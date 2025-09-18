Samsung начнёт показывать рекламу на своих холодильниках с дисплеями — покупатели недовольны, потому что компания не предупредила об этом заранее

Некоторые устройства уже получили обновление с рекламой. Источник: SamsungПока новая функция появится только в США и коснётся холодильников Samsung Family Hub. Одним из первых об обновлении, позволяющем показывать рекламу, рассказал пользователь Reddit, приложив фотографию дисплея устройства.Источник: angrycatmeowmeowСначала публикация вызвала недоверие, пишет The Verge, но позже Samsung подтвердила изданию Android Authority, что на холодильниках действительно будут показывать рекламу. В компании заявили, что это пилотная программа, которая предназначена для того, чтобы «усилить ценность» владения «умным» холодильником Samsung.Обновление вызвало возмущение у покупателей, которые «заплатили большие деньги за премиальные холодильники и не ожидали увидеть на них рекламу», отмечает SamMobile.При этом в апреле 2025 года компания отрицала слухи, что на экранах на бытовой технике Samsung может показываться реклама. В комментариях на Reddit пользователи заявляют, что репутационные издержки Samsung превысят доходы от рекламы, а также задаются вопросом, зачем нужны экраны на холодильниках.#новости #samsung