Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
Подписка ChatGPT
Темы
AI
Сервисы
Маркетинг
Деньги
Личный опыт
Инвестиции
Крипто
Карьера
SEO
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
Маркетинг

Певица Дуа Липа подала иск к Samsung на $15 млн за использование её фотографии на коробках телевизоров без разрешения — Variety

Компания якобы «создала впечатление», что исполнительница одобряет устройства.

Фотография из иска / Variety
Фотография из иска / Variety
  • Согласно иску, на который ссылается Variety, южнокорейская компания якобы с 2025 года использует изображение исполнительницы на картонных коробках для телевизоров.
  • Юристы считают, что фотографию, права на которую принадлежат певице, использовали в маркетинговой кампании без учёта мнения исполнительницы и без её ведома. Когда же Липа обратилась к Samsung с просьбой прекратить использовать изображение, компания отклонила её, пишет издание.
  • В иске утверждается, что Samsung извлекла выгоду от создания впечатления, что Липа «одобряет этот продукт», хотя это не так. В документе также цитируют комментарии в соцсетях — некоторые пользователи писали, что решились бы купить ТВ именно из-за коробки с фотографией Липы.
  • Компанию обвиняют в нарушении авторских прав, нарушении права на публичность и в предоставлении ложной рекомендп, пишет The Independent. Samsung не ответила на запрос о комментарии.

#новости

5
1
1
1
36 комментариев