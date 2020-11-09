Ранее Ильин-Адаев рассказывал, что Russia Partners якобы мешает работе компании, чтобы вытеснить его с семьёй из бизнеса.

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Основатель «Банки.ру» Филипп Ильин-Адаев, его брат Кирилл Ильин-Адаев и супруга Елена Ищеева продали свои доли в компании — они покинут проект. Об этом основатель сообщил в закрытой группе Facebook для сотрудников, передаёт Frank Media.

В сообщении Ильина-Адаева о продаже долей его семьи говорится, что их купил «уважаемый инвестиционный фонд». «Мы довольны, что нашли достойного покупателя и получили то предложение, которое может скрасить горечь расставания», — пишет Ильин-Адаев.

Frank Media

В другой публикации на своей странице в Facebook Ильин-Адаев благодарит «Эльбрус Капитал» и юридические компании Dentons и КИАП за «вызволение из плена».

Доли выкупил консорциум инвесторов во главе с инвестиционным фондом «Эльбрус Капитал», сообщает Frank Media со ссылкой на одного из сотрудников «Банки.ру» и источник, близкий к сделке. На момент публикации заметки Ильин-Адаев не ответил на вопрос vc.ru о сумме сделки.

Ильин-Адаев и его семья вышли из проекта после конфликта с инвестором «Банки.ру» — инвестфондом Russia Partners американской компании Siguler Guff & Company.

По данным «Контур.Фокус», ООО «Информационное агентство “Банки.ру”» принадлежит кипрской Banki.ru Holding Ltd. По данным кипрского реестра на декабрь 2010 года, 59,8% или 100% акций класса А владела Nuance Systems Ltd., зарегистрированная на Британских Виргинских островах, сообщали «Ведомости».

Сам Ильин-Адаев говорил газете, что Nuance Systems Ltd. принадлежит ему, его брату Кириллу, супруге Елене Ищеевой и двум менеджерам, которые стояли у истоков banki.ru. Остальные 40,2% или 100% акций класса B — у Russia Partners.

Конфликт с инвестором

2 декабря 2019 года Филипп Ильин-Адаев рассказал, что фонд якобы мешает работе компании, чтобы вытеснить его с семьёй из бизнеса. Гендиректор «Банки.ру» Динара Юнусова, назначенная фондом Russia Partners, по поручению инвестора намеренно искала нарушения в структуре управления, говорил тогда основатель.

В частности, в ноябре 2019 года Юнусова заявила о расторжении контракта компании с ООО «Банковские новости», которое принадлежит Ильину-Адаеву. «Банковские новости» с 2016 года владела лицензиями СМИ «Банки.ру» и поставляла сайту информацию. Кроме того, редакцию попросили покинуть офис с 13 февраля 2020 года.

По словам основателя, его компания владеет лицензией потому, что по российскому законодательству иностранные акционеры не могут управлять более 20% СМИ.

6 декабря Russia Partners обвинил Ильина-Адаева в конфликте интересов: его компания якобы поставляет информацию «Банки.ру» по завышенной цене.

20 декабря Ильин-Адаев в ответ на обвинения предложил передать «Банковские новости» журналистскому коллективу по номинальной стоимости 10 тысяч рублей. Затем основатель пообещал вернуть эти деньги «в кассу», выйти из капитала и уволиться с позиции гендиректора этой компании.

По данным «Контур.Фокус» на 9 ноября 2020 года, Ильин-Адаев всё ещё владеет «Банковскими новостями» и возглавляет компанию.

«Эльбрус Капитал» основан в 2007 году Дмитрием Крюковым и Александром Савиным, работавшими до этого в «Ренессанс Капитале» и «Альфа-Групп», вместе с основателем европейского инвестфонда Waterland Private Equity Робом Тиленом.