Артур Томилко
Маркетинг

Google объявила о партнёрстве с баскетболистом NBA Стефом Карри — он будет использовать ИИ-тренера компании, чтобы «улучшить свою игру»

Нейросеть на базе Vertex AI обучена анализировать эффективность бросков.

Фото Google 
Фото Google 
  • О партнёрстве Google сообщила в своём блоге. Четырёхкратный чемпион NBA Стеф Карри будет использовать специально разработанного компанией ИИ-тренера для подготовки.
  • По словам компании, модель может анализировать качество бросков с помощью камер. В частности, оценивает положение локтя при броске, стойку и прыжок игрока, траекторию полёта мяча и другие параметры.
  • На основе данных ИИ предлагает рекомендации по совершенствованию навыка бросков в виде PDF-файла.
  • В рамках партнёрства Карри также начнёт взаимодействовать со специалистами компании по здравоохранению и инженерами, которые занимаются разработкой ИИ-решений. Вместе со своей командой он будет тестировать новые продукты для спортсменов от Google и предоставлять обратную связь по их улучшению.

#новости #google

