OpenAI запустила «доступную» подписку ChatGPT Go в США и объявила о планах протестировать рекламу в ней и бесплатной версии

В США подписка стоит $8 в месяц.Источник: OpenAIТариф ChatGPT Go теперь есть «везде, где доступен ChatGPT», рассказала компания. В США подписка стоит $8 в месяц (около 628 рублей по курсу ЦБ на 16 января 2026 года), для других рынков она может отличаться.По словам OpenAI подписка разработана для тех, кто хочет получить расширенный доступ к модели GPT-5.2 Instant за меньшую цену. Подписка включает увеличенные лимиты: «в десять раз больше» сообщений, загрузок файлов и генерации изображений, чем в бесплатном тарифе.Подписки ChatGPT Plus за $20 в месяц и Pro за $200 в месяц остаются. The Verge пишет, что сейчас пользователям бесплатного плана доступно до 10 сообщений в GPT‑5.2 каждые пять часов, подписчикам Plus — 160 сообщений каждые три часа.OpenAI также рассказала, что «в ближайшие недели» планирует начать тестировать рекламу среди пользователей старше 18 лет в США для бесплатной версии и подписки Go. Сначала её хотят показывать в нижней части ответов ChatGPT — она будет «чётко промаркирована» и отделена от ответа.По словам компании, рекламный блок не должен появляться в «деликатных» темах вроде здоровья или политики. OpenAI заверила, что реклама не повлияет на ответы чат-бота, а пользователь сможет отключить персонализацию и в любое время удалить данные, используемые для показа рекламы.OpenAI представила подписку ChatGPT Go в августе 2025 года — её запустили для пользователей из Индии. Там она стоит $4,57 в месяц. Постепенно компания добавляла её и в некоторых других странах.Слухи о том, что OpenAI собирается запустить рекламу в ChatGPT, ходили как минимум с осени 2025 года. В ноябре и декабре пользователи заметили в ответах чат-бота «рекламные блоки» с призывом подключить Spotify, Target и другие сервисы. Компания настаивала, что это рекомендации приложений, а не реклама, но блоки отключила.Ася КарповаAI17.12.2025OpenAI отказалась от автопереключателя моделей на «рассуждающие» для бесплатных пользователей и подписчиков плана Go Теперь кнопкой «Думать» можно включить GPT-5.2 Thinking в версии Mini.#новости #chatgpt #openai