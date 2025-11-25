Популярное
Полина Лааксо
Маркетинг

«МТС Медиа» станет «On Медиа» и переименует Kion, «МТС Музыку» и «Строки» в «Кион», «Кион Музыку» и «Кион Строки»

А с 4 декабря 2025 года холдинг запустит единую подписку «Кион Топ», куда войдут все три сервиса: кино- и музыкальный стриминги, а также цифровые книги.

  • Холдинг и сами сервисы начнут работать под новыми названиями с декабря 2025 года.
  • Ребрендинг коснётся и b2b-активов. Продюсерский центр Kionfilm, который производит оригинальные фильмы и сериалы, назовут «On Студией», а музыкальное подразделение «МТС Лейбл» — «On Лейбл».
  • Продюсирование офлайн-мероприятий в контуре «МТС Live» выведут в отдельное направление с собственным брендом — «On Шоу». Продажу билетов консолидируют в сервисе Ticketland.

Новое название сочетает в себе суть нашего бизнеса, яркую эмоцию и впечатления, которые мы дарим, ведь On — устойчивый символ включения, открытия и начала чего-то нового или уже известного.

Софья Митрофанова, гендиректор «On Медиа»

#новости

36 комментариев