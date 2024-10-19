Создатель онлайн-библиотеки «Флибуста» сообщил, что серверы сайта оплачены — он работает в «стабильном режиме»

В сентябре 2024 года он заявил, что сайт прекращает работу.Администратор проекта, известный под ником Stiver, сообщил, что серверы проекта оплачены, сайт поддерживается и работает в «стабильном режиме». На какое время их оплатили — неизвестно.В сентябре 2024 он рассказал, что находится в больнице. У него нашли глиобластому — опухоль мозга. Из-за этого сайт должен был прекратить работу.Онлайн-библиотека «Флибуста» запущена в 2009 году. На сайте бесплатно размещались электронные версии книг на русском и других языках.В 2016 году Мосгорсуд вынес решение о «постоянной» блокировке ресурса из-за нарушения авторских прав.#новости #флибуста
Ну есть же хорошие новости. Дай бог, выкарабкается 💪🏻
Глиобластома полностью неизлечима, 100% летальность
В чем новость? Оплачены на сколько? Продлили жизнь проекта на пару месяцев или нашли преемника?
Не на том ресурсе спрашиваете
соглашусь, он писал о том что они оплачены еще до апдейта на три недели вроде, может решил продлить на подольше на время лечения
Здоровья Stiver'у 🤒
Аллилуйя!!!