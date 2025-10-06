OpenAI представила Apps SDK для интеграции сторонних сервисов в ChatGPT и AgentKit для создания ИИ-агентов

Компания представила обновления на DevDay 2025.Глава OpenAI Сэм Альтман. Скриншот vc.ruПользователи ChatGPT могут подключаться к приложениям, не выходя из чата. Например, на презентации «попросили» Coursera показать урок по машинному обучению: появилось видео с платформы, к которому можно задать вопросы в чате.Запрос к Coursera. Скриншот vc.ruВ другом примере попросили сервис Zillow через ChatGPT показать дома на продажу в Питтсбурге — появилась интерактивная карта с предложениями, к которым можно задать дополнительные вопросы или уточнить запрос.Кроме «вызова» сервисов напрямую, ChatGPT также будет предлагать использовать приложения, если они потенциально могут быть полезны для ответа на запрос. На старте это Booking.com, Canva, Coursera, Figma, Expedia, Spotify и Zillow (доступны на рынках, где сервисы предлагают услуги на английском языке). В 2025 году обещают подключить ещё 11: Uber, Tripadvisor, Doordash и другие.Приложения будут доступны всем зарегистрированным пользователям ChatGPT за пределами ЕС — бесплатным и подписчикам Go, Plus и Pro. Разработчики смогут создавать и тестировать свои приложения с помощью превью-версии Apps SDK. Позже в 2025 году компания начнёт принимать заявки на рассмотрение и добавление приложений.Источник: OpenAIКомпания также представила AgentKit — набор инструментов для разработчиков для создания, развёртывания и оптимизации ИИ-агентов. В нём есть в том числе Agent Builder — интерфейс для создания и управления агентами, и ChatKit — набор инструментов для встраивания кастомизированных чат-агентов в продукты пользователя.Работа с Agent Builder. Скриншот vc.ruChatKit и обновлённые инструменты для тестов промптов и оценки поведения моделей Evals уже доступны всем разработчикам. Agent Builder — в бета-версии.OpenAI представила API для GPT-5 Pro, показанной в августе 2025 года. Ещё появилось API для генератора видео Sora 2, которую выпустили осенью 2025-го.Codex — ИИ-агент для программирования — стал общедоступен и обновился: появилась новая интеграция с мессенджером Slack, Codex SDK и обновлённые инструменты для администраторов.Источник: OpenAI#новости #openai