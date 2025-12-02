Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Право
Путешествия
Карьера
Крипто
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Данила Бычков
Маркетинг

Microsoft вернулась к выпуску «уродливых» рождественских свитеров после перерыва в 2024 году

Первую партию новой линейки уже раскупили.

Источник: Microsoft
Источник: Microsoft
  • В 2025 году Microsoft представила сразу три рождественских свитера: со скрепкой-компаньоном Клиппи, а также посвящённые брендам Zune и Xbox. Два первых стоят по $79,95 (примерно 6200 рублей по курсу ЦБ на 2 декабря 2025 года), а свитер с Xbox — $59,95 (около 4600 рублей).
  • Первую партию распродали «рекордно быстро» — компания обещает доставить заказы к январю 2026 года.
Источник: Microsoft
Источник: Microsoft
  • Впервые Microsoft начала делать «уродливые» свитеры в 2018 году, с 2020-го компания передаёт вырученные деньги на благотворительность.
  • В 2023-м свитер посвятили заставке для Windows XP. В 2024 году компания пропустила выпуск рождественской серии, не называя причин, отмечает The Verge.

#новости #microsoft

12
2
44 комментария