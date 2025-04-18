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Евгения Евсеева
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Ozon заключил партнёрство с футбольным клубом «Краснодар» — его стадион переименуют в «Ozon Арену»

Он сменит название уже 1 мая 2025 года.

Источник: футбольный клуб «Краснодар»
Источник: футбольный клуб «Краснодар»
  • Логотип маркетплейса также появится на форме футбольного клуба в следующем сезоне Российской премьер-лиги, сообщила компания.
  • Ozon станет официальным партнёром «Краснодара»: будет запускать совместные проекты и благотворительные инициативы, поддерживать развитие детского спорта.
  • Контракт рассчитан до 2029 года. Стоимость сделки стороны не раскрыли.
Источник: футбольный клуб «Краснодар»
Источник: футбольный клуб «Краснодар»
  • Стадион «Краснодар» открыли в 2016 году. К нему примыкает территория академии футбольного клуба и одноимённый парк. Все они построены на средства основателя «Магнита» Сергея Галицкого. Ему же принадлежит «Краснодар» — он создал клуб в 2008 году и вложил в него минимум $400 млн.

#новости #краснодар

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