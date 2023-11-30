«VK Реклама» добавила галерею из более чем 10 тысяч бесплатных изображений от нейросети для создания объявлений Статьи редакции
Инструмент ускорит запуск кампаний и упростит продвижение, считает платформа.
- Пользователи могут выбрать креативы для рекламы сообществ в соцсетях, сайтов и приложений из более чем 10 тысяч вариантов, рассказала компания. База будет пополняться новыми.
- Готовые изображения можно найти в разделе «Медиафайлы» при настройке объявлений: нужно нажать «Выбрать из медиатеки» и перейти на вкладку «Созданное нейросетью».
- Чтобы найти подходящую иллюстрацию, пользователю нужно указать ключевое слово или тематику бизнеса, товаров или услуг в поисковой строке. На выбор есть три стиля: реализм, мультипликация и цифровое искусство.
- Изображения автоматически адаптируются под доступные форматы рекламы на проектах VK и в рекламной сети.
- Если сгенерированное изображение уже использует для продвижения другой бизнес, платформа покажет уведомление.
- Нейросеть обучали на «миллионах изображений», в том числе ретроспективных данных по наиболее конверсионным объявлениям на платформе, добавили в компании.
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А как же их правила: "Изображение не соответствует рекламируемому товару"?
Правила созданы, чтобы их нарушать
Создали не ради пользователя, а ради инфоповода
Не совсем понимаю, как и для чего необходимо это в рамках рекламы. Лучше самому произвести визуализацию продукта, чем серфить в нейросети подходящую картинку...
Ну и вот, не знать кто кому надоел