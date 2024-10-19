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Евгения Евсеева
Медиа

Создатель онлайн-библиотеки «Флибуста» сообщил, что серверы сайта оплачены — он работает в «стабильном режиме»

В сентябре 2024 года он заявил, что сайт прекращает работу.

  • Администратор проекта, известный под ником Stiver, сообщил, что серверы проекта оплачены, сайт поддерживается и работает в «стабильном режиме». На какое время их оплатили — неизвестно.
  • В сентябре 2024 он рассказал, что находится в больнице. У него нашли глиобластому — опухоль мозга. Из-за этого сайт должен был прекратить работу.
Создатель онлайн-библиотеки «Флибуста» сообщил, что серверы сайта оплачены — он работает в «стабильном режиме»
  • Онлайн-библиотека «Флибуста» запущена в 2009 году. На сайте бесплатно размещались электронные версии книг на русском и других языках.
  • В 2016 году Мосгорсуд вынес решение о «постоянной» блокировке ресурса из-за нарушения авторских прав.

#новости #флибуста

99
11
11 комментариев
Отрицательный Веган

Ну есть же хорошие новости. Дай бог, выкарабкается 💪🏻

3
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Печенька

Глиобластома полностью неизлечима, 100% летальность

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Станислав

В чем новость? Оплачены на сколько? Продлили жизнь проекта на пару месяцев или нашли преемника?

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Mike V. Gorbunov

Не на том ресурсе спрашиваете

3
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Konnon

соглашусь, он писал о том что они оплачены еще до апдейта на три недели вроде, может решил продлить на подольше на время лечения

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Кот с топором

Здоровья Stiver'у 🤒

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Zloy Sniper

Аллилуйя!!!

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