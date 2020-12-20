Маркетинг
Лиана Липанова

Фото: билборд в центре Нью-Йорка с изображением Чайковского — самого популярного русского артиста в Spotify вне России Материал редакции

Ежемесячная аудитория композиций Чайковского составила 2,8 млн слушателей по всему миру.

Музыкальный стриминговый сервис Spotify разместил на площади Times Square в центре Нью-Йорка билборд с изображением Петра Чайковского. Композитор стал самым прослушиваемым русским музыкантом 2020 года среди слушателей сервиса за пределами России, рассказали в компании.

Ежемесячная аудитория композиций Чайковского составила 2,8 млн человек по всему миру. Spotify также создал специальный плейлист This is Tchaikovsky с некоторыми популярными произведениями автора. Самыми популярными композициями Чайковского стали:

  • Балет «Лебединое озеро» op. 20, действие II, сцена 10 (Лондонский симфонический оркестр).
  • Балет «Щелкунчик» op. 40, действие II, сцена 13: «Вальс цветов» (Берлинская филармония).
  • Балет «Щелкунчик» op. 71, действие II, картина III, вариация II: «Танец Феи Драже» (Российский национальный оркестр).
  • Балет «Щелкунчик» op. 71, действие I, сцена 2: «Марш» (Берлинская филармония).
  • «Детский альбом» op. 39, сцена 3: «Мама» (Кэрол Розенбергер).

#spotify

4482 просмотров
113 комментариев
111
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["spotify"], "comments": 113, "likes": 111, "favorites": 12, "is_advertisement": false, "subsite_label": "marketing", "id": 189125, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Sun, 20 Dec 2020 12:59:07 +0300", "is_special": false }
Объявления на vc.ru Отключить рекламу
Поиск работы на vc.ru
Свежие вакансии от работодателей в сфере ИТ и маркетинга.
Перейти
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
113 комментариев Накачай стартап
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Илья Шишкунов

55

Эх, а ведь это мог быть Моргенштерн

Ответить

Prost Я

Илья
22

Потерянное поколение(

Ответить

Игорь

Илья
5

Его слушаю люди с iq 10

Ответить

Илья Шишкунов

Игорь
–4

Пусть слушают, кто-то и Цветаеву поэзией считает, что поделать 

Ответить

Виктор Петров

Илья
3

А кто у нас тут поэзия, коли Цветаева уже, оказывается, нет?

Ответить

max smirnoff

Виктор
1

эминем 

Ответить

Илья Шишкунов

Виктор
0

Ну вот, началось, в целом, всё равно, что пояснять почему моренгенштерн так себе рэпер. 
Продолжайте читать, как говорится "новую искренность" ;) 

Ответить

Angel Vivaldi

Илья
0

это вы ее вспомнили потому что и он(Петр Ильич) и она не натуралы были?

Ответить

Илья Шишкунов

Angel
1

Нет, честно говоря, меня мало волнует их ориентация

Ответить

Alex Illarionov

Илья
0

Но высер в сторону Цветаевой вы все же привели. Много радио слушаете, наверное, и чужое мнение на свое променяли? 

Ответить

Илья Шишкунов

Alex
0

В последний раз слушал радио Маяк ещё в детстве, нет, просто Цветаева - бездарность, Крученых в гробу вертится, когда кто-то иначе считает 

Ответить

Angel Vivaldi

Илья
0

(; просто так совпало интересно

Ответить

Roman Sidorov

Илья
–5

Разве нельзя считать Чайковского Моргенштерном своего времени?

Ответить

Виктор Петров

Roman
7

Чайковский - это про возможности. Моргенштерн - про как обычно, сиречь срань из под забора.

Ответить

Илья Шишкунов

Roman
0

Не знаю, значимость классической музыки сильно переоценена, я сторонник Сати в этом плане - музыка это фон и украшение, а не цель.
Вообще, хип-хоп интересная штука, когда он сделан хорошо - ни музыка, ни текст не должны тянуть на себя одеяло, если же рассуждать о музыке современной, то она также далека от Чайковского, как был далёк от него Сати, т.е это просто другая идея 
Раньше музыкой пытались передать чувства, потом она стала сопровождать их (появилась в театрах, в кино, в салонах стал играть джаз), а потом она стала лишь формой, содержанием же стали слова, для меня то, что делает Моргенштерн равнозначно условному Летову - выражает популярный протест, пытается придать себе значимости и исключительности в системе, где идея исключительности является основной. 
Просто музыка своего времени, конкуренция, истерика, протест, эпатаж, почему бы и нет. 

Ответить

Владислав

Илья
2

Лично для меня в музыке всегда была важна именно музыка. Мне вообще насрать, чё там поют (в детстве я английского не знал, а русское не слушал никогда и не слушаю до сих пор), я ценю хорошее звучание. Да, текст может дополнять какую-то идею или рассказывать какую-то историю, но это второстепенно, это-ж музыка вашу мать, я пришел сюда слушать долбанную музыку, а не изречения, это я могу почитать где-нибудь. Потому я до сих пор не слушаю ничего русского, потому что почему-то в большинстве своём русские в музыке ценят слова походу больше, иначе я не знаю как объяснить то, почему всё русское (обобщаю) звучит как говно

В большинстве своих любимых композициях я до сих пор толком понятия не имею, о чём там поётся вообще, некоторые вообще на неизвестных мне языках, но это мои любимые композиции. При их прослушивании я испытываю кучу всяких эмоций, переживаний, воображаю какие-то сюжеты.. в общем, не знаю, текст для меня это такое, на хрен не сдался )

Ответить

Dima Kurilov

Владисл…
3

В большинстве своих любимых композициях я до сих пор толком понятия не имею, о чём там поётся вообще, некоторые вообще на неизвестных мне языках, но это мои любимые композиции.

Забавно, мой друг-иностранец говорит, что часто такое замечает за русскими - фокус на общей композиции, а не на деталях. 
Разделяю ваше восприятие, тем более часто в тексте лишь избитые штампы. Но иногда бывают исключения, типа "Макарены" - веселая песенка про озабоченную девушку, изменившую парню с двумя его друзьями))

Ответить

Григорий

Илья
1

Я с вами не согласен, если честно.
Есть Музыка для фона, есть музыка для индивидуального прослушивания и передачи эмоций.

Попробую объяснить свою точку зрения на примере видео. Есть рекламный ролик, а есть короткометражный фильм, а есть полноценное кино, а есть многосерийные фильмы. В всего этого разные задачи и идея, как и время потраченное на осуществление задуманного. Даже фильм может быть искусством, а может быть просто для какого-то просто времяпрепровождения, а может просто демонстрация чего-то.

Увы, я не являюсь человеком, который в состоянии оценить искусство по достоинству, этому ведь учится надо, а на это готов не каждый.

Ответить

Демид Московский

Илья
0

Тебе повезло, что на ВЦ нет людей, которые знают Летова

Ответить

Arthur Niazyan

Демид
0

И Янку Дягилеву

Ответить

Демид Московский

Arthur
1

Янку не знают даже некоторые современные поклонники Летова, чего уж тут

Ответить

Arthur Niazyan

Демид
1

Их можно понять, они не жили в наше время. Хотя музыка Чайковского на все времена, конечно.
Того же Башлачёва Александра сейчас слушать, как-то не по себе.

Ответить

Илья Шишкунов

Илья
0

Лично я считаю, что любая музыка найдёт своего слушателя, хотя иногда печально быть единственным фанатом Пикника среди миллионов фанатов других рок групп, или же слушать по настоящему поэтические треки Замая, когда рядом все хвалят Оксимирон и Хаски, но всё равно всё упирается в то, как ты чувствуешь. 
Я для себя нашёл отличный маркер, если человек чувствует, понимает Moddi (SJW фолк), а потом слушает шаманское пение или Муцураева, то мне с ним по пути, не из-за того, что мы любим одну музыку, а просто по той причине, что этот человек не предвзят. 

Ответить

Егор Васильев

Илья
0

Илья, Сати конечно до ПИЧ как до луны...

Ответить

ilia

Roman
2

Нет. Совсем нет.

Ответить

Егор Васильев

Roman
0

Роман, нельзя. Чайковский знал в совершенстве контрапункт, полифонию, инструментовку. Хотя бы. Моргенштерн не знает ничего.

Ответить

Демид Московский

Егор
0

Моргенштерн неплохо шарит в музыкальном софте, если не ошибаюсь, он прославился пародиями на чужие аранжировки и исполнение.
Вот нашел одно из его первых видео. По сути он просто нашел ключ к популярной музыке и влез в нее на постиронии, зря его хейтят, интересный персонаж.

Ответить

Илья Разумин

Илья
2

Там же Король и шут в топе (на Спотифае в России)

Ответить

Sergei Zotov

Илья
3

Чайковский - самый прослушиваемый российский исполнитель именно за пределами российского Spotify.

Ответить

Илья Разумин

Sergei
0

Да понятно) Это моя ответная шутка на Моргенштерна была)

Ответить

Егор Васильев

Sergei
0

И слава богу, что он

Ответить

max smirnoff

Илья
0

Филипп уже кусает локти )

Ответить

From Siberia to London

Илья
0

На одном из зданий Москва-Сити.

Ответить

Александр Дайверов

18

Патриотический коммент

Ответить

Старинный Артем

Александр
23

«Едкий» (гадкий) ответ, с притягиванием за уши хуйни, который обязательно должен появиться ниже.

Ответить

Marat Yansaitov

Старинный
10

Коммент про Украину / Беларусь

Ответить

Родион Галанев

Marat
13

Упоминание Тинькова всуе

Ответить

Marat Yansaitov

Родион
2

Залайкан!

Ответить

Старинный Артем

Marat
7

Чья-то вставка про Белоруссию

Ответить

frcse

Старинн…
7

Обязательная правка: не Белоруссия, а Беларусь
Без них ну никак не получается 

Ответить

Старинный Артем

frcse
2

И вообще эппл пидарасы с нереальной наценкой на технику!

Ответить

Arthur Niazyan

Marat
0

не про Украину, а за Украину

Ответить

Сашка Кадыров

Александр
5

Комментарий про то, что наши чиновники жируют, а простому народу в провинции не могут канализацию и отопление провести. И ещё тут написано про разницу средних зарплат в России и на Западе и упоминаю что при этом Россия страна с богатая природными ресурсами.

Ответить

Андрей Деревянко

Сашка
4

Тролль коммент от Bobo Momo

Ответить

Nik N

Александр
0

Коммент про Маска

Ответить

Юрий Павшуков

Nik
1

Ответ про Илью Максимова

Ответить

Citizen Di

Юрий
0

Помянем

Ответить

Winter Buddha

3

А у нас сейчас стесняются Чайковского из-за того что он был геем? 😅

Ответить

Миша Магадан

Winter
19

Просто не знают, кто это :)

Ответить

Вадим Загребнев

Winter
10

Говорят о его достижениях без упоминания его личной жизни. На то она и личная

Ответить

Артём Гущин

Winter
8

А у нас сейчас стесняются Чайковского?)

Ответить

Евгений Архипов

Winter
4

Путин: говорят, Чайковский был гомосексуалистом, но мы любим его не за это.

Ответить

Gutal1n

Winter
1

А он был геем?

Ответить

max smirnoff

–26

парад пидарасов (с)
(готов к тоннам минусов и обвинениям в нетолерантности)

Ответить

Дядя Скрудж

max
18

а почему тебя это так волнует, что даже решил отметиться со своим мнением?
считается, что если мужчина высказывается на подобные темы, то это значит, что он хочет, чтобы все знали, что "он то не такой". Но это лишь значит, что он сам не уверен или недостаточно считает себя маскулинным, если испытывает желание демонстрировать это.

Ответить

max smirnoff

Дядя
0

психоаналитики подтянулись ))) больше огня!

Ответить

Ренат Зайдуллин

Дядя
–1

Нет, это придумали гомосеки, чтобы никто таких вещей не говорил

Ответить

Дядя Скрудж

Ренат
0

вы сейчас Фрейда причислили к гомосексуалистам?

Ответить

ilia

max
9

Ну, с вашей странной ненавистью к геям все уже разобрались, у меня вопрос по логике (или по остроте вашего зрения?): а где "парад"-то?

Ответить

Angel Vivaldi

ilia
2

в голове (:

Ответить

Родион Галанев

Angel
1

В сердце

Ответить

Владислав Егоров

max
0

Все и так знают что ты отбитый на всю кукуху, можешь даже не утруждаться уже просто пустые каменты оставлять

Ответить

max smirnoff

Владислав
–1

ты кстати осознаешь, что Чайковского не вывесили бы на всеобщее оборзение, не будь он геем? тут все продумано до мелочей

Ответить

Roman Novikov

max
5

Шапочку из фольги надели уже?

Ответить

Владислав Егоров

max
–1

И что мне даст это осознание даже если оно правда? Угнетнуться надо, или что там зашоренки делают обычно?

Ответить

max smirnoff

Владислав
–2

...написал владик в пустом комменте ))

Ответить

Voin Mraka

max
–4

гений, но пидорас ;-)

Ответить

max smirnoff

Voin
0

но гений

Ответить

Ярослав Шенцов

max
0

Ну что Вы)
Скорее это невежество  (экпресс-тест на преодоление  3х значного рубикона IQ (вы не прошли )=)

Ответить

Родион Галанев

max
–1

Егор Шилов осуждает

Ответить

Даниил Слесарчук

4

ОН УКРАИНСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ!!!!! 
(раздался голос со стороны юго-запада)

Ответить

max smirnoff

Даниил
2

Сальери был украинского происхождения... А Чайковский - казах

Ответить

Родион Галанев

max
3

Cossack

Ответить

Дядя Скрудж

Даниил
1

Пётр Ильич Чайковский родился 25 апреля (7 мая) 1840 в посёлке Воткинск Сарапульского уезда Вятской губернии (Россия) (ныне город Воткинск, Удмуртия).
Украинского происхождения были - прадед и дед. Дед после русско-турецкой войны получил дворянство и осел в Вятской губернии.

Прадед композитора по материнской линии, французский скульптор, «модельмейстер» Мейсенской Королевской фарфоровой фабрики, который был женат на дочери австрийского офицера. Их пятый ребёнок из шести, Михаэль Генрих Максимилиан Асье (1778—1830), приехал в Россию в качестве учителя французского и немецкого языков в Артиллерийском и Инженерном шляхетском кадетском корпусе в 1795 году, а в 1800 году — принял русское подданство.

Так что там замес по многим линиям, а от украинской линии там всего четверть (дед). Причем рождены, что отец, что сам - в России.

Ответить

Arthur Niazyan

Дядя
0

Правильно пишете, только сарказма не поняли.

Ответить

Дядя Скрудж

Arthur
1

и правда не понял :) а вот сейчас понял, спасибо!
но... эм... в общем кто-то такие сарказмы может воспринять всерьез и потом будет в школе рассказывать, что это правда :) решил восстановить справедливость, так сказать, занялся просветительской работой.

Ответить

Александр Антипов

2

Прочел новость, и думаю новость так себе, а дайка загляну в комментарии))
и тут я понял что комментарии более жаркие чем эта новость)))

Ответить

Лиана Липанова

Александр
6

обидно

Ответить

Виталий Басс

3

Даже приятно как то стало... молодцы Spotify, хороший PR-ход, заметно и вроде бы даже благородно.

Ответить

Denis Swift

2

Русские вперёд!

Ответить

Roman Novikov

Denis
0

А теперь назад!

Ответить

Denis Swift

Roman
2

Только вперёд!

Ответить

Bobo Momo

–7

Тот случай когда твоя культура не произвела никакой интересной для мира музыки за последние 150 лет.

"Щедрик" Леонтовича и то помоложе.

Ответить

Виктор Петров

Bobo
8

Скрябин, Рахманинов, Прокофьев, Шостакович, Шнитке?
Или слушатели спота из США - это типа эталон меломанов?
Ладно тогда.

Ответить

Степан Марципан

Виктор
3

главное ляпнуть. люди абсолютно не ценят что имеют.

Ответить

Bobo Momo

Виктор
–2

Я о том, что самый популярный музыкант из позапрошлого века.

Ответить

Виктор Петров

Bobo
2

Ну, во-первых, Чайковский даже по меркам 19 века был популярной музыкой, массовой. Во-вторых, уже с начала 20 всё это перешло в рамки академической музыки, далековатой от народа.
Максимум, на что хватает население - это OST. Морриконе, Циммер - и всё.

Ответить

Родион Галанев

Виктор
–1

Щас бы за население говорить. Про поп-музыку и массовость тоже лихо. Аналитику уровня "что в голову пришло, то пишу".

Ответить

Arthur Niazyan

Bobo
0

Что тоже приятно. Ведь на Западе очень сильно развита музыкальная индустрия и конкуренция за слушателя.

Ответить

Arthur Niazyan

Bobo
0

Твоя культура.

Ответить

Angel Vivaldi

2

Хах, половину недели звучал у меня, приятно знать что там его тоже любят

Ответить

Степан Марципан

1

плохо что только один чайковский. стравинский, рахманинов.. или американцы их за своих считают?
апд: да, действительно. Стравинского считают американским композитором.

Ответить

From Siberia to London

Степан
0

А с чего бы Стравинского считать русским? 
Ладно Франция могла бы обижаться на американцев из-за него, это ещё понятно.

Ответить

Даниил Слесарчук

From
1

Вы серьёзно? Стравинский не русский композитор? А какой же он, американский?

Ответить

From Siberia to

Даниил
0

Французский, как вариант.

Ответить

Родион Галанев

From
1

Что там с Пушкиным? Эфиоп, как вариант?

Ответить

Степан Марципан

From
1

может с того что он родился и треть жизни прожил в россии, нет?

Ответить

Roman Novikov

Степан
0

Аж треть, с ума сойти. Не, ну точно наш теперь, как и Крым.

Ответить

Степан Марципан

Roman
1

а сколько надо? 

Ответить

Evgeni Nabokov

From
0

Как тут принято: музыкант с российскими корнями. 

Ответить

Станислав Лешану

1

Восхитительно,что сказать

Ответить

Виктор Петров

–1

А это точно не Фрейд?

Ответить

max smirnoff

Виктор
–1

вот Фрейд
он смотрит сурово, будто хочет спросить: а не пидар ли ты, уважаемый мэтр классической музыки?

Ответить

Дядя Скрудж

max
5

Фрейд тут смотрит как раза на тебя с мнением, что если ты бросился так активно обсуждать эту тему, то она у тебя несколько больная и латентная. Возможно ты никак не можешь себе признаться, а потому подобными комментариями пытаешься убедить себя, что ты точно не такой. Фрейд достаточно хорошо о таком защитном поведении писал.

Ответить

max smirnoff

Дядя
–1

Возможно, это ты так рьяно бросился в бой, потому что почувствовал несколько негативное отношение к геям, латентность вскипела? ))

Ответить

Ol Ka

0

Ежемесячного аудитория

Ну ты чего?
Опять спешишь куда-то?

Ответить

Sergey Avdeev

0

Интересно, а где они взяли записи "самого прослушиваемого русского МУЗЫКАНТА"? 

Ответить

Родион Галанев

Sergey
0

В ВК скачали

Ответить

Егор Васильев

Sergey
0

Идиоты, сэр

Ответить

Ivan Panchenko

0

Комментарий в духе Ютуб: Я слушаю Чайковского, потому что у меня родился сын и ещё я нашёл своего потерянного отца спустя 30лет.

Ответить

Егор Васильев

Ivan
0

Перечитайте свой комментарий. Вы написали абсолютный бред нечитаемый

Ответить

Егор Васильев

0

Боже мой сколько же идиотов и дилетантов в комментариях! Не знают, что написать и все равно пишут чушь. Лучше бы вы шестую симфонию обсудили, например

Ответить

Демид Московский

0

Это плохая новость, что за 150 лет Россия не выдала популярного музыканта на международном уровне.  Да и 2,5 млн прослушиваний – это ни о чем. 

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

vc.ru
Подписан
Отписаться
Главное за неделю: раскрытие имени владельца Pornhub, закрытие консульств США в России, ремиссия у Тинькова и другое
Пять обсуждаемых материалов и пять важных новостных сюжетов на сайте.
3
Город IT
Подписан
Отписаться
Сколько стоит программист? Подход и инструментарий для расчёта себестоимости услуг
Cегодня мы поговорим о том, как разложить всё по полочкам. И по ячейкам. А для полноты картины — ещё и том, как организ…
7
FriFlex
Подписан
Отписаться
Мода на шахматы: как игра снова стала трендом
Привет! На связи Петр Чернышев, CEO FriFlex. На волне популярности сериала Netflix Queen’s Gambit хочу поговорить о тре…
1

Показать еще

Лучшие комментарии
Лучезарный Смех
за день
Сейчас прочитал третью часть на "vc.ru +7", поржал ))
Доооооом-2 — Солнце теперь вставало только для меня
Игорь Рачук
за неделю
... и не забудьте! Следующий платёж у вас 29 января 2021!  С наилучшими пожеланиями, Альфа-Банк! 
«Альфа-банк» игнорирует мошенничество на сумму более 5 млн рублей и отказывается помогать клиентам

Комментарии

sergiu ursu

5 важных метрик, которые…

Артем Константинов

«Доооооом-2» с шестью нулями…

евгений аношин

Почему подход Waymo к…

malleyaa

Цена высоких достижений. Почему…

Aleks J Popov

10к за нейминг, изи мани

Make Luv

Доооооом-2 — Солнце теперь…

malleyaa

Цена высоких достижений. Почему…

Максим Борисик

10к за нейминг, изи мани

Павел

Лучше Sony и Bose, аудиофилам…

Aleks J Popov

10к за нейминг, изи мани

Кот Матроскин

Доооооом-2 — Солнце теперь…

Павел

Лучше Sony и Bose, аудиофилам…

Aleks J Popov

10к за нейминг, изи мани

Сергей Иванютин

Между кулаком и головой. Как я…

Сергей Иванютин

Между кулаком и головой. Как я…

malleyaa

10к за нейминг, изи мани

Иван Эртель

Доооооом-2 — Солнце теперь…

евгений аношин

Власти США запретили…

Олег Поворин

Доооооом-2 — Солнце теперь…

Семён Иванов

«Премию рунета» вручили…
null