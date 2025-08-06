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Таня Боброва
Маркетинг

Регулятор в Великобритании признал два изображения из рекламы Zara нарушающими правила из-за «нездорово худых» моделей

Ритейлер удалил фотографии с сайта.

  • Управление по стандартам рекламы Великобритании (Advertising Standards Authority, ASA) получило в мае 2025 года жалобу на четыре фотографии одежды на моделях, размещённых на сайте Zara. Заявитель посчитал, что модели выглядели «нездорово худыми». На это обратило внимание Euronews.
  • После рассмотрения ASA решило, что на двух изображениях позы моделей, освещение и выбор одежды создали впечатление «нездоровой худобы» моделей. Такую рекламу регулятор посчитал нарушающей правила о социальной ответственности. ASA заявило, что в таком виде её показывать нельзя.
  • Zara пояснила, что на фотографиях показаны две модели. Обе девушки работали с известными модными брендами и имеют справки, которые подтверждают, что у них нет проблем со здоровьем. Сами же фотографии никак не редактировали, за исключением «незначительных» изменений освещения и цвета.
  • Компания сообщила ASA, что после получения жалобы удалила спорные изображения. При этом лично жалоб на рекламу Zara не получала. Представитель Zara UK сказал Euronews, что компания следует строгим правилам и контролирует подбор и фотосъёмку моделей и выбор изображений.
Источник: Zara / Euronews
Источник: Zara / Euronews
  • Это не первое подобное решение ASA. В июле 2025 года регулятор признал нарушающей правила кампанию Marks & Spencer из-за модели, которая выглядела «нездорово худой», писало Independent.

#новости

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