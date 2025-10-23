Kia в Финляндии будет дарить покупателям электромобиля EV4 ароматизатор с запахом бензина, чтобы помочь людям «адаптироваться к новой эре вождения»

Цена на автомобиль начинается от €39 тысяч (примерно 3,6 млн рублей по курсу ЦБ на 23 октября 2025 года). Источник: CarcoopsАвтопроизводитель запустил в Финляндии «юмористическую кампанию» для клиентов, которые ностальгируют по автомобилям на двигателях внутреннего сгорания, пишет Carcoops.Покупатели электромобиля Kia EV4 будут получать в подарок ароматизатор в форме канистры с запахом бензина. Аромат «напоминает автосервис» — можно почувствовать запах моторного масла, «металлические нотки», оттенки жасмина и дёгтя, отмечает издание.Carcoops подчёркивает, что ароматизатор это «реальный продукт», выпущенный ограниченным тиражом, а не просто шутка в соцсетях. Можно ли купить его отдельно — неизвестно. В 2022 году Dodge представила концепт электрического маслкара с акустической системой для имитации рёва мотора. По словам представителей компании, она сможет воспроизводить «выхлоп» громкостью до 126 дБ — этот показатель эквивалентен громкости Dodge Hellcat.#новости #kia