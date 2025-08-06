Регулятор в Великобритании признал два изображения из рекламы Zara нарушающими правила из-за «нездорово худых» моделей

Ритейлер удалил фотографии с сайта.Управление по стандартам рекламы Великобритании (Advertising Standards Authority, ASA) получило в мае 2025 года жалобу на четыре фотографии одежды на моделях, размещённых на сайте Zara. Заявитель посчитал, что модели выглядели «нездорово худыми». На это обратило внимание Euronews.После рассмотрения ASA решило, что на двух изображениях позы моделей, освещение и выбор одежды создали впечатление «нездоровой худобы» моделей. Такую рекламу регулятор посчитал нарушающей правила о социальной ответственности. ASA заявило, что в таком виде её показывать нельзя.Zara пояснила, что на фотографиях показаны две модели. Обе девушки работали с известными модными брендами и имеют справки, которые подтверждают, что у них нет проблем со здоровьем. Сами же фотографии никак не редактировали, за исключением «незначительных» изменений освещения и цвета.Компания сообщила ASA, что после получения жалобы удалила спорные изображения. При этом лично жалоб на рекламу Zara не получала. Представитель Zara UK сказал Euronews, что компания следует строгим правилам и контролирует подбор и фотосъёмку моделей и выбор изображений.Источник: Zara / EuronewsЭто не первое подобное решение ASA. В июле 2025 года регулятор признал нарушающей правила кампанию Marks & Spencer из-за модели, которая выглядела «нездорово худой», писало Independent.#новости