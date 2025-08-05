Lada Vesta на Amazon: маркетплейс использовал изображение машины российского бренда в рекламе своего сервиса

Вероятно, по ошибке.4 августа 2025 года Amazon Autos рассказал, что разрешил дилерам размещать на площадке подержанные автомобили — они уже доступны в Лос-Анджелесе, США. Одним из первых участников проекта стал дилер Hyundai.На одном из рекламных плакатов компания показала универсал Lada Vesta SW Cross от «АвтоВАЗа», обратило внимание Motor1. Машины бренда в США официально не продают. На другом плакате изображён Ram 1500 без логотипа, указывает издание.Иллюстрация из пресс-релиза AmazonИсточник: «Колёса.ru»Издание предполагает, что компания просто нашла где-то фотографию автомобиля, не защищённую авторским правом. Amazon не комментировала ситуацию.#новости #amazon