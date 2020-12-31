Маркетинг
Friends Moscow

Дедушка-единорог, отмена Рождества, пародия на PS5 и другие праздничные рекламные ролики 2020 года Статьи редакции

Подборка новогодних кампаний от Friends Moscow.

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«Берегите себя» — история об одиноком старике, который тренируется дома с гирей

Нидерландская фармацевтическая компания DocMorris выпустила на Рождество видео о пожилом мужчине, который в одиночку дома занимается с гирей. Его мотивирует портрет, который зритель не видит в ролике. А в конце он поднимает внучку на руки, чтобы та смогла повесить звезду на верхушку рождественской ёлки. Ролик сняло агентство Jung von Matt.

В ролике использован простой, но эффектный твист: вам показывают что-то, создавая одно восприятие, а в конце переворачивают ситуацию, показывая истинную цель героя. Очень простой ход, но когда он используется в правильном контексте, создаёт мощную эмоцию.

Здорово, что за основу здесь взята всем известная ситуация: взрослый помогает малышу поставить звезду на верхушку ёлки. Это тоже помогает эмоциям, потому что ты вспоминаешь, как поднимали тебя или как поднимал кого-то ты сам, и ещё сильнее вовлекаешься в историю.

И конечно, во всём этом есть новогодняя магия, волшебство, доброта и маленькое чудо в виде этого поступка дедушки. Что сказать, отличная работа.

Максим Пономарев
сооснователь Friends Moscow

Рождественский беспорядок в видео Plenty

Рождество — это всегда беспорядок, и это нормально. С такой идеей производитель кухонных полотенец Plenty выпустил свой празничный ролик. Реклама показывает, что любовь сильнее, чем пролитая подливка, индейка на полу или даже детская рвота.

Классный правдивый заход. Пока остальные производители скрывают в своей коммуникации истинное предназначение продукта, предпочитая милые и нежные метафоры и всячески смягчая углы, агентство AMV BBDO рубануло с плеча и показало то, как происходит на самом деле. Этот приём оно отточило ещё на Libresse (Blood is Normal, Viva La Vulva). Отдельный респект клиенту, что отважился на такой шаг.

То, что они выпустили это именно в рамках рождественского флайта — только усиливает идею, а кавер Nazareth на Love Hurts отлично работает с видеорядом. Единственное, мне кажется, они переборщили с некоторыми ситуациями, но, с другой стороны, если убрать самые жёсткие сцены — стали бы мы обсуждать этот ролик? Не думаю. Интересно, как они будут развивать кампанию в дальнейшем.

Андрей Попов
руководитель творческой группы Friends Moscow

Пародия на PS5 он производителя сыра

Philadelphia опубликовала ролик с презентацией Philly Series 5 — набора ингредиентов для приготовления чизкейка. Форма и название набора явно отсылают к PlayStation 5.

Среди «эксклюзивов» Philly Series 5 — белый шоколад в Ultra HD, процессор на два яйца, технология 3D-крошек печенья и пять брикетов сыра Philadelphia.

Когда люди думают о том, что можно подарить на Рождество и Новый год, упаковка творожного сыра точно не приходит в голову. В этом году Philadelphia решила сделать всё, чтобы попасть под ёлку и чтобы праздничная готовка не обошлась без неё. Philly Series 5 (набор для изготовления чизкейков нового поколения) пародирует самые желанные подарки этого сезона: PlayStation 5 и Xbox Series S.

Philadelphia классно играет в «консольный маркетинг» и точно копирует коды категории: название, дизайн формы для запекания, «технологии 3D-крошки печенья», «новейший процессор с двумя яйцами», «белый шоколад с разрешением Ultra HD».

Идея работает и на аудиторию консолей (утешительный приз, пока ждёшь настоящую), и на тех, кому вся эта гонка вооружений Sony и Microsoft до лампочки (ироничный, доступный и полезный подарок). В коммуникации явно работает расчёт на то, чтобы во время эпидемии люди увлеклись всевозможной выпечкой и готовкой.

А для бренда, который настолько далёк от технологий и давно уже выпускает один и тот же классический творожный сыр, это ещё также отличный способ прокачать ассоциативное поле на инновационность и актуальность.

Наталья Кравченко
старший стратег Friends Moscow

«Создавая воспоминания» — романтическая история пары, которая танцует под одну песню спустя десятилетия

Продакшн-студия Stina Lütz сняла для производителя аудио- и видеотехники Bang & Olufsen видео о паре, которая в своей молодости вместе с дочерью танцует под песню. И уже будучи пожилыми они повторяют свой танец на семейном празднике. Так Bang & Olufsen прорекламировала свои наушники, колонку и другие устройства. Это видео и к Рождеству, и к 95-летию компании.

Очень милая история из жизни одной семьи. В этом ролике мне очень нравится использование звука в качестве одного из главных триггеров воспоминаний. Мне кажется, что у каждого из нас есть песни, мелодии или джинглы, которые возвращают нас в прошлое. И для этого достаточно доли секунды. Именно в этом сила ролика B&O, отлично подчёркивающая и историю компании, и качество продукта, и ценности, которые они разделяют.

Андрей Потехин
руководитель творческой группы Friends Moscow

Санта-Клаус хочет отменить Рождество в рекламе Channel 4

Британский телеканал Channel 4 выпустил ролик, где эльф-помощник Санта-Клауса рассказывает Зубной фее, Пасхальному кролику и другим сказочным персонажам, что его босс задумался об отмене Рождества. Герои начинают ссориться между собой. В конце видео приходит блинчик с маслом и чаем и говорит, что «все мы разные и с разными взглядами, но мы можем быть хорошими».

Так канал показал в видео одновременно и рождественскую историю, и идею об инклюзивности.

Merry Different — лёгкий, смешной рождественский ролик на заезженную социальную тему. Смотришь его и думаешь, как хорошо, что в мире осталось ещё хоть немного старого, доброго чувства юмора, а не просто постиронии. Шутить про diversity так, чтобы потом не пришлось извиняться, увольнять половину сотрудников и закрывать канал — это надо уметь.

Юля Андриянова
старший копирайтер Friends Moscow

«Дедушка-единорог»: мужчина увидел маску единорога в соцсетях и решил смастерить её своими руками

Милый ролик про пенсионера, которому на рождественском ужине подарили смартфон, а потом прислали забавную фотографию с маской единорога. Мужчине она настолько понравилась, что он решил сделать такую же самостоятельно: строил из деревянных реек каркас для фона, красил ткань, вырезал из платья жены цветочки и даже заказал цветной парик.

Видео для французского оператора Orange сделало агентство Publicis Conseil.

Orange сняла добрую и трогательную историю про гаджеты и старшее поколение, которая доказывает, что милые рождественские ролики могут быть цепляющими без демонстрации чудес и оживших игрушек. Половину ролика тут делает главный герой, очень точное попадание по актёру, ну и отдельное спасибо за кнопочный телефон, который на секунду вернул меня в детство.

Андрей Попов
руководитель творческой группы Friends Moscow

#видео #новыйгод

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