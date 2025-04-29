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Карина Пардаева
AI

В ChatGPT расширили возможности для поиска и подбора товаров

Чат-бот сопровождает варианты изображениями, отзывами и ссылками на покупку.

Источник фото: OpenAI
Источник фото: OpenAI
  • Функция доступна при использовании модели GPT-4o и пока охватывает товары из категорий «мода», «красота», «электроника» и «товары для дома», пишет TechCrunch.
  • В OpenAI подчеркнули, что результаты формируются «органически» и не являются рекламой. Данные о ценах и наличии поступают от партнёров. Их список компания не раскрыла.
  • Пользователи и раньше использовали ChatGPT для поиска информации о товарах, но тогда бот не показывал актуальные цены, изображения и отзывы на них, сообщил The Verge руководитель направления ChatGPT Search Адам Фрай.
  • Интерфейс поисковой выдачи товаров напоминает Google Shopping, отмечает издание. Компания специально переняла формат карточек с ценами и картинками — людям он хорошо знаком, объяснил Фрай.
  • Обновление стало частью стратегии OpenAI по конкуренции с Google, пишут The Verge и TechCrunch. В компании считают, что качество поиска в Google ухудшилось из-за доминирования платного продвижения в результатах выдачи.

#новости

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