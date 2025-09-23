Популярное
Данила Бычков
ChatGPT

Индонезия стала второй страной после Индии, где OpenAI запустила «доступную» подписку ChatGPT Go за $4,5

Она увеличивает лимиты на использование разных моделей компании.

  • О запуске «бюджетной» подписки в Индонезии сообщил вице-президент OpenAI Ник Тёрли. Её цена составит 75 тысяч рупий в месяц ($4,5 или 475 рублей по курсу ЦБ на 23 сентября 2025 года) в месяц.
  • Впервые тариф запустили в Индии в августе 2025 года — за месяц общее число платных подписчиков в стране выросло более чем вдвое.
  • Тёрли также заявил, что Индонезия входит в пятёрку крупнейших рынков для ChatGPT по количеству еженедельных пользователей. Подписчики ChatGPT Go получат увеличенные в десять раз лимиты на использование ИИ-моделей и генерацию картинок по сравнению с бесплатной версией.
  • OpenAI намерена конкурировать с Google в Индонезии, отмечает TechCrunch. В начале сентября 2025 года индонезийским пользователям стала доступна подписка Google AI Plus по аналогичной цене — она даёт доступ к Gemini 2.5 Pro и инструментам для генерации изображений и видео, среди которых Flow, Whisk и Veo 3 Fast.

#новости #openai #chatgpt

