Таня Боброва
AI

OpenAI представила Apps SDK для интеграции сторонних сервисов в ChatGPT и AgentKit для создания ИИ-агентов

Компания представила обновления на DevDay 2025.

Глава OpenAI Сэм Альтман. Скриншот vc.ru
Глава OpenAI Сэм Альтман. Скриншот vc.ru
  • Пользователи ChatGPT могут подключаться к приложениям, не выходя из чата. Например, на презентации «попросили» Coursera показать урок по машинному обучению: появилось видео с платформы, к которому можно задать вопросы в чате.
Запрос к Coursera. Скриншот vc.ru
Запрос к Coursera. Скриншот vc.ru
  • В другом примере попросили сервис Zillow через ChatGPT показать дома на продажу в Питтсбурге — появилась интерактивная карта с предложениями, к которым можно задать дополнительные вопросы или уточнить запрос.
  • Кроме «вызова» сервисов напрямую, ChatGPT также будет предлагать использовать приложения, если они потенциально могут быть полезны для ответа на запрос. На старте это Booking.com, Canva, Coursera, Figma, Expedia, Spotify и Zillow (доступны на рынках, где сервисы предлагают услуги на английском языке). В 2025 году обещают подключить ещё 11: Uber, Tripadvisor, Doordash и другие.
  • Приложения будут доступны всем зарегистрированным пользователям ChatGPT за пределами ЕС — бесплатным и подписчикам Go, Plus и Pro. Разработчики смогут создавать и тестировать свои приложения с помощью превью-версии Apps SDK. Позже в 2025 году компания начнёт принимать заявки на рассмотрение и добавление приложений.
Источник: OpenAI
  • Компания также представила AgentKit — набор инструментов для разработчиков для создания, развёртывания и оптимизации ИИ-агентов. В нём есть в том числе Agent Builder — интерфейс для создания и управления агентами, и ChatKit — набор инструментов для встраивания кастомизированных чат-агентов в продукты пользователя.
Работа с Agent Builder. Скриншот vc.ru
Работа с Agent Builder. Скриншот vc.ru
  • ChatKit и обновлённые инструменты для тестов промптов и оценки поведения моделей Evals уже доступны всем разработчикам. Agent Builder — в бета-версии.
  • OpenAI представила API для GPT-5 Pro, показанной в августе 2025 года. Ещё появилось API для генератора видео Sora 2, которую выпустили осенью 2025-го.
  • Codex — ИИ-агент для программирования — стал общедоступен и обновился: появилась новая интеграция с мессенджером Slack, Codex SDK и обновлённые инструменты для администраторов.
Источник: OpenAI
Источник: OpenAI

#новости #openai

