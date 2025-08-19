OpenAI запустила подписку ChatGPT Go за $4,57 для пользователей из Индии

Постепенно она станет доступна и в других странах.В ChatGPT Go лимиты на использование ИИ-моделей «в десять раз больше» бесплатного плана, где можно каждые пять часов отправлять около шести запросов GPT-5 (в зависимости от длины сообщения) и один — «рассуждающей» GPT-Thinking.В новом тарифе также увеличены лимиты на генерацию картинок и «углублённое» изучение информации в режиме Deep research. Точное число доступных сообщений не уточняется.Выбор предыдущих моделей, включая 4o, в этой подписке недоступен. Также нельзя генерировать видео в Sora.План за $4,57 в месяц (368 рублей по курсу ЦБ на 19 августа 2025 года) сначала появится у пользователей из Индии, а в будущем и у «остальных», но когда — неизвестно. Если пользователь захочет перейти с Plus за $20 на Go, OpenAI не вернёт деньги, подписка будет действовать до конца месяца.В апреле 2025 года операционный директор OpenAI Брэд Лайткэп рассказал, что активнее всего аудитория ChatGPT и генератора картинок 4o растёт в Индии.Тогда же TechCrunch писало, что выручка от продаваемых в стране подписок при этом низкая. В период с 2023 года по апрель 2025 года пользователи из Индии оформили через приложения на iOS и Android подписки на сумму $8 млн. Для сравнения: американцы за тот же период совершили внутренние покупки на $330 млн.Источник: Getty Images#новости