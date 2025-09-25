OpenAI набирает команду для запуска рекламы в ChatGPT — СМИ

Компания выложила вакансию на должность инженера по внедрению маркетинговых инструментов.Так стали выглядеть ответы ChatGPT на запросы о подборе товаров, после того как OpenAI обновила поиск по интернету. Источник: OpenAIДиректор OpenAI по приложениям Фиджи Симо общается с кандидатами на должность топ-менеджера нового отдела, «который займётся размещением рекламы в ChatGPT». Об этом рассказал бывший редактор The Verge и журналист The Information Алекс Хит со ссылкой на свои источники.По их словам, руководитель будет отвечать за все вопросы монетизации в OpenAI, включая подписки и рекламу.На официальном сайте компании также заметили вакансию инженера для «внедрения инфраструктуры маркетинговых технологий (MarTech)» и интеграции «с основными рекламными платформами». Работать предстоит с «новой командой» по развитию ChatGPT.Симо присоединилась к компании в мае 2025 года. С 2011 года она работала в Facebook* (нынешней Meta*) специалистом по маркетингу и отвечала за запуск рекламы в новостной ленте. В 2021-м заняла пост исполнительного директора Instacart.В марте 2025-го глава OpenAI Сэм Альтман говорил, что «надеется» на возможность расширить бизнес без рекламы. Его устраивали объёмы продаж подписок.В начале сентября The Information со ссылкой на отчёт для инвесторов писало, что компания планирует увеличить выручку от пользователей без подписок, но какие способы монетизации рассматривают — не уточняло.*Meta, владеющая Instagram, Facebook и WhatsApp, признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости