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Евгения Евсеева
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YouTube улучшит показ рекламы в роликах — перестанет прерывать видео на середине предложения

Функция заработает с 12 мая 2025 года.

  • С этой даты YouTube начнёт автоматически определять «естественные точки разрыва» в роликах — например, паузы в речи и смену сцен, пишет The Verge.
  • Применится функция как к старым, так и к новым видео на платформе. Но от неё можно отказаться — и настроить показ вручную. Тогда YouTube подскажет автору, если реклама находится в «неудачном» месте.
Пример работы функции — в рабочем кабинете видно, что в одном моменте реклама прерывает речь. Источник: YouTube
Пример работы функции — в рабочем кабинете видно, что в одном моменте реклама прерывает речь. Источник: YouTube

#новости #youtube

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