Евгения Евсеева
Маркетинг

9To5Mac: Apple изменит интерфейс рекламных объявлений в поиске App Store — у них пропадёт синий фон

Пользователям может стать сложнее отличать рекламу от поисковых результатов, отмечает издание.

  • В бета-версии iOS 26.3 пропал синий фон у рекламных объявлений, пишет 9To5Mac. Это означает, что теперь их будет сложнее отличить от органических результатов поиска, отмечает издание.
  • Единственным различием станет пометка о рекламе около названия приложения.
  • Изменения могут быть связаны с решением Apple показывать больше поисковой рекламы в App Store. Сейчас в нём есть место для одного объявления сразу под строкой поиска, но с 2026 года компания планировала добавить больше рекламных постов. Отображаться они будут посреди результатов поиска.

#новости #apple

