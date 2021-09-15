«Додо пицца» выпустила пиццу в стилизованной коробке к выходу фильма «Дюна» Статьи редакции
Дизайн разработали внутри компании, на крышке — постер фильма.
Пицца в стилизованной коробке будет доступна в продаже с 16 сентября в Москве и Санкт-Петербурге, затем — и в других городах, рассказали vc.ru в компании.
В такой коробке будут доставляться все пиццы размера 35 см — как при заказе на доставку, так и в ресторанах.
Кроме того, можно заказать специальное комбо «Дюна» — в него войдёт большая пицца, стикеры по мотивам вселенной фильма, а также специально разработанный напиток «Спайси Оранж». Стоимость набора — от 779 рублей до 1049 рублей в зависимости от региона.
Дизайн коробок разработали внутри компании, для оформления использовали постер к фильму.
Кроме того, «Додо пицца» создала AR-маску в Instagram — она доступна в аккаунте компании. При наведении на лицо маска придаст глазам ярко-синий цвет (как у героев «Дюны»), а если навести камеру на крышку коробки с пиццей — появится песчаная буря.
- Это не первая коллаборация для компании. В декабре 2020 «Додо пицца» выпустила пиццу в специальной коробке к релизу игры Cyberpunk 2077.
Лучше бы выпустила пиццу с песком и червями.
и для эстетов со спайсом ))
Совсем разленились. К Киберпанку хоть ароматизатор Колы бахнули. Что до коробки то мусор он и есть мусор, похуй что там вообще
Хотя бы эти рекламные деньги пустите низшему звену персонала на премии и надбавки. А то зашёл недавно на Таганке, все из персонала злые и заебаные.
А в центре Москвы всегда так. Зайди в Макдак у Кремля, например - там у персонала хронический тик под глазом, и руки трясутся.
А будет версия для коллекционеров с dlc в виде песка и червей? Или черви по умолчанию в этой пицце? Патчи для желудка после червей входят в комплект?
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