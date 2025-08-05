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Таня Боброва
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Lada Vesta на Amazon: маркетплейс использовал изображение машины российского бренда в рекламе своего сервиса

Вероятно, по ошибке.

  • 4 августа 2025 года Amazon Autos рассказал, что разрешил дилерам размещать на площадке подержанные автомобили — они уже доступны в Лос-Анджелесе, США. Одним из первых участников проекта стал дилер Hyundai.
  • На одном из рекламных плакатов компания показала универсал Lada Vesta SW Cross от «АвтоВАЗа», обратило внимание Motor1. Машины бренда в США официально не продают. На другом плакате изображён Ram 1500 без логотипа, указывает издание.
Иллюстрация из пресс-релиза Amazon
Иллюстрация из пресс-релиза Amazon
Источник: «Колёса.ru»
Источник: «Колёса.ru»
  • Издание предполагает, что компания просто нашла где-то фотографию автомобиля, не защищённую авторским правом. Amazon не комментировала ситуацию.

#новости #amazon

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