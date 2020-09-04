Неизвестные пришли к нему домой «поговорить», утверждает Никита Могутин.

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Журналист Никита Могутин рассказал в своём Telegram-канале, что за ним следил один из руководителей службы безопасности платёжного сервиса WebMoney из-за упоминания компании в одной из статей издания Baza, которое он соосновал.

По словам Могутина, трое мужчин приезжали к его дому в августе 2020 года. Они показывали его фотографию и утверждали, что журналист их «кинул на крупную сумму денег и подставил». Охрана не пустила мужчин в здание.

Сооснователь Baza с помощью коллег смог установить личности владельца машины, на которой приезжали неизвестные, и «старшего их группы». Им оказался бывший боец СОБР, один из руководителей службы безопасности WebMoney, утверждает Могутин.

Недавно на Baza была публикация, где эта система косвенно упоминалась. И её руководитель страшно на публикацию разозлился, позвал к себе своего особиста и попросил со мной «поговорить». То есть в 2020 году представитель крупного российского бизнеса считает, что этот способ работает. Никита Могутин сооснователь издания Baza

По словам журналиста, сотрудник WebMoney также упомянул, что у журналиста есть счёт в компании, но она к его деньгам «не лезет». Мужчина уверил Могутина, что приезжал к нему домой, поскольку думал, что там находится редакция издания.

Гендиректор Baza Анатолий Сулейманов уточнил, что речь идёт о материале про безработного жителя Москвы, который создал сайт для занятия проституцией и заработал 500 млн рублей. Одна из женщин, зарегистрированных на сайте, рассказала изданию, что отправляла деньги на продвижение страницы через WebMoney. Сулейманов отметил, что материал вышел, когда Могутин был в отпуске.