Минпромторг запустил в Telegram конкурс на новое название McDonald’s в России, в вариантах — «Наш Мак» и «РусДональдс» Статьи редакции
Самый популярный вариант «МакДак», но McDonald’s уже подала заявку на регистрацию этого товарного знака.
Минпромторг в своём Telegram-канале предложил пользователям придумать новое название для сети ресторанов McDonald’s в России. «Самые креативные и интересные» обещали передать новому собственнику.
За два часа подписчики предложили больше 200 вариантов. Повторяются названия «Дядя Вова», «Матрёшка», «Колобок» и «Русбургер». Самый популярный вариант — «МакДак», но этот товарный знак McDonald’s решила зарегистрировать в России в 2021 году.
Много вариантов связано с приставкой «Мак» — «ВкусМак», «ПутинМак», «КвакМак», «МакСмак», «МакРос», «Наш Мак», «Маковецкий», «СмакЪ».
Есть «патриотичный» блок — «Рашбургерная», RosFood, ZADONALD’S, «Гудбай Америка», «РосПечь», «РосАппетит», Ростести.
Другие предложения — «Скатерть самобранка», «Жар-птица», «Нафаня», «Бургерная купца Говора», «Кулинария», «Москотлета», «Кафе Минутка», «Булково», «Колобок», «БулПит», «На скаку».
Ещё один вариант из комментариев — назвать «Маковский», под таким брендом работает аналог McDonald’s в Чечне.
- 8 марта McDonald's объявила о временном закрытии своих ресторанов в России. Всем сотрудникам продолжали выплачивать полную зарплату.
- 19 мая McDonald’s объявил, что продаст российский бизнес франчайзи Александру Говору, который уже управляет 25 ресторанами в Сибири.
- Стороны не раскрыли сумму сделки. По условиям, новый владелец не может использовать прежнее название ресторанов, но обязан сохранить рабочие места для персонала минимум на два года.
Блин есть новая пара глаз? Мои после прочтения пришли в негодность
глаза не так работают
Придётся мозг менять
МуДак
Красти Краб
МинпромторгМак
Кринжбургер🤦🏼♀️
Да почему все названия-то такие ущербные, ну какой РусДональдс
Пару дней назад я случайно в комментах предложил вариант. Не думал, что этот маразм реален.
ФаршМак
Без наш и рус никак нельзя? А то выглядит как шутка или подделка.
Кфс вот был ростиксом, норм название было.
НашРусМак
А просто Мак нельзя назвать, как его все и называют?
Думаю, Мак зареган тоже. А вот Макак и Макакавто…
Почему все варианты, которые я вижу, на столько не смешные и кринжовые? Даже тут в комментах
Какой-то "БулПит" а не варианты
В комментах часто удивляются, как Сбер`у удается придумывать такие названия, но видно у обычных людей, так же с фантазией не густо.
А просто "Мак"?
Накину вариантов от себя:
ПерДак
ДакСрак
КиДак
МакКряк
РосБутер
Трудового красного знамени Российский общепит им. Путина
😂
Последнее — разрывное😂 Можно сократить до РосПут
НашДак
и это единственный Nasdaq, который нам светит в ближайшее время
HuerDuck
NashDak
Маковский прикольно)))
А я смотрю Макдак в 2021 г. прям сыграл на опережение, как будто бы знал наперёд, что будет с его бизнесом в 2022 г.
Мне нравится название - оно народное, как и МАК. Между собой его так и называли. Ну вот а Матрешка при чем вообще?
Британия тоже из ЕС не просто так вышла, если хорошо проанализировать ситуацию. И еще у Британии рекордная закупка разных ресурсов у России в январе 2022
По-моему это тот случай, когда надо назвать просто Мак, ибо все (или просто многие) его так называют. Сбер тоже все Сбером называли (хотя и понятно, что они название сменили не поэтому)
Котлетная 😄
Пускай будет "Дядя Вова" и будут в него как в бесплатный туалет ходить
Это ж золотые унитазы надо ставить...
Какая же кринжатина 🤦🏻♂️
«Гандональдс» - русское наследие. Спасибо царь
ФСБ - Федеральная Сеть Бургерных
сМак. И клоун уже давно есть, раскрученный - Макаревич.
Макаревич, кстати, родился с заячьей губой. Потом операцию сделали
ЗапомнитеТвари
Варианты передадут собственнику... который применит своё название.
Макряк
А что там хоть будет за меню? копии Макдональдса? надо уже от этого отталкиваться.
По последним представлениям, да, меню будет то же с другими названиями.
Так и блещет «креатив» в этих названиях )
ZADONALD'S на*уй.... Видимо в честь прапорщика Задова
Харчевня- чем не название))
Считаю, что нужно остановиться на варианте "Маковецкий", а вместо Рональда МакДональда будет Корон из Жмурок. По-моему максимально аутентично
МакДачка
Об этом сказано в посте. И сказано что не вариант.
почему бы его не назвать так, как его и так называют?
МакДак.
можно какую нибудь симпатичную утку отрисовать, в качестве маскота.
Потому что нахуй статью читать, дальше заголовка не ходим.
МакБур
(Макароны Бурятии) если что.
МакБургер лучше звучит
СосиМакчная
МакЖрак
Назовите МакПутин точно не ошибётесь
НашМак
ps classic
МакХаб
...
https://www.youtube.com/watch?v=MtsW3n-NADM
🤫Sh...
Название должно быть четким, ясным, простым и понятным. Голосую за... "Бах прямо в рот".
Я в этом абсурде не участвую.
«Наш Дональд», а на логотип довольного Трампа, так сложно что ли
Наглядная иллюстрация пословицы "ни ума, ни фантазии“
только не рус
Говномбургер было уже?
«Рашка-говняшка»
.
"Пусть в слове останется Мак, но добавьте что-нибудь уникальное"
Говно-вопрос: бешбармак.
ФаршМак или ПутиШлак
МакДак
"но McDonald’s уже подала заявку на регистрацию"
Странно что такая мелочь кого-то здесь останавливает.
МакДональд без буквы С))
И как вариант ТрампДональд
БигМак
ПукКак
Собственно, что бы аутентично то "Говор Корчма".
Ох тыж вротбутерброт, название ищут)))
Просто Мак
Выберут "Маковский".
Самым известным литературным воплощением Бориса Березовского стал олигарх по имени Платон Маковский в 2002 году фильме «Олигарх». Получив политическое убежище в Великобритании, Березовский взял себе имя Платон Еленин.
ZaPutiDonald’s
ЭчпочМак
А почему не назвать просто «Мак»?
ФаршМак
Предлагаю "дядюшка Скрудж".
Нет же надо по-русски, да?
Увидел а комментариях СМАК, я за помню передача такая была
СилаВкуса
и точка )))
МакФуд / MacFood
Кушоц хочется от ваших вариантов :,-(