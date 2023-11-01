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Таня Боброва

ФАС завела дело на «Альфа-банк» за рекламу кредитки, в которой сноска о сроке её бесплатного обслуживания плохо читалась Статьи редакции

В рекламе также говорилось о доставке карты в любую точку России, но на сайте указан не полный список российских городов, заявил регулятор.

  • Регулятору пожаловался гражданин на рекламу кредитной карты «Альфа-банка». Информация о её бесплатном обслуживании в ролике указывалась крупным шрифтом, а в сноске говорилось, что «обслуживание в первый год — 0 рублей, со второго — 990 рублей». При этом форма и время демонстрации сноски «не позволяли воспринять текст в полном объёме».
  • В рекламе утверждалось, что «“Альфа-банк” — лучший мобильный банк», а далее следовало пояснение: «по версии Markswebb». Сноска «приводилась трудным для восприятия способом в течение короткого времени и не могла рассматриваться как объективный критерий сравнения рекламируемого продукта “Альфа-банка” с продуктами других банков».
  • В ролике также говорилось о моментальной доставке карты в любую точку России. В списке же городов доставки на сайте банка не все российские города — то есть в рекламе информация не соответствует действительности, заявила антимонопольная служба.
  • В итоге ФАС завела дело по признакам нарушения п.1 ч.2, п.5 ч.3, ч.7 ст.5 Закона о рекламе. Если регулятор установит вину, банку грозит штраф. В пресс-службе компании не дали комментариев.
  • ФАС не первый раз обращает внимание на рекламу кредитных организаций. Например, в октябре 2023 года служба обязала «Райффайзенбанк» разместить в прайм-тайм рекламу, опровергающую акцию «Кешбэк на всё». В мае 2023-го «Сбер» получил штраф на 600 тысяч рублей за рекламу, в которой ставка кредита была указана шрифтом крупнее, чем его условия.

#новость #фас #альфабанк

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55 комментариев
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 Вадим Д.

Ого, плохо читалась. Не, тут я рад что банки гнут потихоньку, плохо что это всё на клиентах напрямую будет отражаться. Все штрафы и риски уже заложены в продукты.

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Олег Павлов

Ну да, ща как штрафанут на 50-500 тысяч, у Альфы вся экономика по одному месту пойдет)

Дальше санация и продажа)

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3 комментария
Владимир Владимирович

Про бесплатный сыр просто читать всегда надо, так всегда и не только у банков. А пока у альфы категории кеша нормально выдаются, надо пользоваться

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1 комментарий
Иван Серик

Они таким образом внимание привлекают к себе! Это уже массовый характер приобрело. Пора приземлять их с небес на землю. Обычные люди чихнуть боятся, а у крупного бизнеса нормой стало нарушение закона.

Думаю для них надо вводить повышенные "тарифы" за нарушения.

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James Bomond

На 4к нормально читалось) а моментальная доставка это про выпуск электронной карты, так что альфа откажется от этих итдшников

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1 комментарий
jonewayne

Ничего нового)

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6 комментариев
Вадимов Вадим

Ага и после 6 месяцев судов оштрафуект на 50 000р

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Alexander Kulakov

А ещё “Альфа-банка” в билетах на самолёты, договорился с продавцами, что бы стояла галочка за страховку, и если вы её не заметили и не сняли, то сумма увеличивается на 15 долларов. Одним словом машейничество. Я не пользуюсь услугами “Альфа-банка” да и банкир сидит в Англии.

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Андрей Панов

Он вернулся

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1 комментарий
Дмитрий Романов

машейничество? о не видели?

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Alex R

Какой-то карманный нонейм markswebb, который каждый год конечно признает мобильный банк Альфа-Банка лучшим и на основании этого могут врать в рекламе. Альфа-Банк как обычно наёбщик

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Александр Пустовалов

Такое ощущение, что у нас в России только ФАС и работает)

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jonewayne

Ещё я

(когда не сижу на vc)

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tbIkworez

А за тинькофф когда возьмутся? Или когда пользователи по нажатию на сторис могут получить непрошенный кредит это ок?

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Тинькофф

Привет.

Наши пользователи не могут получить кредит просто по нажатию на сторис. Если вы описываете свою ситуацию, то пришлите ФИО и дату рождения в личные сообщения. Все проверим и поможем.

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Татьяна Андреева

Как раз вчера выпустили статью о том как делать рекламные креативы согласно новому закону, чтобы все учтено и согласно разъяснительному письму ФАС. Для застройщиков актуально также с ипотеками, и у кого рассрочки на товары.

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Barth

Имитация демократических процессов перед выборами.

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Alex R

У всех банков кредитки с бесплатным обслуживанием, у Альфа-Банка платно и ещё процент самый высокий в РФ от 39,99%

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lakoros

Далеко не у всех.

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Газанова

Нормальный человек не будет платить проценты по кредиткам, если есть грейс. Для такого есть кредиты, где ставки ниже чем у любой кредитки

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1 комментарий
Газанова

Здесь хотя бы сноски есть. Обычно в рекламе говорят "бесплатно", без всяких сносок и уточнений, а по факту куча условий для этого "бесплатно"

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Melissa Mata

Как-то неожиданно видеть, что кто-то встаёт на сторону потребителя...

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Alex Dem

Газпромбанк такие же... Внаглую при открытии карты выпаривают свой пакет услуг ГПБ Плюс, за 200р. в мес, при этом клиент ни сном ни духом, пока уведомления о списании не получит. При этом списанные средства не возвращают, дескать возврат не предусмотрен.

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jonewayne

А я недавно Union Pay карту в Газпроме получал, на удивление в договоре даже все галочки пропечатаны были, мол, что НЕ согласен получать рекламу, акционные предложения и т.д.

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Малолайкин

Плохо писалась

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debil
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Дарко

Ну "кэшбэк на все "действительно у райфа странно вышло, учитывая как много не попадает под начисление. А про бесплатное обслуживание прям на сайте при оформлении есть

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Никита Мудрый

ТУДА его

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ИмФам2

А где же бот, который всегда обещает разобраться и вернуться с результатами (и почему-то никогда не возвращается).

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Arc

Лучше рекламы и не придумаешь:) когда за 600 тыс о тебе и твоей услуге напишут во всех СМИ...это наааамного дешевле :) - хитро! ....их не в Махачкале надо искать, а в правлении Альфы

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Морковкин

Даже если сам Есус к тебе пришел и сказал, что бесплатно - надо читать что подписываешь

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A. Romanova

На самом деле для Альфы эти штрафы капля в море, и вряд ли это на что то повлияет масштабно

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Елена

Надеюсь хорошо прижмут! Я на днях уже отправила обращение в ЦБ, что Альфа-банк не выплатил мне деньги за привиденных клиентов по их партнерской программе! https://vc.ru/u/2065316-elena/885813-partnerskaya-programma-ot-alfa-bank-obman-otzyv

Партнерская программа от Альфа-Банк - Обман…
Добрый день, сегодня хочу рассказать историю про Альфа Банк, точнее про их партнерскую программу…
vc.ru
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