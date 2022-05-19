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Маша Цепелева

Минпромторг запустил в Telegram конкурс на новое название McDonald’s в России, в вариантах — «Наш Мак» и «РусДональдс» Статьи редакции

Самый популярный вариант «МакДак», но McDonald’s уже подала заявку на регистрацию этого товарного знака.

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Минпромторг в своём Telegram-канале предложил пользователям придумать новое название для сети ресторанов McDonald’s в России. «Самые креативные и интересные» обещали передать новому собственнику.

За два часа подписчики предложили больше 200 вариантов. Повторяются названия «Дядя Вова», «Матрёшка», «Колобок» и «Русбургер». Самый популярный вариант — «МакДак», но этот товарный знак McDonald’s решила зарегистрировать в России в 2021 году.

Много вариантов связано с приставкой «Мак» — «ВкусМак», «ПутинМак», «КвакМак», «МакСмак», «МакРос», «Наш Мак», «Маковецкий», «СмакЪ».

Есть «патриотичный» блок — «Рашбургерная», RosFood, ZADONALD’S, «Гудбай Америка», «РосПечь», «РосАппетит», Ростести.

Другие предложения — «Скатерть самобранка», «Жар-птица», «Нафаня», «Бургерная купца Говора», «Кулинария», «Москотлета», «Кафе Минутка», «Булково», «Колобок», «БулПит», «На скаку».

Ещё один вариант из комментариев — назвать «Маковский», под таким брендом работает аналог McDonald’s в Чечне.

Фото Дмитрия Артюхова
  • 8 марта McDonald's объявила о временном закрытии своих ресторанов в России. Всем сотрудникам продолжали выплачивать полную зарплату.
  • 19 мая McDonald’s объявил, что продаст российский бизнес франчайзи Александру Говору, который уже управляет 25 ресторанами в Сибири.
  • Стороны не раскрыли сумму сделки. По условиям, новый владелец не может использовать прежнее название ресторанов, но обязан сохранить рабочие места для персонала минимум на два года.

#mcdonalds #новость

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99 комментариев
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Петр Иванов

Блин есть новая пара глаз? Мои после прочтения пришли в негодность

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Дмитрий Кораблёв

глаза не так работают

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Евгений
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Nuke 7s

Придётся мозг менять

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Павел

МуДак

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Минувший бинокль

Красти Краб

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Вас Ко

МинпромторгМак

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Лилия Тухватуллина

Кринжбургер🤦🏼‍♀️

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Adam Arclight

Да почему все названия-то такие ущербные, ну какой РусДональдс

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Широкий блик

Пару дней назад я случайно в комментах предложил вариант. Не думал, что этот маразм реален.

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Сергей Крикунов
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Администратор Я

ФаршМак

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Zamir Saidov

Без наш и рус никак нельзя? А то выглядит как шутка или подделка.
Кфс вот был ростиксом, норм название было.

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Дмитрий В

НашРусМак

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2 комментария
Лелик

А просто Мак нельзя назвать, как его все и называют?

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Широкий блик

Думаю, Мак зареган тоже. А вот Макак и Макакавто…

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1 комментарий
Yellow Not

Почему все варианты, которые я вижу, на столько не смешные и кринжовые? Даже тут в комментах

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Gollut

Какой-то "БулПит" а не варианты

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Иванка Сегодина

В комментах часто удивляются, как Сбер`у удается придумывать такие названия, но видно у обычных людей, так же с фантазией не густо.

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Yellow Not

А просто "Мак"?

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Игорь Тибидохов

Накину вариантов от себя:
ПерДак
ДакСрак
КиДак
МакКряк
РосБутер
Трудового красного знамени Российский общепит им. Путина

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Розимадлен

😂

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Широкий блик

Последнее — разрывное😂 Можно сократить до РосПут

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Максим Ланин

НашДак

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Вишняковский

и это единственный Nasdaq, который нам светит в ближайшее время

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Gollut

HuerDuck

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1 комментарий
Минувший бинокль

NashDak

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Александр Шустров

Маковский прикольно)))

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Andrey Vinokurov

А я смотрю Макдак в 2021 г. прям сыграл на опережение, как будто бы знал наперёд, что будет с его бизнесом в 2022 г.

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Гаянэ Капланова

Мне нравится название - оно народное, как и МАК. Между собой его так и называли. Ну вот а Матрешка при чем вообще?

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Андрей Геращенко

Британия тоже из ЕС не просто так вышла, если хорошо проанализировать ситуацию. И еще у Британии рекордная закупка разных ресурсов у России в январе 2022

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Александр Мишулин

По-моему это тот случай, когда надо назвать просто Мак, ибо все (или просто многие) его так называют. Сбер тоже все Сбером называли (хотя и понятно, что они название сменили не поэтому)

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Илья Могилевцев

Котлетная 😄

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Иван Поварёшкин

Пускай будет "Дядя Вова" и будут в него как в бесплатный туалет ходить

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Лаврентий Петренко

Это ж золотые унитазы надо ставить...

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Евгений Гончаров

Какая же кринжатина 🤦🏻‍♂️

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Короткий кофе

«Гандональдс» - русское наследие. Спасибо царь

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Алексей Бобырь

ФСБ - Федеральная Сеть Бургерных

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Aleks Melnik

сМак. И клоун уже давно есть, раскрученный - Макаревич.

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Voin Mraka

Макаревич, кстати, родился с заячьей губой. Потом операцию сделали

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Maksim Ryl

ЗапомнитеТвари

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lakoros

Варианты передадут собственнику... который применит своё название.

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Павел Воронов

Макряк

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lakoros

А что там хоть будет за меню? копии Макдональдса? надо уже от этого отталкиваться.

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Aleksandr Makarov

По последним представлениям, да, меню будет то же с другими названиями.

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Alik Ganiev

Так и блещет «креатив» в этих названиях )

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Adam Arclight

ZADONALD'S на*уй.... Видимо в честь прапорщика Задова

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Тесть Роршаха

Харчевня- чем не название))

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Adam Arclight

Считаю, что нужно остановиться на варианте "Маковецкий", а вместо Рональда МакДональда будет Корон из Жмурок. По-моему максимально аутентично

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Иван Толкачёв

МакДачка

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Иван

Об этом сказано в посте. И сказано что не вариант.

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Денис Колокольцев

почему бы его не назвать так, как его и так называют?
МакДак.
можно какую нибудь симпатичную утку отрисовать, в качестве маскота.

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Aleksandr Makarov

Потому что нахуй статью читать, дальше заголовка не ходим.

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Дмитрий Мантис

МакБур
(Макароны Бурятии) если что.

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Mikhail Che

МакБургер лучше звучит

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3 комментария
S.Capusta

СосиМакчная

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Roman Surkov

МакЖрак

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Sasha Bor

Назовите МакПутин точно не ошибётесь

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okman

НашМак
ps classic

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Сергей Крикунов

МакХаб

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Alex Maltsev

...

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Alex Maltsev

https://www.youtube.com/watch?v=MtsW3n-NADM

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Sergei Levkin

🤫Sh...

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Иванка Сегодина

Название должно быть четким, ясным, простым и понятным. Голосую за... "Бах прямо в рот".

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Вас Ко

Я в этом абсурде не участвую.

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Внешний хот-дог

«Наш Дональд», а на логотип довольного Трампа, так сложно что ли

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Макс Бруквин

Наглядная иллюстрация пословицы "ни ума, ни фантазии“

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Dushevno

только не рус

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Слегка Придурковатый

Говномбургер было уже?

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Aliosha Semionov

«Рашка-говняшка»

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Андрей Геращенко

.

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Слегка Придурковатый

"Пусть в слове останется Мак, но добавьте что-нибудь уникальное"

Говно-вопрос: бешбармак.

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Георгий

ФаршМак или ПутиШлак

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Офицерский каякер

МакДак

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Александр Антонов

"но McDonald’s уже подала заявку на регистрацию"
Странно что такая мелочь кого-то здесь останавливает.

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Павел Лебедев

МакДональд без буквы С))

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Павел Лебедев

И как вариант ТрампДональд

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Ольга

БигМак

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Александр Добриневский

ПукКак

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Suxfoto

Собственно, что бы аутентично то "Говор Корчма".

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Александр Распутин

Ох тыж вротбутерброт, название ищут)))

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Nice Man

Просто Мак

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Сергей

Выберут "Маковский".

Самым известным литературным воплощением Бориса Березовского стал олигарх по имени Платон Маковский в 2002 году фильме «Олигарх». Получив политическое убежище в Великобритании, Березовский взял себе имя Платон Еленин.

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Михаил Цветков

ZaPutiDonald’s

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Empathy

ЭчпочМак

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Мария Малахова

А почему не назвать просто «Мак»?

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unknown

ФаршМак

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Джавахарлал Неру

Предлагаю "дядюшка Скрудж".
Нет же надо по-русски, да?

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Тихон Устинов

Увидел а комментариях СМАК, я за помню передача такая была

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Сергей Леопольдович

СилаВкуса
и точка )))

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Andrey Kupriyanov

МакФуд / MacFood

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Юности вольная птица

Кушоц хочется от ваших вариантов :,-(

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