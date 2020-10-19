Компании придётся побороться за внимание пользователей, которые привыкли смотреть клипы на YouTube.

В закладки

Apple запустила Apple Music TV — бесплатный канал, на котором будут круглосуточно транслировать музыкальные видеоклипы. Об этом пишет Variety со ссылкой на анонс компании.

В сервисе будут доступны эксклюзивные видеопремьеры, живые выступления и фан-мероприятия, счетчик чартов и выступления гостей, сообщает Variety.

Пока Apple Music TV доступен только жителям США, воспользоваться им можно в приложениях Apple TV и Apple Music во вкладке «Обзор».

Сервис запустили, показав клипы на сто самых прослушиваемых в США песен на Apple Music.

В анонсе не упоминаются документальные музыкальные фильмы — формат, в который компания уже инвестировала, отмечает Variety. В частности, полнометражный фильм о Билли Айлиш «The World’s a Little Blurry», премьера которого запланирована на февраль 2021 года.

С момента запуска в 2015 году Apple Music создавал множество оригинального контента, в том числе фильмы-концерты, интервью и многое другое.