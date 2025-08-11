McDonald’s в Японии досрочно завершил акцию с карточками «Покемонов» — фанаты и перекупщики массово скупали ради них «Хэппи Мил», а еду выбрасывали

Компания извинилась за решение. Акция McDonald's с эксклюзивными карточками «Покемонов» в Японии досрочно завершилась из-за ажиотажа и массовой порчи еды. По условиям акции на одного человека полагалось не более пяти наборов «Хэппи Мил», но многие клиенты нарушали лимит, скупая десятки штук только ради карточек, и выбрасывали еду — в том числе в ресторанах сети и прямо на улице.Акция началась 9 августа 2025 года и должна была продлиться до 11 августа, но в большинстве заведений карточки закончились через несколько часов после старта.В соцсетях появились фотографии и видео, на которых видно, как покупатели ссорятся, потому что им не достались карточки. Из-за недовольства клиентов в одном из случаев даже вызвали полицию.McDonald's извинился за досрочное завершение акции и призвал не обращаться в рестораны по поводу наличия карточек. Тем временем на онлайн-площадках появились коллекционные наборы по завышенным ценам.Поклонники «Покемонов» предложили ужесточить правила будущих акций. Они считают, что нужно ввести лимит: один набор «Хэппи Мил» на человека.#новости