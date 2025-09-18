Популярное
Данила Бычков
Маркетинг

Samsung начнёт показывать рекламу на своих холодильниках с дисплеями — покупатели недовольны, потому что компания не предупредила об этом заранее

Некоторые устройства уже получили обновление с рекламой.

Источник: Samsung
Источник: Samsung
  • Пока новая функция появится только в США и коснётся холодильников Samsung Family Hub. Одним из первых об обновлении, позволяющем показывать рекламу, рассказал пользователь Reddit, приложив фотографию дисплея устройства.
Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fwww.reddit.com%2Fr%2Fsamsung%2Fcomments%2F1nifr1q%2Fsamsung_putting_ads_on_your_fridge%2F&postId=2221914" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">angrycatmeowmeow</a>
Источник: angrycatmeowmeow
  • Сначала публикация вызвала недоверие, пишет The Verge, но позже Samsung подтвердила изданию Android Authority, что на холодильниках действительно будут показывать рекламу. В компании заявили, что это пилотная программа, которая предназначена для того, чтобы «усилить ценность» владения «умным» холодильником Samsung.
  • Обновление вызвало возмущение у покупателей, которые «заплатили большие деньги за премиальные холодильники и не ожидали увидеть на них рекламу», отмечает SamMobile.
  • При этом в апреле 2025 года компания отрицала слухи, что на экранах на бытовой технике Samsung может показываться реклама. В комментариях на Reddit пользователи заявляют, что репутационные издержки Samsung превысят доходы от рекламы, а также задаются вопросом, зачем нужны экраны на холодильниках.

#новости #samsung

