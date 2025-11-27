Популярное
Артур Томилко
Маркетинг

Квентин Тарантино и Epic Games воссоздали вырезанную главу из «Убить Билла» на движке Unreal Engine — её покажут в Fortnite 30 ноября 2025 года

Главную героиню озвучила Ума Турман.

Тизер «Мести Юки»
  • Тарантино и Epic Games воссоздали главу «Месть Юки» из чернового сценария первой части «Убить Билла».
  • Короткометражку покажут 30 ноября 2025 года. Трансляцию проведут в Fortnite. «Двери кинотеатра откроются» за полчаса до начала показа — в верхнем ряду меню «Поиск» на главном экране игры, сообщили в компании.
  • Коллаборацию Fortnite и «Убить Билла» анонсировали 20 ноября 2025 года. Она приурочена к старту ограниченного проката фильма «Убить Билла: Кровавое дело целиком» — это обе части истории, смонтированные в одну картину. Показы пройдут в некоторых кинотеатрах США, Великобритании и Канады.

#новости #epicgames #тарантино

6
13 комментариев