Маркетинг
Таня Боброва

«VK Реклама» добавила галерею из более чем 10 тысяч бесплатных изображений от нейросети для создания объявлений Статьи редакции

Инструмент ускорит запуск кампаний и упростит продвижение, считает платформа.

  • Пользователи могут выбрать креативы для рекламы сообществ в соцсетях, сайтов и приложений из более чем 10 тысяч вариантов, рассказала компания. База будет пополняться новыми.
  • Готовые изображения можно найти в разделе «Медиафайлы» при настройке объявлений: нужно нажать «Выбрать из медиатеки» и перейти на вкладку «Созданное нейросетью».
  • Чтобы найти подходящую иллюстрацию, пользователю нужно указать ключевое слово или тематику бизнеса, товаров или услуг в поисковой строке. На выбор есть три стиля: реализм, мультипликация и цифровое искусство.
  • Изображения автоматически адаптируются под доступные форматы рекламы на проектах VK и в рекламной сети.
  • Если сгенерированное изображение уже использует для продвижения другой бизнес, платформа покажет уведомление.
  • Нейросеть обучали на «миллионах изображений», в том числе ретроспективных данных по наиболее конверсионным объявлениям на платформе, добавили в компании.
Источник: «VK Реклама»

#новости #vkреклама

73 показа
425 открытий
0
7 комментариев
Написать комментарий...
 blogerok

А как же их правила: "Изображение не соответствует рекламируемому товару"?

Ответить
Развернуть ветку
KendSharrien

Правила созданы, чтобы их нарушать

Ответить
Развернуть ветку
KendSharrien

Создали не ради пользователя, а ради инфоповода

Ответить
Развернуть ветку
Игорь Горбунов
Ответить
Развернуть ветку
Невероятный Блондин
Ответить
Развернуть ветку
KendSharrien

Не совсем понимаю, как и для чего необходимо это в рамках рекламы. Лучше самому произвести визуализацию продукта, чем серфить в нейросети подходящую картинку...

Ответить
Развернуть ветку
Ольга Беккер

Ну и вот, не знать кто кому надоел

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
4 комментария
Раскрывать всегда
{"hash":"ff15abdb","params":{"id":"https%3A%2F%2Ffacecast.net%2Fw%2Fnyzj8t%3Fautoplay%3D1","service":3,"title":"Tinkoff eCommerce \u0432 \u043f\u0440\u044f\u043c\u043e\u043c \u044d\u0444\u0438\u0440\u0435","isLegacy":true,"isHidden":false}}