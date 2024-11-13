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Евгения Евсеева
Медиа

Amazon закроет бесплатный онлайн-кинотеатр Freevee

Его запустили в 2019 году под названием Freedive.

  • Контент платформы перенесут в онлайн-кинотеатр Prime Video, смотреть его можно будет без подписки, пишет Deadline.
  • Бренд Freevee закроют в «ближайшие недели». Увольнять сотрудников не планируют — они станут частью команды Prime Video.
  • В компании объяснили, что решили отказаться от онлайн-кинотеатра, чтобы упростить пользователям просмотр. На Prime Video останется платный контент, но добавятся шоу, бесплатные для просмотра.
  • IMDb, принадлежащий Amazon, запустил Freevee в 2019 году под названием Freedive. В том же году его переименовали в IMDb TV, а затем в 2022-м — в Freevee. В онлайн-кинотеатре можно было смотреть фильмы и сериалы бесплатно, но с перерывами на рекламу.
Источник: Amazon
Источник: Amazon

#новости #amazon #freedive #freevee

11
30 комментариев
Zloy Marketolog

Ну закроет закроет. Мы и не знали, что он есть)

15
1
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Вадим Д.

Увольнять сотрудников не планируют — они станут частью команды Prime VideoИх уволят уже оттуда.

7
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Наталья Парфёнова

вк их к себе пристроит

1
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Michael Shramko

Впервые слышу, кто смотрел ?

2
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Кур-чатов

Неверный заговолов: Не закроют, а объединят с Prime

2
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Fallen-117

Только контент перенесут на Prime, а саму "платформу" закроют

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Дарья

Когда закрывается что то бесплатное, это всегда плохо, но это еще и значит, что откроется что то платное.

1
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