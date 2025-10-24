В соцсетях заметили, что в бета-версии Nothing OS 4.0 появилась реклама на экране блокировки

Пока её можно отключить в настройках. Источник: @AnshuTechblogПользователь X обратил внимание на новую функцию в бета-версии Nothing OS 4.0 под названием Lock Glimpse, по сути представляющую из себя обои для экрана блокировки с рекламой.В описании Lock Glimpse говорится, что это «новые высококачественные обои» и «актуальные обновления и полезный контент». При нажатии на обои отроется рекламная статья.Lock Glimpse противоречит заявленному принципу компании о «чистом пользовательском интерфейсе», отмечает Android Authority. При этом пока функцию можно отключить в настройках, но «нет никакой гарантии, что так будет и дальше». Нововведение от Nothing напоминает аналогичную функцию Glance, которая встречается на «бюджетных» Android-смартфонах, подчёркивает издание. Помимо «нежелательного» контента подобные функции потребляют заряд батареи и интернет-трафик.Nothing OS — операционная система для смартфонов Nothing. В сентябре 2025 года компания привлекла $200 млн при оценке в $1,3 млрд. #новости #nothing