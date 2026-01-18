9To5Mac: Apple изменит интерфейс рекламных объявлений в поиске App Store — у них пропадёт синий фон

Пользователям может стать сложнее отличать рекламу от поисковых результатов, отмечает издание. В бета-версии iOS 26.3 пропал синий фон у рекламных объявлений, пишет 9To5Mac. Это означает, что теперь их будет сложнее отличить от органических результатов поиска, отмечает издание.Единственным различием станет пометка о рекламе около названия приложения.Изменения могут быть связаны с решением Apple показывать больше поисковой рекламы в App Store. Сейчас в нём есть место для одного объявления сразу под строкой поиска, но с 2026 года компания планировала добавить больше рекламных постов. Отображаться они будут посреди результатов поиска.#новости #apple