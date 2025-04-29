В ChatGPT расширили возможности для поиска и подбора товаров

Чат-бот сопровождает варианты изображениями, отзывами и ссылками на покупку.Источник фото: OpenAIФункция доступна при использовании модели GPT-4o и пока охватывает товары из категорий «мода», «красота», «электроника» и «товары для дома», пишет TechCrunch.В OpenAI подчеркнули, что результаты формируются «органически» и не являются рекламой. Данные о ценах и наличии поступают от партнёров. Их список компания не раскрыла.Пользователи и раньше использовали ChatGPT для поиска информации о товарах, но тогда бот не показывал актуальные цены, изображения и отзывы на них, сообщил The Verge руководитель направления ChatGPT Search Адам Фрай.Интерфейс поисковой выдачи товаров напоминает Google Shopping, отмечает издание. Компания специально переняла формат карточек с ценами и картинками — людям он хорошо знаком, объяснил Фрай.Обновление стало частью стратегии OpenAI по конкуренции с Google, пишут The Verge и TechCrunch. В компании считают, что качество поиска в Google ухудшилось из-за доминирования платного продвижения в результатах выдачи.#новости