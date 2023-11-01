ФАС завела дело на «Альфа-банк» за рекламу кредитки, в которой сноска о сроке её бесплатного обслуживания плохо читалась Статьи редакции
В рекламе также говорилось о доставке карты в любую точку России, но на сайте указан не полный список российских городов, заявил регулятор.
- Регулятору пожаловался гражданин на рекламу кредитной карты «Альфа-банка». Информация о её бесплатном обслуживании в ролике указывалась крупным шрифтом, а в сноске говорилось, что «обслуживание в первый год — 0 рублей, со второго — 990 рублей». При этом форма и время демонстрации сноски «не позволяли воспринять текст в полном объёме».
- В рекламе утверждалось, что «“Альфа-банк” — лучший мобильный банк», а далее следовало пояснение: «по версии Markswebb». Сноска «приводилась трудным для восприятия способом в течение короткого времени и не могла рассматриваться как объективный критерий сравнения рекламируемого продукта “Альфа-банка” с продуктами других банков».
- В ролике также говорилось о моментальной доставке карты в любую точку России. В списке же городов доставки на сайте банка не все российские города — то есть в рекламе информация не соответствует действительности, заявила антимонопольная служба.
- В итоге ФАС завела дело по признакам нарушения п.1 ч.2, п.5 ч.3, ч.7 ст.5 Закона о рекламе. Если регулятор установит вину, банку грозит штраф. В пресс-службе компании не дали комментариев.
- ФАС не первый раз обращает внимание на рекламу кредитных организаций. Например, в октябре 2023 года служба обязала «Райффайзенбанк» разместить в прайм-тайм рекламу, опровергающую акцию «Кешбэк на всё». В мае 2023-го «Сбер» получил штраф на 600 тысяч рублей за рекламу, в которой ставка кредита была указана шрифтом крупнее, чем его условия.
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Ого, плохо читалась. Не, тут я рад что банки гнут потихоньку, плохо что это всё на клиентах напрямую будет отражаться. Все штрафы и риски уже заложены в продукты.
Ну да, ща как штрафанут на 50-500 тысяч, у Альфы вся экономика по одному месту пойдет)
Дальше санация и продажа)
Про бесплатный сыр просто читать всегда надо, так всегда и не только у банков. А пока у альфы категории кеша нормально выдаются, надо пользоваться
Они таким образом внимание привлекают к себе! Это уже массовый характер приобрело. Пора приземлять их с небес на землю. Обычные люди чихнуть боятся, а у крупного бизнеса нормой стало нарушение закона.
Думаю для них надо вводить повышенные "тарифы" за нарушения.
На 4к нормально читалось) а моментальная доставка это про выпуск электронной карты, так что альфа откажется от этих итдшников
Ничего нового)
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Ага и после 6 месяцев судов оштрафуект на 50 000р
А ещё “Альфа-банка” в билетах на самолёты, договорился с продавцами, что бы стояла галочка за страховку, и если вы её не заметили и не сняли, то сумма увеличивается на 15 долларов. Одним словом машейничество. Я не пользуюсь услугами “Альфа-банка” да и банкир сидит в Англии.
Он вернулся
машейничество? о не видели?
Какой-то карманный нонейм markswebb, который каждый год конечно признает мобильный банк Альфа-Банка лучшим и на основании этого могут врать в рекламе. Альфа-Банк как обычно наёбщик
Такое ощущение, что у нас в России только ФАС и работает)
Ещё я
(когда не сижу на vc)
А за тинькофф когда возьмутся? Или когда пользователи по нажатию на сторис могут получить непрошенный кредит это ок?
Привет.
Наши пользователи не могут получить кредит просто по нажатию на сторис. Если вы описываете свою ситуацию, то пришлите ФИО и дату рождения в личные сообщения. Все проверим и поможем.
Как раз вчера выпустили статью о том как делать рекламные креативы согласно новому закону, чтобы все учтено и согласно разъяснительному письму ФАС. Для застройщиков актуально также с ипотеками, и у кого рассрочки на товары.
Имитация демократических процессов перед выборами.
У всех банков кредитки с бесплатным обслуживанием, у Альфа-Банка платно и ещё процент самый высокий в РФ от 39,99%
Далеко не у всех.
Нормальный человек не будет платить проценты по кредиткам, если есть грейс. Для такого есть кредиты, где ставки ниже чем у любой кредитки
Здесь хотя бы сноски есть. Обычно в рекламе говорят "бесплатно", без всяких сносок и уточнений, а по факту куча условий для этого "бесплатно"
Как-то неожиданно видеть, что кто-то встаёт на сторону потребителя...
Газпромбанк такие же... Внаглую при открытии карты выпаривают свой пакет услуг ГПБ Плюс, за 200р. в мес, при этом клиент ни сном ни духом, пока уведомления о списании не получит. При этом списанные средства не возвращают, дескать возврат не предусмотрен.
А я недавно Union Pay карту в Газпроме получал, на удивление в договоре даже все галочки пропечатаны были, мол, что НЕ согласен получать рекламу, акционные предложения и т.д.
Плохо писалась
Ну "кэшбэк на все "действительно у райфа странно вышло, учитывая как много не попадает под начисление. А про бесплатное обслуживание прям на сайте при оформлении есть
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ТУДА его
А где же бот, который всегда обещает разобраться и вернуться с результатами (и почему-то никогда не возвращается).
Лучше рекламы и не придумаешь:) когда за 600 тыс о тебе и твоей услуге напишут во всех СМИ...это наааамного дешевле :) - хитро! ....их не в Махачкале надо искать, а в правлении Альфы
Даже если сам Есус к тебе пришел и сказал, что бесплатно - надо читать что подписываешь
На самом деле для Альфы эти штрафы капля в море, и вряд ли это на что то повлияет масштабно
Надеюсь хорошо прижмут! Я на днях уже отправила обращение в ЦБ, что Альфа-банк не выплатил мне деньги за привиденных клиентов по их партнерской программе! https://vc.ru/u/2065316-elena/885813-partnerskaya-programma-ot-alfa-bank-obman-otzyv