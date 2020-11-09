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Лиана Липанова
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Основатель «Банки.ру» Филипп Ильин-Адаев и его семья продали свои доли в компании после конфликта с инвестором Материал редакции

Ранее Ильин-Адаев рассказывал, что Russia Partners якобы мешает работе компании, чтобы вытеснить его с семьёй из бизнеса.

33 комментария
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Основатель «Банки.ру» Филипп Ильин-Адаев, его брат Кирилл Ильин-Адаев и супруга Елена Ищеева продали свои доли в компании — они покинут проект. Об этом основатель сообщил в закрытой группе Facebook для сотрудников, передаёт Frank Media.

В сообщении Ильина-Адаева о продаже долей его семьи говорится, что их купил «уважаемый инвестиционный фонд». «Мы довольны, что нашли достойного покупателя и получили то предложение, которое может скрасить горечь расставания», — пишет Ильин-Адаев.

Frank Media

В другой публикации на своей странице в Facebook Ильин-Адаев благодарит «Эльбрус Капитал» и юридические компании Dentons и КИАП за «вызволение из плена».

Доли выкупил консорциум инвесторов во главе с инвестиционным фондом «Эльбрус Капитал», сообщает Frank Media со ссылкой на одного из сотрудников «Банки.ру» и источник, близкий к сделке. На момент публикации заметки Ильин-Адаев не ответил на вопрос vc.ru о сумме сделки.

Ильин-Адаев и его семья вышли из проекта после конфликта с инвестором «Банки.ру» — инвестфондом Russia Partners американской компании Siguler Guff & Company.

По данным «Контур.Фокус», ООО «Информационное агентство “Банки.ру”» принадлежит кипрской Banki.ru Holding Ltd. По данным кипрского реестра на декабрь 2010 года, 59,8% или 100% акций класса А владела Nuance Systems Ltd., зарегистрированная на Британских Виргинских островах, сообщали «Ведомости».

Сам Ильин-Адаев говорил газете, что Nuance Systems Ltd. принадлежит ему, его брату Кириллу, супруге Елене Ищеевой и двум менеджерам, которые стояли у истоков banki.ru. Остальные 40,2% или 100% акций класса B — у Russia Partners.

Конфликт с инвестором

2 декабря 2019 года Филипп Ильин-Адаев рассказал, что фонд якобы мешает работе компании, чтобы вытеснить его с семьёй из бизнеса. Гендиректор «Банки.ру» Динара Юнусова, назначенная фондом Russia Partners, по поручению инвестора намеренно искала нарушения в структуре управления, говорил тогда основатель.

В частности, в ноябре 2019 года Юнусова заявила о расторжении контракта компании с ООО «Банковские новости», которое принадлежит Ильину-Адаеву. «Банковские новости» с 2016 года владела лицензиями СМИ «Банки.ру» и поставляла сайту информацию. Кроме того, редакцию попросили покинуть офис с 13 февраля 2020 года.

По словам основателя, его компания владеет лицензией потому, что по российскому законодательству иностранные акционеры не могут управлять более 20% СМИ.

6 декабря Russia Partners обвинил Ильина-Адаева в конфликте интересов: его компания якобы поставляет информацию «Банки.ру» по завышенной цене.

20 декабря Ильин-Адаев в ответ на обвинения предложил передать «Банковские новости» журналистскому коллективу по номинальной стоимости 10 тысяч рублей. Затем основатель пообещал вернуть эти деньги «в кассу», выйти из капитала и уволиться с позиции гендиректора этой компании.

По данным «Контур.Фокус» на 9 ноября 2020 года, Ильин-Адаев всё ещё владеет «Банковскими новостями» и возглавляет компанию.

«Эльбрус Капитал» основан в 2007 году Дмитрием Крюковым и Александром Савиным, работавшими до этого в «Ренессанс Капитале» и «Альфа-Групп», вместе с основателем европейского инвестфонда Waterland Private Equity Робом Тиленом.

Ещё один проект в группе «Банки.ру», за который отвечала Елена Ищеева, новостной портал Finparty закрылся в конце октября. Соглашение на поставку контента для Finparty расторгнуто, говорилось на сайте проекта: уведомление о расторжении контракта в одностороннем порядке подписала гендиректор «Банки.ру» Динара Юнусова. Однако после публикации Юнусова удалила финал статьи, сообщала Ищеева в Facebook.

Из СМИ в сервис с выручкой 1 млрд рублей в год…
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Bobo Momo

10

Основатель «Банки.ру» Филипп Ильин-Адаев и его семья продали свои доли в компании после конфликта с инвестором и уехали к хуям из этой страны.

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Филипп Ильин-Адаев

Bobo
43

Нет, мы останемся в "этой стране". Нам в России хорошо. 

Ответить

Arthur Niazyan

Филипп
5

Не обращайте внимания, он просто из своей страны мечтает сбежать.

Ответить

Alex Marvell

Arthur
2

Не сбежать, спастись.

Ответить

Alex Marvell

Филипп
3

Тут один тоже недавно продал свой nginx-сервер, и возьми, да и останься тут, с солидной суммой. Вы прислушайтесь к нашим советам 😉

Ответить

Александр Николаевич Кудин

Филипп
1

а где смайлик? а то не понятно, то ли у вас паспорта изъяли, то ли правда в России хорошо)

Ответить

Igor Kachura

Филипп
0

Филипп, на каком проекте теперь читать реальные отзывы о банках?

Ответить

Импортный хот-дог

Igor
0

Журнал Тинькофф )))

Ответить

Yondu Udonta

Импортный
4

Тиньков на банках ру кстати знатно себе рейтинг крутил и держал прикормленную армию акков, которые гнобили любые не хвалебные отзывы в его сторону. Так смешно было читать эти нападки каждый раз.

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Petya Mushkin

Igor
0

такими темпами скоро вы эти банки по пальцам пересчитать сможете, а для отзывов хватит Пикабу

Ответить

Alex Marvell

Igor
0

Такое время знаешь ли, снимай наличку, меняй на валюту. Какие отзывы))

Ответить

Bobo Momo

Филипп
0

Wait what? 

Ответить

SG

Филипп
0

Удачи вам и вашей семье !
Логичный выход логичных людей !

Ответить

Кирилл Макеев

Филипп
0

Филипп, поднимай мбкцентр обратно :/

Ответить

Солнечный космос

Филипп
0

В море не ходите купаться....

Ответить

Petya Mushkin

Bobo
0

из какой страны то? Клятые американцы вынудили через предателей, Siguler Guff будь он проклят (вы хоть текст по ссылкам то читайте), а эти везде найдут, даже на Марсе

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Дневник Продавца

16

2037 год, люди колонизировали Марс, делают скриншоты через монитор

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Alice Leksina

Дневник
5

«Скриншоты» на телефон не палит руководство компании ))

Ответить

Георгий Беглорян

8

Кто би что би не говорил, но Банки.ру многое сделал для клиентов банков. Они ввели традицию банков отвечать на жалобы клиентов на банки.ру, порой банки.ру были эффективнее судов и прокуратуры. Хороший сервис, пользы от него было точно больше для потребителей чем от Набиулиной и ЦБ. 

Ответить

Petya Mushkin

Георгий
0

так он и не пропал

Ответить

Petya Mushkin

3

* 20 декабря Ильин-Адаев в ответ на обвинения предложил передать «Банковские новости» журналистскому коллективу

* По данным «Контур.Фокус» на 9 ноября 2020 года, Ильин-Адаев всё ещё владеет «Банковскими новостями»

Мужик сказал... и сказал. Я думаю "Банковские новости" это только вершина айсберга. Про остальное нам позже расскажут если расскажут вообще.

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Эмиль Муратов

1

Пару слов туда сюда делай по брацки

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Яков Левин

1

Ну вот и отжали :(

Ответить

Николай Западный

0

Чисто из любопытства а как можно приобрести маленькую дольку банки.ру и сколько это стоит?
Да и вообще во сколько оценивается банкиру?

Ответить

Vladimir Mirolubow

Николай
2

хотите повторить "успех" первых инвесторов?

Ответить

Gabby BenDer

0

Грустно..

Ответить

Yury Tsoy

0

А какие есть аналоги Банки.ру? 
Чтобы и новостной портал был, и отзывы с рейтингами на банки? 

Ответить

Dmitry Volkov

Yury
0

Теперь не "Банки", а "Склянки"...

Ответить

Комментарий удален

Da Apricot

0

Уверен Филипп найдет где применить свои знания и опыт, успехов в начинаниях. 

Ответить

Nikolay Vavilov

0

А во сколько оцениваются то банки.ру? за какие суммы битва)

Ответить

Агнец невинный

Nikolay
0

оценка это дело очень мутное и личное

Ответить

Valeratal Val

0

Интересно теперь читать интервью
https://vc.ru/finance/67676-iz-smi-v-servis-s-vyruchkoy-1-mlrd-rubley-v-god-evolyuciya-banki-ru

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Агнец невинный

0

ничо у них оборот то, под 1 млрд руб  https://sbis.ru/contragents/7723527345/772601001

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