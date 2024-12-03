«Яндекс Музыка» добавила инструмент для платного продвижения артистов

Пока его тестируют с частью исполнителей.Инструмент называется «Импульс», сообщил «Яндекс». Как отмечают в компании, он поможет артистам увеличить количество прослушиваний, привлечь новую аудиторию и повысить шансы релиза на популярность в рекомендациях за счёт дополнительных реакций от слушателей.«Импульс» работает на базе «Яндекс Директа», воспользоваться им смогут музыканты, у которых больше 100 тысяч ежемесячных слушателей. Артисты смогут продвигать творчество в «Музыке», а также в рекламной сети «Яндекса». Стоимость продвижения в компании не раскрывают.Рекламная кампания создаётся автоматически на основе информации о релизе. Аудиторию, которой покажут рекламу, «Музыка» находит при помощи нейросетей — в неё попадут как слушатели исполнителя, так и те пользователи, которым потенциально может понравиться музыка.Пока инструмент на стадии бета-тестирования — в декабре 2024 года к нему получили доступ первые артисты. Сколько их — не уточняется. Открыть доступ всем исполнителям «Музыка» планирует в 2025 году, уточняет Forbes.В июле 2024 года «Музыка» представила «Нитро» — технологию на основе нейросетей, которая поможет попасть в рекомендации артистам с аудиторией до 5000 человек в месяц.#новости #яндексмузыка
То есть теперь музыка будет не только внезапной, но и рекламной?
Какая-нибудь баста или, простихоспади, Басков, могут влезть в мой процесс прослушивания музыки?
Мощно! Это же ещё и за деньги пользователя, красота просто.
Или будет дополнительная подписка "антипродвижение", с которой наконец можно будет слушать то, что нравится?
за деньги да-за деньги да
басков и баста ладно. а как насчет шамана и рогозина?
Будете слушать Баскова! И Баста!
А чем Вадиму Баста то насолил. Баста мосч!
— Итак подведем итоги:
Состричь со слушателей за подписку. Есть.
Состричь с артистов за продвижение. Выполнено.
Нужны еще предложения!
— А давайте еще сострижем со слушателей, чтобы они могли игнорировать платное продвижение артистов!
— Вот не зря мы тебя наняли, Артемий!
И ввести тариф "Козырный туз" для артистов - за двойную плату пробиваться сквозь платную пользовательскую блокировку рекламы.