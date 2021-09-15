Дизайн разработали внутри компании, на крышке — постер фильма.

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Пицца в стилизованной коробке будет доступна в продаже с 16 сентября в Москве и Санкт-Петербурге, затем — и в других городах, рассказали vc.ru в компании.

В такой коробке будут доставляться все пиццы размера 35 см — как при заказе на доставку, так и в ресторанах.

«Додо пицца»

Кроме того, можно заказать специальное комбо «Дюна» — в него войдёт большая пицца, стикеры по мотивам вселенной фильма, а также специально разработанный напиток «Спайси Оранж». Стоимость набора — от 779 рублей до 1049 рублей в зависимости от региона.

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Дизайн коробок разработали внутри компании, для оформления использовали постер к фильму.

Постер «Дюны» на английском

Кроме того, «Додо пицца» создала AR-маску в Instagram — она доступна в аккаунте компании. При наведении на лицо маска придаст глазам ярко-синий цвет (как у героев «Дюны»), а если навести камеру на крышку коробки с пиццей — появится песчаная буря.