Китайская Chery хотела показать, что её автомобиль может заехать по «лестнице в небо» на горе Тяньмэнь — машина сорвалась и повредила ограждение

Компании пришлось извиняться.Скриншот из видео. Источник: CarNewsChina В середине ноября 2025 года в соцсетях стали публиковать видео с автомобилем, который при попытке подняться по «лестнице в небо» на горе Тяньмэнь в Китае не справился с управлением и въехал в ограждение.Как пишет Voi, длина лестницы — около 300 м, её средний уклон — 45°, в некоторых местах — более 60°. Она состоит из 999 ступеней, которые ведут к арке в скале — «Небесным вратам».Инцидент произошёл 12 ноября 2025 года с машиной Chery Fulwin X3L, пишет CarNewsChina. В нацпарке подтвердили, что лестницу закрывали для туристов в связи с мероприятием автопроизводителя.Источник: CarNewsChina 13 ноября Chery извинилась за «непредвиденную ситуацию» во время испытаний на горе Тяньмэнь. Согласно предварительным данным, причиной аварии стало отсоединение крепления страховочного троса — в результате трос обмотался вокруг колеса, пишет Global Times.Компания отметила, что в результате аварии никто не пострадал, и обещала полностью восстановить ограждение и компенсировать ущерб.#новости #chery