Музыкальный стриминговый сервис Spotify разместил на площади Times Square в центре Нью-Йорка билборд с изображением Петра Чайковского. Композитор стал самым прослушиваемым русским музыкантом 2020 года среди слушателей сервиса за пределами России, рассказали в компании.