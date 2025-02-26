YouTube улучшит показ рекламы в роликах — перестанет прерывать видео на середине предложения

Функция заработает с 12 мая 2025 года.С этой даты YouTube начнёт автоматически определять «естественные точки разрыва» в роликах — например, паузы в речи и смену сцен, пишет The Verge.Применится функция как к старым, так и к новым видео на платформе. Но от неё можно отказаться — и настроить показ вручную. Тогда YouTube подскажет автору, если реклама находится в «неудачном» месте.Пример работы функции — в рабочем кабинете видно, что в одном моменте реклама прерывает речь. Источник: YouTube#новости #youtube