Apple запустила в США Apple Music TV — похожий на MTV канал с круглосуточными клипами Материал редакции
Компании придётся побороться за внимание пользователей, которые привыкли смотреть клипы на YouTube.
Apple запустила Apple Music TV — бесплатный канал, на котором будут круглосуточно транслировать музыкальные видеоклипы. Об этом пишет Variety со ссылкой на анонс компании.
В сервисе будут доступны эксклюзивные видеопремьеры, живые выступления и фан-мероприятия, счетчик чартов и выступления гостей, сообщает Variety.
Пока Apple Music TV доступен только жителям США, воспользоваться им можно в приложениях Apple TV и Apple Music во вкладке «Обзор».
Сервис запустили, показав клипы на сто самых прослушиваемых в США песен на Apple Music.
В анонсе не упоминаются документальные музыкальные фильмы — формат, в который компания уже инвестировала, отмечает Variety. В частности, полнометражный фильм о Билли Айлиш «The World’s a Little Blurry», премьера которого запланирована на февраль 2021 года.
С момента запуска в 2015 году Apple Music создавал множество оригинального контента, в том числе фильмы-концерты, интервью и многое другое.
Apple Music TV своей концепцией напоминает канал MTV, который первым начал круглосуточно показывать музыкальные клипы в 1981 году, напоминает 9to5Mac. Сейчас для просмотра клипов пользователи часто выбирают YouTube или Vevo, отмечает издание. Однако благодаря оригинальному контенту у Apple будет преимущество перед ними.
Сейчас набегут и будут говорить, что у MTV это было в 1981 году, Apple уже не...
Это настоящий win-win проект, но неужели в США ниша музыкального канала свободного от всякого помойного контента была до сих пор свободна?
Да хоть бы и занята - это же Apple делает для потребителей Apple. Чисто механически отхватят какую-то долю рынка.
MTV (спутниковый европейский) кстати вернулся к истокам, никаких шоу, никакой рекламы, редкие бампы на 2-3 секунды, а в остальном одни клипы. только ротация довольно жесткая ну в фоновом режиме ок.
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