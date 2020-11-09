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Основатель «Банки.ру» Филипп Ильин-Адаев и его семья продали свои доли в компании после конфликта с инвестором Материал редакции
Ранее Ильин-Адаев рассказывал, что Russia Partners якобы мешает работе компании, чтобы вытеснить его с семьёй из бизнеса.
Основатель «Банки.ру» Филипп Ильин-Адаев, его брат Кирилл Ильин-Адаев и супруга Елена Ищеева продали свои доли в компании — они покинут проект. Об этом основатель сообщил в закрытой группе Facebook для сотрудников, передаёт Frank Media.
В сообщении Ильина-Адаева о продаже долей его семьи говорится, что их купил «уважаемый инвестиционный фонд». «Мы довольны, что нашли достойного покупателя и получили то предложение, которое может скрасить горечь расставания», — пишет Ильин-Адаев.
В другой публикации на своей странице в Facebook Ильин-Адаев благодарит «Эльбрус Капитал» и юридические компании Dentons и КИАП за «вызволение из плена».
Доли выкупил консорциум инвесторов во главе с инвестиционным фондом «Эльбрус Капитал», сообщает Frank Media со ссылкой на одного из сотрудников «Банки.ру» и источник, близкий к сделке. На момент публикации заметки Ильин-Адаев не ответил на вопрос vc.ru о сумме сделки.
Ильин-Адаев и его семья вышли из проекта после конфликта с инвестором «Банки.ру» — инвестфондом Russia Partners американской компании Siguler Guff & Company.
По данным «Контур.Фокус», ООО «Информационное агентство “Банки.ру”» принадлежит кипрской Banki.ru Holding Ltd. По данным кипрского реестра на декабрь 2010 года, 59,8% или 100% акций класса А владела Nuance Systems Ltd., зарегистрированная на Британских Виргинских островах, сообщали «Ведомости».
Сам Ильин-Адаев говорил газете, что Nuance Systems Ltd. принадлежит ему, его брату Кириллу, супруге Елене Ищеевой и двум менеджерам, которые стояли у истоков banki.ru. Остальные 40,2% или 100% акций класса B — у Russia Partners.
Конфликт с инвестором
2 декабря 2019 года Филипп Ильин-Адаев рассказал, что фонд якобы мешает работе компании, чтобы вытеснить его с семьёй из бизнеса. Гендиректор «Банки.ру» Динара Юнусова, назначенная фондом Russia Partners, по поручению инвестора намеренно искала нарушения в структуре управления, говорил тогда основатель.
В частности, в ноябре 2019 года Юнусова заявила о расторжении контракта компании с ООО «Банковские новости», которое принадлежит Ильину-Адаеву. «Банковские новости» с 2016 года владела лицензиями СМИ «Банки.ру» и поставляла сайту информацию. Кроме того, редакцию попросили покинуть офис с 13 февраля 2020 года.
По словам основателя, его компания владеет лицензией потому, что по российскому законодательству иностранные акционеры не могут управлять более 20% СМИ.
6 декабря Russia Partners обвинил Ильина-Адаева в конфликте интересов: его компания якобы поставляет информацию «Банки.ру» по завышенной цене.
20 декабря Ильин-Адаев в ответ на обвинения предложил передать «Банковские новости» журналистскому коллективу по номинальной стоимости 10 тысяч рублей. Затем основатель пообещал вернуть эти деньги «в кассу», выйти из капитала и уволиться с позиции гендиректора этой компании.
По данным «Контур.Фокус» на 9 ноября 2020 года, Ильин-Адаев всё ещё владеет «Банковскими новостями» и возглавляет компанию.
«Эльбрус Капитал» основан в 2007 году Дмитрием Крюковым и Александром Савиным, работавшими до этого в «Ренессанс Капитале» и «Альфа-Групп», вместе с основателем европейского инвестфонда Waterland Private Equity Робом Тиленом.
Ещё один проект в группе «Банки.ру», за который отвечала Елена Ищеева, новостной портал Finparty закрылся в конце октября. Соглашение на поставку контента для Finparty расторгнуто, говорилось на сайте проекта: уведомление о расторжении контракта в одностороннем порядке подписала гендиректор «Банки.ру» Динара Юнусова. Однако после публикации Юнусова удалила финал статьи, сообщала Ищеева в Facebook.
Основатель «Банки.ру» Филипп Ильин-Адаев и его семья продали свои доли в компании после конфликта с инвестором и уехали к хуям из этой страны.
Нет, мы останемся в "этой стране". Нам в России хорошо.
Не обращайте внимания, он просто из своей страны мечтает сбежать.
Тут один тоже недавно продал свой nginx-сервер, и возьми, да и останься тут, с солидной суммой. Вы прислушайтесь к нашим советам 😉
а где смайлик? а то не понятно, то ли у вас паспорта изъяли, то ли правда в России хорошо)
Филипп, на каком проекте теперь читать реальные отзывы о банках?
Импортный хот-дог
Журнал Тинькофф )))
Тиньков на банках ру кстати знатно себе рейтинг крутил и держал прикормленную армию акков, которые гнобили любые не хвалебные отзывы в его сторону. Так смешно было читать эти нападки каждый раз.
такими темпами скоро вы эти банки по пальцам пересчитать сможете, а для отзывов хватит Пикабу
из какой страны то? Клятые американцы вынудили через предателей, Siguler Guff будь он проклят (вы хоть текст по ссылкам то читайте), а эти везде найдут, даже на Марсе
2037 год, люди колонизировали Марс, делают скриншоты через монитор
Кто би что би не говорил, но Банки.ру многое сделал для клиентов банков. Они ввели традицию банков отвечать на жалобы клиентов на банки.ру, порой банки.ру были эффективнее судов и прокуратуры. Хороший сервис, пользы от него было точно больше для потребителей чем от Набиулиной и ЦБ.
* 20 декабря Ильин-Адаев в ответ на обвинения предложил передать «Банковские новости» журналистскому коллективу
* По данным «Контур.Фокус» на 9 ноября 2020 года, Ильин-Адаев всё ещё владеет «Банковскими новостями»
Мужик сказал... и сказал. Я думаю "Банковские новости" это только вершина айсберга. Про остальное нам позже расскажут если расскажут вообще.
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Чисто из любопытства а как можно приобрести маленькую дольку банки.ру и сколько это стоит?
Да и вообще во сколько оценивается банкиру?
А какие есть аналоги Банки.ру?
Чтобы и новостной портал был, и отзывы с рейтингами на банки?
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А во сколько оцениваются то банки.ру? за какие суммы битва)
Интересно теперь читать интервью
https://vc.ru/finance/67676-iz-smi-v-servis-s-vyruchkoy-1-mlrd-rubley-v-god-evolyuciya-banki-ru
ничо у них оборот то, под 1 млрд руб https://sbis.ru/contragents/7723527345/772601001
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