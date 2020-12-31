В ролике использован простой, но эффектный твист: вам показывают что-то, создавая одно восприятие, а в конце переворачивают ситуацию, показывая истинную цель героя. Очень простой ход, но когда он используется в правильном контексте, создаёт мощную эмоцию.

Здорово, что за основу здесь взята всем известная ситуация: взрослый помогает малышу поставить звезду на верхушку ёлки. Это тоже помогает эмоциям, потому что ты вспоминаешь, как поднимали тебя или как поднимал кого-то ты сам, и ещё сильнее вовлекаешься в историю.

И конечно, во всём этом есть новогодняя магия, волшебство, доброта и маленькое чудо в виде этого поступка дедушки. Что сказать, отличная работа.