно, комиссий и сборов за показы нет, оплачивать нужно будет только кешбэк, который клиенты банка получат за покупки.Банк будет предлагать кешбэк пользователям, которые уже расплачивались либо в самом заведении, либо в точках поблизости. Таргетинг настраивать не надо — банк с помощью алгоритмов сам выбирает, кому показывать предложение.Чтобы воспользоваться сервисом, нужно открыть расчётный счёт и подключить торговый эквайринг в «Т-Банке». Если бизнес — уже клиента банка, достаточно только подать заявку и создать предложение о повышенном кешбэке. Оно будет действовать месяц, затем нужно подаваться заново.Услуга недоступна владельцам табачных магазинов, кальянных, страховых и финансовых организаций, букмекерских контор.Как выглядит настройка кампании в приложении «Т-Банка»#новости #тбанк
Достали уже с этими кешбэками. Раньше всё было просто: выбираешь категории и всё. А сейчас: купи сырок в магазине "Пасть бегемота". Но не просто сырок, а определённый вид. Нет, этот не подойдёт, видишь, он с добавлением шоколадной крошки, а тебе нужен обычный. Нет, этот тоже не подойдёт. Посмотри на цену, кешбэк на товар от 100 рублей, а твой сырок стоит 99.99 руб. Вот тот, в дальнем углу, тоже не бери. Хочешь взять два сырка? Нет, два нельзя, можно только один. Ну вот, в этом магазине нет этого сырка. Досада! Ну ничего, повезёт в следующий раз!
Достало нытьë)
просто программами лояльности сейчас заведуют бездари, которые своими глупыми идеями уменьшают лояльность клиента а не увеличивают
Если вы так страдает, зачем пользуетесь?
сроду не смотрю жти категории кышбэков
любишь сырки?
Т-Банк хотя бы сохранил кэшбек за все покупки, а Альфа здесь просто-напросто вышла из чата)