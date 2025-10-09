OpenAI запустила «бюджетную» подписку ChatGPT Go за $5 в месяц ещё в 16 странах

Тарифный план уже доступен в Индии и Индонезии. Вице-президент OpenAI Ник Тёрли рассказал о запуске ChatGPT Go в 16 азиатских странах: Афганистане, Бангладеш, Бутане, Брунее, Камбодже, Лаосе, Малайзии, Мальдивах, Мьянме, Непале, Пакистане, Филиппинах, Шри Ланке, Таиланде, Восточном Тиморе и Вьетнаме.«Доступный» тарифный план стоит около $5 в месяц (примерно 406 рублей по курсу ЦБ на 9 октября 2025 года). Подписчики ChatGPT Go по сравнению с бесплатной версией получат увеличенные в десять раз лимиты на использование ИИ-моделей и генерацию картинок.Впервые тариф запустили в Индии в августе 2025 года — за месяц общее число платных подписчиков в стране выросло более чем вдвое, но точное количество OpenAI не раскрыла. В сентябре 2025 года ChatGPT Go начал работать в Индонезии. Google запустила аналогичную «бюджетную» подписку AI Plus в Индонезии в сентябре 2025-го, а затем расширила её ещё на 40 стран, включая Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Украину и Молдову. Она также стоит около $5 в месяц и даёт пользователям доступ к Gemini 2.5 Pro и инструментам для генерации изображений и видео, среди которых Flow, Whisk и Veo 3 Fast.#новости #chatgpt