Tesla начала закупать в соцсетях рекламу, которая продвигает компенсационный пакет для Илона Маска на $1 трлн — Business Insider

При этом компания почти не рекламирует свои автомобили.Пример рекламы Tesla. Источник: RedditTesla размещает в X, Facebook*, Reddit, LinkedIn и поиске Google рекламные объявления, которые призывают инвесторов проголосовать за компенсационный пакет на ежегодном собрании акционеров Tesla в ноябре 2025 года, пишет Business Insider со ссылкой на документ, поданный в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Сколько компания потратила на рекламу — неизвестно.В сентябре 2025 года совет директоров Tesla предложил «беспрецедентный» компенсационный пакет для Маска. План включает 12 траншей акций, которые будут выдаваться при достижении ключевых показателей — увеличение рыночной капитализации Tesla на первом этапе до $2 трлн, а в перспективе до $8,5 трлн, 20 млн проданных автомобилей, 1 млн поставленных роботов, 1 млн роботакси в коммерческой эксплуатации и другие.При этом компания почти не рекламирует свои автомобили, отмечает издание. В 2023 году Tesla начала запускать «небольшие» компании из-за «давления» акционеров, но затем сократила расходы. В 2024 году весь маркетинговый отдел компании попал под сокращение, а Tesla потратила около $400 тысяч на рекламу в X. За два первых месяца 2025-го рекламные расходы составили $10 тысяч.В январе 2024 года суд штата Делавэр отменил решение совета директоров Tesla от 2018 года о выплате Маску компенсационного пакета в размере $56 млрд за работу на посту гендиректора компании, постановив, что решение было принято не в интересах Tesla, а действия совета директоров «контролировались» Маском.*Meta, владеющая Facebook, признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости #tesla