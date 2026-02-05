Anthropic выпустила серию рекламных роликов, в которых высмеяла рекламу в ChatGPT — Сэм Альтман назвал их «забавными», но «нечестными»

По его словам, Anthropic предлагает «продукт для богатых», в то время как OpenAI «привержена бесплатному доступу». Мужчина интересуется у тренера, как ему набрать форму. Тот сначала предлагает составить для него план тренировок, но затем начинает рекламировать стельки для обувиAnthropic опубликовала на YouTube четыре ролика с похожими сюжетами. В каждом по два героя, которых играют люди: один пытается решить жизненную ситуацию и задаёт вопросы собеседнику, который отвечает в стиле, характерном для чат-бота с ИИ.По словам WSJ, один из роликов покажут во время «Супербоула» — финальной игры за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США. Матч состоится 9 февраля 2026 года. Женщина спрашивает мнение бизнес-консультанта о своей идее. Та предлагает составить план, советует узнать аудиторию, придумать броское название и начать вести соцсети, а затем говорит, что для бизнеса нужны деньги и советует взять кредит под 400% годовыхКаждое видео заканчивается слоганом «Реклама проникает в ИИ. Но не в Claude». В роликах нет прямых отсылок на продукты конкурирующей с Anthropic компании OpenAI, но последняя недавно объявила, что планирует протестировать рекламу в бесплатной версии ChatGPT. Мужчина на приёме у психолога хочет узнать, как наладить отношения с мамой. Специалист рекомендует быть внимательней и найти общие интересы, но если сблизиться не получается — «найти эмоциональную связь с другими пожилыми женщинами» на сайте знакомств. Anthropic также опубликовала заявление, в котором пообещала не добавлять в Claude рекламу, чтобы не подстраивать ответы под интересы рекламодателей. Компания рассчитывает сохранить бизнес-модель, при которой сможет получать достаточно выручки от коммерческих клиентов и платных подписок. Студентка делится с преподавателем сомнениями по поводу качества своего эссе. Тот хвалит её работу и предлагает наградить себя покупкой ювелирного украшения со скидкой 10%. На публикацию Anthropic отреагировал в X глава OpenAI Сэм Альтман. Он назвал рекламную кампанию конкурентов «забавной», но «нечестной». По его словам, Anthropic «намеренно искажает реальность» и показывает рекламу в чат-ботах «такой, какой она на самом деле не будет».Альтман добавил, что Anthropic продаёт «дорогой продукт богатым людям», в то время как OpenAI «привержена бесплатному доступу» и стремится предоставить возможности ИИ миллиардам людей по всему миру.Он также обвинил конкурентов в желании контролировать то, как люди используют ИИ. В частности, заявил, что Anthropic «блокирует компании, которые им не нравятся», навязывает пользователям правила использования ИИ, «а теперь еще и хочет указывать другим, какими должны быть их бизнес-модели».#новости #anthropic #openai