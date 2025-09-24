Google запустила «бюджетную» подписку AI Plus стоимостью около $5 в месяц в 40 странах

До этого она была доступна только в Индонезии. Новый тарифный план теперь работает в некоторых странах Азии, Африки, Латинской Америки, а также в Кыргызстане, Таджикистане, Узбекистане, Украине и Молдове. В начале сентября 2025 года Google впервые запустила AI Plus — для пользователей в Индонезии.Во всех странах подписка будет стоить около $5 в месяц (примерно 417 рублей по курсу ЦБ на 24 сентября 2025 года), отмечает TechCrunch. Она даёт пользователям доступ к Gemini 2.5 Pro, 200 ГБ облачного хранилища и инструментам для генерации изображений и видео, среди которых Flow, Whisk и Veo 3 Fast.23 сентября 2025 года OpenAI запустила свой «доступный» тарифный план ChatGPT Go за $4,5 в месяц в Индонезии, до этого он уже работал в Индии.Базовая подписка у обеих компаний стоит около $20 в месяц, но с помощью более дешёвых опций они пытаются привлечь платных подписчиков в тех странах, где «обычный» тарифный план может оказаться «слишком дорогим», подчёркивает издание.#новости #google