Microsoft вернулась к выпуску «уродливых» рождественских свитеров после перерыва в 2024 году

Первую партию новой линейки уже раскупили.Источник: MicrosoftВ 2025 году Microsoft представила сразу три рождественских свитера: со скрепкой-компаньоном Клиппи, а также посвящённые брендам Zune и Xbox. Два первых стоят по $79,95 (примерно 6200 рублей по курсу ЦБ на 2 декабря 2025 года), а свитер с Xbox — $59,95 (около 4600 рублей).Первую партию распродали «рекордно быстро» — компания обещает доставить заказы к январю 2026 года.Источник: MicrosoftВпервые Microsoft начала делать «уродливые» свитеры в 2018 году, с 2020-го компания передаёт вырученные деньги на благотворительность.В 2023-м свитер посвятили заставке для Windows XP. В 2024 году компания пропустила выпуск рождественской серии, не называя причин, отмечает The Verge.#новости #microsoft