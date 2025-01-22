Netflix рассказал о росте числа подписчиков до 300 млн

Это больше, чем у любого другого стримингового сервиса.Netflix отчитался за четвёртый квартал и весь 2024 год. Выручка за квартал выросла на 16% и составила $10,25 млрд, чистая прибыль — $1,87 млрд против $938 млн в четвёртом квартале 2023 года.Выручка за год составила $39 млрд против $33 млрд в 2023-м, чистая прибыль — $8,7 млрд (в 2023-м была $5,4 млрд).Компания рассказала, что количество платных подписчиков выросло до 301,6 млн. А если учитывать, что одной подпиской может пользоваться несколько человек, то «глобально» компания оценивает аудиторию в 700 млн пользователей.Это самая большая аудитория у стримингового сервиса: у Amazon Prime Video количество подписчиков чуть больше 200 млн, а у Disney+ — 120 млн.Этот квартал стал последним, в котором Netflix будет раскрывать количество подписчиков, пишет CNBC. Вместо этого компания раз в полгода станет публиковать «отчёт о вовлечённости».Источник: Getty Images#новости #netflix
Вот бы ещё поднять % адекватных сериалов, убавить всяких гомо-негро-инвалидов, тогда вообще цены не будет.
Хотя российские сервисы снимают свои поделки без вот этого всего, а % годности куда ниже.
Если убрать всяких гомо-негро-инвалидов , смотреть там будет нечего. Закроется..
Можно Россию 1 смотреть, там точно ничего такого нет
может, стоит переключиться на СТС или ТНТ, если хочется чего-то "более привычного"?
до сих пор волнует тема Вадима Д. скажите, а сколько вам платят за каждый коммент в КАЖДОМ посте ?
или «где вы берете столько времени на хуйню?»
Простите, а вы платите за подписку?
У них Обама в продюсерах