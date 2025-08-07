OpenAI представила GPT-5 — она будет доступна в том числе бесплатным пользователям

Компания называет её своей «самой быстрой, “умной” и полезной моделью».По словам разработчиков, она не только превосходит предыдущие модели в бенчмарках, быстрее отвечает и меньше «галлюцинирует», но и более полезна для повседневных запросов.OpenAI говорит, что GPT‑5 — «самая мощная» модель компании для разработчиков. Она позволяет создавать «красивые и адаптивные» сайты, приложения и игры за «один промпт». В промпте модель попросили создать одностраничное приложение для рисования с холстом, инструментами, палитрой и сеткой. Источник: OpenAIСравнение GPT-5, o3 и GPT-4o на нескольких бенчмарках. Источник: OpenAIЕщё одна задача, с которой хорошо справляется модель, — генерация текстов «с литературной глубиной и ритмом». Но для повседневных задач вроде составления отчёта или электронных писем тоже подходит.Сравнение, как GPT-4o и GPT-5 справились с задачей написать стихотворение. Источник: OpenAIТретья область применения, которую подчёркивает OpenAI, — запросы, связанные с медициной. ChatGPT даёт «более точные и достоверные ответы», учитывая контекст, уровень знаний и местоположение пользователя. Однако компания отметила: чат-бот не заменит врача — это скорее партнёр, который может помочь расшифровать результаты и задать вопросы.Сравнение GPT-5, o3 и GPT-4o в бенчмарке HealthBench, который оценивает ответы модели на медицинские запросы. Источник: OpenAIGPT-5 использует меньше ненужных эмодзи и более «тонко и вдумчиво» отвечает по сравнению с GPT-4o. В компании считают, что общение с чат-ботом должно ощущаться не как «разговор с ИИ», а как с «другом с интеллектом как у доктора наук». OpenAI отметила, что уделила внимание проблеме «подхалимства», которым случайно «страдала» GPT-4o.Сравнение точности ответов моделей OpenAI на «мультимодальных бенчамарках». Источник: OpenAIСравнение точности ответов моделей OpenAI в тесте «последний экзамен человечества», созданном для оценки способностей ИИ в академических вопросах. Источник: OpenAI Для «самых сложных задач» OpenAI выпускает GPT‑5 Pro, которая заменит o3‑pro. Эта версия модели «думает» дольше, но предоставляет «наиболее качественные и исчерпывающие ответы».GPT‑5 будет доступна бесплатным пользователям и подписчикам Plus, Pro и Team начиная с 7 августа 2025 года. Подписчикам Enterprise и Edu доступ дадут «через неделю».Подписчики Pro при этом получат «неограниченный» доступ к GPT‑5 и доступ к GPT‑5 Pro. У Plus-пользователей будет больший лимит на использование, чем у бесплатных. Бесплатных будут автоматически переключать на GPT‑5 mini при достижении лимита.Тизер GPT‑5. Источник: OpenAI#новости #openai