«РБК» начал тестировать собственную базу данных о юрлицах и брендах — в будущем к ним добавятся аналитика и новости Материал редакции
В компании говорят, что хотят увеличить выручку от нерекламных проектов.
Медиахолдинг «РБК» запустил бета-версию сервиса «РБК Компании», передаёт «Коммерсантъ». Сервис похож на Kartoteka.ru и «СПАРК-Интерфакс», но пока у него меньше функций, отмечает газета.
«РБК Компании» — это каталог данных юрлиц и торговых марок, указывает издание. Информацию о юрлицах предоставляет сервис проверки контрагентов Rescore, в котором «РБК» принадлежат 25%.
В медиахолдинге утверждают, что проект не станет прямым конкурентом существующих баз данных компаний, отмечает газета. Он будет анализировать информацию о юрлицах и брендах по открытым источникам, публиковать новости информагентства «РБК», а также позволит компаниям размещать свои материалы в привязке к юрлицам.
Объём инвестиций в проект в медиахолдинге не раскрыли, отметив, что планируют увеличивать долю выручки от нерекламных проектов. В 2019 году выручка сегмента «B2B информация и сервисы» с платным доступом к информации (включает проекты «РБК Исследования», «РБК Конференции», «РБК Pro» и Public.ru) составила 142 млн рублей, +3% год к году. В общей выручке холдинга это пока только 2,4%, указывает «Коммерсантъ».
Полноценный запуск сервиса запланирован на 2021 год, тогда же «РБК Компании» станут платными, рассказал газете заместитель гендиректора «РБК» Игорь Селиванов. Формат монетизации сервиса ещё обсуждается, сообщил «Коммерсанту» осведомлённый источник. Он добавил, что «классического пейволла» не будет, но для компаний в сервисе могут появиться платные опции.
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