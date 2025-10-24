Популярное
Данила Бычков
Маркетинг

В соцсетях заметили, что в бета-версии Nothing OS 4.0 появилась реклама на экране блокировки

Пока её можно отключить в настройках.

Источник: @AnshuTechblog
  • Пользователь X обратил внимание на новую функцию в бета-версии Nothing OS 4.0 под названием Lock Glimpse, по сути представляющую из себя обои для экрана блокировки с рекламой.
  • В описании Lock Glimpse говорится, что это «новые высококачественные обои» и «актуальные обновления и полезный контент». При нажатии на обои отроется рекламная статья.
  • Lock Glimpse противоречит заявленному принципу компании о «чистом пользовательском интерфейсе», отмечает Android Authority. При этом пока функцию можно отключить в настройках, но «нет никакой гарантии, что так будет и дальше».
  • Нововведение от Nothing напоминает аналогичную функцию Glance, которая встречается на «бюджетных» Android-смартфонах, подчёркивает издание. Помимо «нежелательного» контента подобные функции потребляют заряд батареи и интернет-трафик.
  • Nothing OS — операционная система для смартфонов Nothing. В сентябре 2025 года компания привлекла $200 млн при оценке в $1,3 млрд.

#новости #nothing

8 комментариев