OpenAI увеличила прогнозируемые расходы до 2029 года до $115 млрд — The Information

Прогноз выручки на 2030 год увеличился до $200 млрд.Новый прогноз на $80 млрд выше, чем компания давала в I квартале 2025 года, пишет The Information. Например, траты на компенсации сотрудникам акциями увеличатся на $20 млрдВ 2025-м расходы OpenAI достигнут $8 млрд, что на $1,5 млрд больше раннего прогноза. В 2026-м траты вырастут вдвое, достигнув $17 млрд — на $10 млрд больше. На обучение ИИ-моделей компания планирует потратить $9 млрд в 2025 году и $19 млрд в 2026-м. Расходы в 2027-м составят $35 млрд, в 2028-м — $45 млрд.По данным издания, OpenAI собирается контролировать растущие расходы благодаря переходу на собственные чипы и дата-центры. 5 сентября 2025 года Financial Times сообщило, что в 2026 году OpenAI запустит производство чипов совместно с Broadcom, которая получила заказ на $10 млрд. Прогноз выручки OpenAI на 2030 год увеличился на 15% — до $200 млрд. OpenAI также планирует увеличить выручку от пользователей без подписок, но какие способы монетизации появятся в бесплатной версии ChatGPT— не уточняется.#новости #openai