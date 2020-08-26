В компании говорят, что хотят увеличить выручку от нерекламных проектов.

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Медиахолдинг «РБК» запустил бета-версию сервиса «РБК Компании», передаёт «Коммерсантъ». Сервис похож на Kartoteka.ru и «СПАРК-Интерфакс», но пока у него меньше функций, отмечает газета.

«РБК Компании» — это каталог данных юрлиц и торговых марок, указывает издание. Информацию о юрлицах предоставляет сервис проверки контрагентов Rescore, в котором «РБК» принадлежат 25%.

В медиахолдинге утверждают, что проект не станет прямым конкурентом существующих баз данных компаний, отмечает газета. Он будет анализировать информацию о юрлицах и брендах по открытым источникам, публиковать новости информагентства «РБК», а также позволит компаниям размещать свои материалы в привязке к юрлицам.

Объём инвестиций в проект в медиахолдинге не раскрыли, отметив, что планируют увеличивать долю выручки от нерекламных проектов. В 2019 году выручка сегмента «B2B информация и сервисы» с платным доступом к информации (включает проекты «РБК Исследования», «РБК Конференции», «РБК Pro» и Public.ru) составила 142 млн рублей, +3% год к году. В общей выручке холдинга это пока только 2,4%, указывает «Коммерсантъ».