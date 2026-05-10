Певица Дуа Липа подала иск к Samsung на $15 млн за использование её фотографии на коробках телевизоров без разрешения — Variety

Компания якобы «создала впечатление», что исполнительница одобряет устройства.Фотография из иска / VarietyСогласно иску, на который ссылается Variety, южнокорейская компания якобы с 2025 года использует изображение исполнительницы на картонных коробках для телевизоров.Юристы считают, что фотографию, права на которую принадлежат певице, использовали в маркетинговой кампании без учёта мнения исполнительницы и без её ведома. Когда же Липа обратилась к Samsung с просьбой прекратить использовать изображение, компания отклонила её, пишет издание.В иске утверждается, что Samsung извлекла выгоду от создания впечатления, что Липа «одобряет этот продукт», хотя это не так. В документе также цитируют комментарии в соцсетях — некоторые пользователи писали, что решились бы купить ТВ именно из-за коробки с фотографией Липы.Компанию обвиняют в нарушении авторских прав, нарушении права на публичность и в предоставлении ложной рекомендп, пишет The Independent. Samsung не ответила на запрос о комментарии.#новости