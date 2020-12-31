Дедушка-единорог, отмена Рождества, пародия на PS5 и другие праздничные рекламные ролики 2020 года Статьи редакции
Подборка новогодних кампаний от Friends Moscow.
«Берегите себя» — история об одиноком старике, который тренируется дома с гирей
Нидерландская фармацевтическая компания DocMorris выпустила на Рождество видео о пожилом мужчине, который в одиночку дома занимается с гирей. Его мотивирует портрет, который зритель не видит в ролике. А в конце он поднимает внучку на руки, чтобы та смогла повесить звезду на верхушку рождественской ёлки. Ролик сняло агентство Jung von Matt.
Рождественский беспорядок в видео Plenty
Рождество — это всегда беспорядок, и это нормально. С такой идеей производитель кухонных полотенец Plenty выпустил свой празничный ролик. Реклама показывает, что любовь сильнее, чем пролитая подливка, индейка на полу или даже детская рвота.
Пародия на PS5 он производителя сыра
Philadelphia опубликовала ролик с презентацией Philly Series 5 — набора ингредиентов для приготовления чизкейка. Форма и название набора явно отсылают к PlayStation 5.
Среди «эксклюзивов» Philly Series 5 — белый шоколад в Ultra HD, процессор на два яйца, технология 3D-крошек печенья и пять брикетов сыра Philadelphia.
«Создавая воспоминания» — романтическая история пары, которая танцует под одну песню спустя десятилетия
Продакшн-студия Stina Lütz сняла для производителя аудио- и видеотехники Bang & Olufsen видео о паре, которая в своей молодости вместе с дочерью танцует под песню. И уже будучи пожилыми они повторяют свой танец на семейном празднике. Так Bang & Olufsen прорекламировала свои наушники, колонку и другие устройства. Это видео и к Рождеству, и к 95-летию компании.
Санта-Клаус хочет отменить Рождество в рекламе Channel 4
Британский телеканал Channel 4 выпустил ролик, где эльф-помощник Санта-Клауса рассказывает Зубной фее, Пасхальному кролику и другим сказочным персонажам, что его босс задумался об отмене Рождества. Герои начинают ссориться между собой. В конце видео приходит блинчик с маслом и чаем и говорит, что «все мы разные и с разными взглядами, но мы можем быть хорошими».
Так канал показал в видео одновременно и рождественскую историю, и идею об инклюзивности.
«Дедушка-единорог»: мужчина увидел маску единорога в соцсетях и решил смастерить её своими руками
Милый ролик про пенсионера, которому на рождественском ужине подарили смартфон, а потом прислали забавную фотографию с маской единорога. Мужчине она настолько понравилась, что он решил сделать такую же самостоятельно: строил из деревянных реек каркас для фона, красил ткань, вырезал из платья жены цветочки и даже заказал цветной парик.
Видео для французского оператора Orange сделало агентство Publicis Conseil.
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