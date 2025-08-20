Google объявила о партнёрстве с баскетболистом NBA Стефом Карри — он будет использовать ИИ-тренера компании, чтобы «улучшить свою игру»

Нейросеть на базе Vertex AI обучена анализировать эффективность бросков. Фото Google О партнёрстве Google сообщила в своём блоге. Четырёхкратный чемпион NBA Стеф Карри будет использовать специально разработанного компанией ИИ-тренера для подготовки.По словам компании, модель может анализировать качество бросков с помощью камер. В частности, оценивает положение локтя при броске, стойку и прыжок игрока, траекторию полёта мяча и другие параметры.На основе данных ИИ предлагает рекомендации по совершенствованию навыка бросков в виде PDF-файла.В рамках партнёрства Карри также начнёт взаимодействовать со специалистами компании по здравоохранению и инженерами, которые занимаются разработкой ИИ-решений. Вместе со своей командой он будет тестировать новые продукты для спортсменов от Google и предоставлять обратную связь по их улучшению.#новости #google