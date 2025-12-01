В ответах ChatGPT заметили «рекламные блоки» с призывом подключить Spotify, Target и другие приложения

Один из программистов нашёл в коде бета-версии механизм для размещения рекламы в режиме поиска в чат-боте.Источник: XОдин из пользователей X заметил, что во время его диалога с чат-ботом про подкаст Илона Маска высветилось предложение «Найди занятия по фитнесу, подключись к Peloton». На скриншоте видно, что он пользуется платной подпиской с выбором ИИ-моделей.Автор поста написал: «Невероятно. Хотя бы в следующий раз подбирайте рекламу по теме!». Источник: Yuchen Jin Peloton — одно из нескольких приложений, интеграцию с которыми добавили в ChatGPT 6 октября 2025 года. Пока ими можно пользоваться бесплатно, упомянув сервис через «собачку» в строке ввода запроса.Другим пользователям предлагали подключить Spotify, сервис для бронирования отелей Expedia и приложение ритейлера Target. Некоторые предполагают, что OpenAI может запустить магазин приложений внутри чат-бота с возможностями продвижения.29 ноября 2025 года, программист Тибор Блахо рассказал в X, что нашёл в коде бета-версии ChatGPT для Android упоминания компонентов для размещения рекламы: «витрин контента», «рекламы в поиске» и «карусели поисковой рекламы».OpenAI выложила вакансию на должность инженера по внедрению маркетинговых инструментов 25 сентября 2025 года. В начале сентября The Information со ссылкой на отчёт для инвесторов писало, что компания планирует увеличить выручку от пользователей без подписок, но какие способы монетизации рассматривают — не уточняло.#новости