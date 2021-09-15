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Евгения Евсеева

«Додо пицца» выпустила пиццу в стилизованной коробке к выходу фильма «Дюна» Статьи редакции

Дизайн разработали внутри компании, на крышке — постер фильма.

13 13 комментариев
775 просмотров

Пицца в стилизованной коробке будет доступна в продаже с 16 сентября в Москве и Санкт-Петербурге, затем — и в других городах, рассказали vc.ru в компании.

В такой коробке будут доставляться все пиццы размера 35 см — как при заказе на доставку, так и в ресторанах.

«Додо пицца»

Кроме того, можно заказать специальное комбо «Дюна» — в него войдёт большая пицца, стикеры по мотивам вселенной фильма, а также специально разработанный напиток «Спайси Оранж». Стоимость набора — от 779 рублей до 1049 рублей в зависимости от региона.

Дизайн коробок разработали внутри компании, для оформления использовали постер к фильму.

Постер «Дюны» на английском

Кроме того, «Додо пицца» создала AR-маску в Instagram — она доступна в аккаунте компании. При наведении на лицо маска придаст глазам ярко-синий цвет (как у героев «Дюны»), а если навести камеру на крышку коробки с пиццей — появится песчаная буря.

  • Это не первая коллаборация для компании. В декабре 2020 «Додо пицца» выпустила пиццу в специальной коробке к релизу игры Cyberpunk 2077.

#новость #додопицца

13 13 комментариев
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13 комментариев
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Василий Буров

6

Мы ещё с киберпанком не доели.

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greg chudnoff

2

Лучше бы выпустила пиццу с песком и червями.

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Вадим Чиняев

greg
5

и для эстетов со спайсом ))

Ответить

Ivan Zenkov

Вадим
1

Они уже выпускали такую

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Михаил Стерлин

Ivan
0

))))))

Ответить

Александр Горелик

greg
1

а, так это была коллаба

Ответить

Sergey Khohlachev

1

«Не конфетой брать, а фантиком».

Ответить

Ivan Zenkov

0

Совсем разленились. К Киберпанку хоть ароматизатор Колы бахнули. Что до коробки то мусор он и есть мусор, похуй что там вообще 

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Амбиент Музыкантов

0

Шаи-Хулуд, пожирающий вагоны с пиццей, где?

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Fred Han

0

Хотя бы эти рекламные деньги пустите низшему звену персонала на премии и надбавки. А то зашёл недавно на Таганке, все из персонала злые и заебаные. 

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greg chudnoff

Fred
0

А в центре Москвы всегда так. Зайди в Макдак у Кремля, например - там у персонала хронический тик под глазом, и руки трясутся.

Ответить

Александр Иванов

0

А будет версия для коллекционеров с dlc в виде песка и червей? Или черви по умолчанию в этой пицце? Патчи для желудка после червей входят в комплект?

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Max Galinskiy

–1

Додо, судя по новостям, делает все, кроме съедобной пиццы

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