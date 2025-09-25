Популярное
Ася Карпова
ChatGPT

OpenAI набирает команду для запуска рекламы в ChatGPT — СМИ

Компания выложила вакансию на должность инженера по внедрению маркетинговых инструментов.

Так стали выглядеть ответы ChatGPT на запросы о подборе товаров, после того как OpenAI обновила поиск по интернету. Источник: OpenAI
  • Директор OpenAI по приложениям Фиджи Симо общается с кандидатами на должность топ-менеджера нового отдела, «который займётся размещением рекламы в ChatGPT». Об этом рассказал бывший редактор The Verge и журналист The Information Алекс Хит со ссылкой на свои источники.
  • По их словам, руководитель будет отвечать за все вопросы монетизации в OpenAI, включая подписки и рекламу.
  • На официальном сайте компании также заметили вакансию инженера для «внедрения инфраструктуры маркетинговых технологий (MarTech)» и интеграции «с основными рекламными платформами». Работать предстоит с «новой командой» по развитию ChatGPT.
  • Симо присоединилась к компании в мае 2025 года. С 2011 года она работала в Facebook* (нынешней Meta*) специалистом по маркетингу и отвечала за запуск рекламы в новостной ленте. В 2021-м заняла пост исполнительного директора Instacart.
  • В марте 2025-го глава OpenAI Сэм Альтман говорил, что «надеется» на возможность расширить бизнес без рекламы. Его устраивали объёмы продаж подписок.
  • В начале сентября The Information со ссылкой на отчёт для инвесторов писало, что компания планирует увеличить выручку от пользователей без подписок, но какие способы монетизации рассматривают — не уточняло.

*Meta, владеющая Instagram, Facebook и WhatsApp, признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новости

12 комментариев