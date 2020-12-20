Фото: билборд в центре Нью-Йорка с изображением Чайковского — самого популярного русского артиста в Spotify вне России Материал редакции
Ежемесячная аудитория композиций Чайковского составила 2,8 млн слушателей по всему миру.
Музыкальный стриминговый сервис Spotify разместил на площади Times Square в центре Нью-Йорка билборд с изображением Петра Чайковского. Композитор стал самым прослушиваемым русским музыкантом 2020 года среди слушателей сервиса за пределами России, рассказали в компании.
Ежемесячная аудитория композиций Чайковского составила 2,8 млн человек по всему миру. Spotify также создал специальный плейлист This is Tchaikovsky с некоторыми популярными произведениями автора. Самыми популярными композициями Чайковского стали:
- Балет «Лебединое озеро» op. 20, действие II, сцена 10 (Лондонский симфонический оркестр).
- Балет «Щелкунчик» op. 40, действие II, сцена 13: «Вальс цветов» (Берлинская филармония).
- Балет «Щелкунчик» op. 71, действие II, картина III, вариация II: «Танец Феи Драже» (Российский национальный оркестр).
- Балет «Щелкунчик» op. 71, действие I, сцена 2: «Марш» (Берлинская филармония).
- «Детский альбом» op. 39, сцена 3: «Мама» (Кэрол Розенбергер).
Эх, а ведь это мог быть Моргенштерн
Пусть слушают, кто-то и Цветаеву поэзией считает, что поделать
А кто у нас тут поэзия, коли Цветаева уже, оказывается, нет?
Ну вот, началось, в целом, всё равно, что пояснять почему моренгенштерн так себе рэпер.
Продолжайте читать, как говорится "новую искренность" ;)
это вы ее вспомнили потому что и он(Петр Ильич) и она не натуралы были?
Нет, честно говоря, меня мало волнует их ориентация
Но высер в сторону Цветаевой вы все же привели. Много радио слушаете, наверное, и чужое мнение на свое променяли?
В последний раз слушал радио Маяк ещё в детстве, нет, просто Цветаева - бездарность, Крученых в гробу вертится, когда кто-то иначе считает
Разве нельзя считать Чайковского Моргенштерном своего времени?
Чайковский - это про возможности. Моргенштерн - про как обычно, сиречь срань из под забора.
Не знаю, значимость классической музыки сильно переоценена, я сторонник Сати в этом плане - музыка это фон и украшение, а не цель.
Вообще, хип-хоп интересная штука, когда он сделан хорошо - ни музыка, ни текст не должны тянуть на себя одеяло, если же рассуждать о музыке современной, то она также далека от Чайковского, как был далёк от него Сати, т.е это просто другая идея
Раньше музыкой пытались передать чувства, потом она стала сопровождать их (появилась в театрах, в кино, в салонах стал играть джаз), а потом она стала лишь формой, содержанием же стали слова, для меня то, что делает Моргенштерн равнозначно условному Летову - выражает популярный протест, пытается придать себе значимости и исключительности в системе, где идея исключительности является основной.
Просто музыка своего времени, конкуренция, истерика, протест, эпатаж, почему бы и нет.
Лично для меня в музыке всегда была важна именно музыка. Мне вообще насрать, чё там поют (в детстве я английского не знал, а русское не слушал никогда и не слушаю до сих пор), я ценю хорошее звучание. Да, текст может дополнять какую-то идею или рассказывать какую-то историю, но это второстепенно, это-ж музыка вашу мать, я пришел сюда слушать долбанную музыку, а не изречения, это я могу почитать где-нибудь. Потому я до сих пор не слушаю ничего русского, потому что почему-то в большинстве своём русские в музыке ценят слова походу больше, иначе я не знаю как объяснить то, почему всё русское (обобщаю) звучит как говно
В большинстве своих любимых композициях я до сих пор толком понятия не имею, о чём там поётся вообще, некоторые вообще на неизвестных мне языках, но это мои любимые композиции. При их прослушивании я испытываю кучу всяких эмоций, переживаний, воображаю какие-то сюжеты.. в общем, не знаю, текст для меня это такое, на хрен не сдался )
В большинстве своих любимых композициях я до сих пор толком понятия не имею, о чём там поётся вообще, некоторые вообще на неизвестных мне языках, но это мои любимые композиции.
Забавно, мой друг-иностранец говорит, что часто такое замечает за русскими - фокус на общей композиции, а не на деталях.
Разделяю ваше восприятие, тем более часто в тексте лишь избитые штампы. Но иногда бывают исключения, типа "Макарены" - веселая песенка про озабоченную девушку, изменившую парню с двумя его друзьями))
Я с вами не согласен, если честно.
Есть Музыка для фона, есть музыка для индивидуального прослушивания и передачи эмоций.
Попробую объяснить свою точку зрения на примере видео. Есть рекламный ролик, а есть короткометражный фильм, а есть полноценное кино, а есть многосерийные фильмы. В всего этого разные задачи и идея, как и время потраченное на осуществление задуманного. Даже фильм может быть искусством, а может быть просто для какого-то просто времяпрепровождения, а может просто демонстрация чего-то.
Увы, я не являюсь человеком, который в состоянии оценить искусство по достоинству, этому ведь учится надо, а на это готов не каждый.
Тебе повезло, что на ВЦ нет людей, которые знают Летова
И Янку Дягилеву
Янку не знают даже некоторые современные поклонники Летова, чего уж тут
Их можно понять, они не жили в наше время. Хотя музыка Чайковского на все времена, конечно.
Того же Башлачёва Александра сейчас слушать, как-то не по себе.
Лично я считаю, что любая музыка найдёт своего слушателя, хотя иногда печально быть единственным фанатом Пикника среди миллионов фанатов других рок групп, или же слушать по настоящему поэтические треки Замая, когда рядом все хвалят Оксимирон и Хаски, но всё равно всё упирается в то, как ты чувствуешь.
Я для себя нашёл отличный маркер, если человек чувствует, понимает Moddi (SJW фолк), а потом слушает шаманское пение или Муцураева, то мне с ним по пути, не из-за того, что мы любим одну музыку, а просто по той причине, что этот человек не предвзят.
Роман, нельзя. Чайковский знал в совершенстве контрапункт, полифонию, инструментовку. Хотя бы. Моргенштерн не знает ничего.
Моргенштерн неплохо шарит в музыкальном софте, если не ошибаюсь, он прославился пародиями на чужие аранжировки и исполнение.
Вот нашел одно из его первых видео. По сути он просто нашел ключ к популярной музыке и влез в нее на постиронии, зря его хейтят, интересный персонаж.
Там же Король и шут в топе (на Спотифае в России)
Чайковский - самый прослушиваемый российский исполнитель именно за пределами российского Spotify.
Патриотический коммент
Старинный Артем
«Едкий» (гадкий) ответ, с притягиванием за уши хуйни, который обязательно должен появиться ниже.
Коммент про Украину / Беларусь
Упоминание Тинькова всуе
Старинный Артем
Чья-то вставка про Белоруссию
Комментарий про то, что наши чиновники жируют, а простому народу в провинции не могут канализацию и отопление провести. И ещё тут написано про разницу средних зарплат в России и на Западе и упоминаю что при этом Россия страна с богатая природными ресурсами.
А у нас сейчас стесняются Чайковского из-за того что он был геем? 😅
Говорят о его достижениях без упоминания его личной жизни. На то она и личная
Путин: говорят, Чайковский был гомосексуалистом, но мы любим его не за это.
парад пидарасов (с)
(готов к тоннам минусов и обвинениям в нетолерантности)
а почему тебя это так волнует, что даже решил отметиться со своим мнением?
считается, что если мужчина высказывается на подобные темы, то это значит, что он хочет, чтобы все знали, что "он то не такой". Но это лишь значит, что он сам не уверен или недостаточно считает себя маскулинным, если испытывает желание демонстрировать это.
Нет, это придумали гомосеки, чтобы никто таких вещей не говорил
Все и так знают что ты отбитый на всю кукуху, можешь даже не утруждаться уже просто пустые каменты оставлять
ты кстати осознаешь, что Чайковского не вывесили бы на всеобщее оборзение, не будь он геем? тут все продумано до мелочей
И что мне даст это осознание даже если оно правда? Угнетнуться надо, или что там зашоренки делают обычно?
гений, но пидорас ;-)
Ну что Вы)
Скорее это невежество (экпресс-тест на преодоление 3х значного рубикона IQ (вы не прошли )=)
ОН УКРАИНСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ!!!!!
(раздался голос со стороны юго-запада)
Сальери был украинского происхождения... А Чайковский - казах
Пётр Ильич Чайковский родился 25 апреля (7 мая) 1840 в посёлке Воткинск Сарапульского уезда Вятской губернии (Россия) (ныне город Воткинск, Удмуртия).
Украинского происхождения были - прадед и дед. Дед после русско-турецкой войны получил дворянство и осел в Вятской губернии.
Прадед композитора по материнской линии, французский скульптор, «модельмейстер» Мейсенской Королевской фарфоровой фабрики, который был женат на дочери австрийского офицера. Их пятый ребёнок из шести, Михаэль Генрих Максимилиан Асье (1778—1830), приехал в Россию в качестве учителя французского и немецкого языков в Артиллерийском и Инженерном шляхетском кадетском корпусе в 1795 году, а в 1800 году — принял русское подданство.
Так что там замес по многим линиям, а от украинской линии там всего четверть (дед). Причем рождены, что отец, что сам - в России.
Правильно пишете, только сарказма не поняли.
и правда не понял :) а вот сейчас понял, спасибо!
но... эм... в общем кто-то такие сарказмы может воспринять всерьез и потом будет в школе рассказывать, что это правда :) решил восстановить справедливость, так сказать, занялся просветительской работой.
Прочел новость, и думаю новость так себе, а дайка загляну в комментарии))
и тут я понял что комментарии более жаркие чем эта новость)))
Даже приятно как то стало... молодцы Spotify, хороший PR-ход, заметно и вроде бы даже благородно.
Русские вперёд!
Тот случай когда твоя культура не произвела никакой интересной для мира музыки за последние 150 лет.
"Щедрик" Леонтовича и то помоложе.
Скрябин, Рахманинов, Прокофьев, Шостакович, Шнитке?
Или слушатели спота из США - это типа эталон меломанов?
Ладно тогда.
Ну, во-первых, Чайковский даже по меркам 19 века был популярной музыкой, массовой. Во-вторых, уже с начала 20 всё это перешло в рамки академической музыки, далековатой от народа.
Максимум, на что хватает население - это OST. Морриконе, Циммер - и всё.
Щас бы за население говорить. Про поп-музыку и массовость тоже лихо. Аналитику уровня "что в голову пришло, то пишу".
Что тоже приятно. Ведь на Западе очень сильно развита музыкальная индустрия и конкуренция за слушателя.
плохо что только один чайковский. стравинский, рахманинов.. или американцы их за своих считают?
апд: да, действительно. Стравинского считают американским композитором.
А с чего бы Стравинского считать русским?
Ладно Франция могла бы обижаться на американцев из-за него, это ещё понятно.
Вы серьёзно? Стравинский не русский композитор? А какой же он, американский?
Французский, как вариант.
может с того что он родился и треть жизни прожил в россии, нет?
Аж треть, с ума сойти. Не, ну точно наш теперь, как и Крым.
А это точно не Фрейд?
вот Фрейд
он смотрит сурово, будто хочет спросить: а не пидар ли ты, уважаемый мэтр классической музыки?
Фрейд тут смотрит как раза на тебя с мнением, что если ты бросился так активно обсуждать эту тему, то она у тебя несколько больная и латентная. Возможно ты никак не можешь себе признаться, а потому подобными комментариями пытаешься убедить себя, что ты точно не такой. Фрейд достаточно хорошо о таком защитном поведении писал.
Возможно, это ты так рьяно бросился в бой, потому что почувствовал несколько негативное отношение к геям, латентность вскипела? ))
Интересно, а где они взяли записи "самого прослушиваемого русского МУЗЫКАНТА"?
Комментарий в духе Ютуб: Я слушаю Чайковского, потому что у меня родился сын и ещё я нашёл своего потерянного отца спустя 30лет.
Боже мой сколько же идиотов и дилетантов в комментариях! Не знают, что написать и все равно пишут чушь. Лучше бы вы шестую симфонию обсудили, например
Это плохая новость, что за 150 лет Россия не выдала популярного музыканта на международном уровне. Да и 2,5 млн прослушиваний – это ни о чем.
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