Amazon закроет бесплатный онлайн-кинотеатр Freevee

Его запустили в 2019 году под названием Freedive.Контент платформы перенесут в онлайн-кинотеатр Prime Video, смотреть его можно будет без подписки, пишет Deadline.Бренд Freevee закроют в «ближайшие недели». Увольнять сотрудников не планируют — они станут частью команды Prime Video.В компании объяснили, что решили отказаться от онлайн-кинотеатра, чтобы упростить пользователям просмотр. На Prime Video останется платный контент, но добавятся шоу, бесплатные для просмотра.IMDb, принадлежащий Amazon, запустил Freevee в 2019 году под названием Freedive. В том же году его переименовали в IMDb TV, а затем в 2022-м — в Freevee. В онлайн-кинотеатре можно было смотреть фильмы и сериалы бесплатно, но с перерывами на рекламу.Источник: Amazon#новости #amazon #freedive #freevee
Ну закроет закроет. Мы и не знали, что он есть)
Увольнять сотрудников не планируют — они станут частью команды Prime VideoИх уволят уже оттуда.
вк их к себе пристроит
Впервые слышу, кто смотрел ?
Неверный заговолов: Не закроют, а объединят с Prime
Только контент перенесут на Prime, а саму "платформу" закроют
Когда закрывается что то бесплатное, это всегда плохо, но это еще и значит, что откроется что то платное.