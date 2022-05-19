Самый популярный вариант «МакДак», но McDonald’s уже подала заявку на регистрацию этого товарного знака.

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Минпромторг в своём Telegram-канале предложил пользователям придумать новое название для сети ресторанов McDonald’s в России. «Самые креативные и интересные» обещали передать новому собственнику.

За два часа подписчики предложили больше 200 вариантов. Повторяются названия «Дядя Вова», «Матрёшка», «Колобок» и «Русбургер». Самый популярный вариант — «МакДак», но этот товарный знак McDonald’s решила зарегистрировать в России в 2021 году.

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Много вариантов связано с приставкой «Мак» — «ВкусМак», «ПутинМак», «КвакМак», «МакСмак», «МакРос», «Наш Мак», «Маковецкий», «СмакЪ».

Есть «патриотичный» блок — «Рашбургерная», RosFood, ZADONALD’S, «Гудбай Америка», «РосПечь», «РосАппетит», Ростести.

Другие предложения — «Скатерть самобранка», «Жар-птица», «Нафаня», «Бургерная купца Говора», «Кулинария», «Москотлета», «Кафе Минутка», «Булково», «Колобок», «БулПит», «На скаку».

Ещё один вариант из комментариев — назвать «Маковский», под таким брендом работает аналог McDonald’s в Чечне.

Фото Дмитрия Артюхова