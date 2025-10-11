Lay's объявила о ребрендинге с фокусом на «натуральность» чипсов — она уберёт из состава ароматизаторы, которые запретили в США

Согласно опросу компании, 42% потребителей «не знали, что чипсы сделаны из настоящего картофеля».Здесь и далее источник: Lay'sВ январе 2025 года Управление по контролю за продуктами и лекарствами США отозвало разрешение на ряд синтетических пищевых красителей. После этого о планах отказаться от искусственных добавок заявили Nestlé, Sam's Club и Hershey.Lay’s объявила о «самом масштабном ребрендинге за почти 100 лет истории». К концу 2025 года она перейдёт с кукурузного масла на оливковое или масло авокадо (в линейке Lay’s Kettle Cooked) и полностью откажется от искусственных ароматизаторов и красителей в США. Сильнее всего изменится рецепт чипсов со вкусом «Барбекю». Об изменении состава в других странах, где разрешены красители, в пресс-релизе не сказано.Согласно опросу PepsiCo от 2021 года, 42% потребителей не знали, что чипсы бренда Lay’s делают из картофеля, а не муки или других ингредиентов. Это стало «действительно тревожным сигналом» и поводом продумать более чёткое позиционирование, рассказала компания.Lay’s добавила изображение цельного картофеля на упаковку с каждым вкусом, стилизованные доски деревянных ящиков на фоне и надпись «Сделано из настоящего картофеля». У солнца на логотипе появились лучи «для выразительности» — раньше его символизировал жёлтый круг. Глянцевую упаковку сменили на плотную матовую.#новости