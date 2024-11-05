Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Обзор
Курсы
Темы
Маркетинг
Деньги
Сервисы
Крипто
Личный опыт
Образование
Маркетплейсы
AI
Карьера
Право
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Маркетинг

«Т-Банк» предложил малому бизнесу продвигаться через категории кешбэка в приложении

Они смогут разместить предложение о кешбэке, а увидят его клиенты, которые расплачивались в заведении или в точках поблизости.

  • Банк запустил сервис для продвижения районного бизнеса: он сможет размещать предложения с повышенным кешбэком для клиентов «Т-Банка», которые делают покупки поблизости.
Источник здесь и далее: «Т-Банк»
Источник здесь и далее: «Т-Банк»
  • Разместиться можно бесплатно, комиссий и сборов за показы нет, оплачивать нужно будет только кешбэк, который клиенты банка получат за покупки.
  • Банк будет предлагать кешбэк пользователям, которые уже расплачивались либо в самом заведении, либо в точках поблизости. Таргетинг настраивать не надо — банк с помощью алгоритмов сам выбирает, кому показывать предложение.
  • Чтобы воспользоваться сервисом, нужно открыть расчётный счёт и подключить торговый эквайринг в «Т-Банке». Если бизнес — уже клиента банка, достаточно только подать заявку и создать предложение о повышенном кешбэке. Оно будет действовать месяц, затем нужно подаваться заново.
  • Услуга недоступна владельцам табачных магазинов, кальянных, страховых и финансовых организаций, букмекерских контор.
Как выглядит настройка кампании в приложении «Т-Банка»
Как выглядит настройка кампании в приложении «Т-Банка»

#новости #тбанк

1919
118 комментариев
Илья Дёмин

Достали уже с этими кешбэками. Раньше всё было просто: выбираешь категории и всё. А сейчас: купи сырок в магазине "Пасть бегемота". Но не просто сырок, а определённый вид. Нет, этот не подойдёт, видишь, он с добавлением шоколадной крошки, а тебе нужен обычный. Нет, этот тоже не подойдёт. Посмотри на цену, кешбэк на товар от 100 рублей, а твой сырок стоит 99.99 руб. Вот тот, в дальнем углу, тоже не бери. Хочешь взять два сырка? Нет, два нельзя, можно только один. Ну вот, в этом магазине нет этого сырка. Досада! Ну ничего, повезёт в следующий раз!

42
1
Ответить
ChBRR

Достало нытьë)

10
2
Ответить
illusive man

просто программами лояльности сейчас заведуют бездари, которые своими глупыми идеями уменьшают лояльность клиента а не увеличивают

8
Ответить
Будущее вчера

Если вы так страдает, зачем пользуетесь?

1
Ответить
Евгений Ситников

сроду не смотрю жти категории кышбэков

Ответить
Курильщик

любишь сырки?

Ответить
Гелька, она же Ангелина

Т-Банк хотя бы сохранил кэшбек за все покупки, а Альфа здесь просто-напросто вышла из чата)

Ответить