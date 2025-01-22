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Евгения Евсеева
Медиа

Netflix рассказал о росте числа подписчиков до 300 млн

Это больше, чем у любого другого стримингового сервиса.

  • Netflix отчитался за четвёртый квартал и весь 2024 год. Выручка за квартал выросла на 16% и составила $10,25 млрд, чистая прибыль — $1,87 млрд против $938 млн в четвёртом квартале 2023 года.
  • Выручка за год составила $39 млрд против $33 млрд в 2023-м, чистая прибыль — $8,7 млрд (в 2023-м была $5,4 млрд).
  • Компания рассказала, что количество платных подписчиков выросло до 301,6 млн. А если учитывать, что одной подпиской может пользоваться несколько человек, то «глобально» компания оценивает аудиторию в 700 млн пользователей.
  • Это самая большая аудитория у стримингового сервиса: у Amazon Prime Video количество подписчиков чуть больше 200 млн, а у Disney+ — 120 млн.
  • Этот квартал стал последним, в котором Netflix будет раскрывать количество подписчиков, пишет CNBC. Вместо этого компания раз в полгода станет публиковать «отчёт о вовлечённости».
Источник: Getty Images
Источник: Getty Images

#новости #netflix

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26 комментариев
Вадим Д.

Вот бы ещё поднять % адекватных сериалов, убавить всяких гомо-негро-инвалидов, тогда вообще цены не будет.
Хотя российские сервисы снимают свои поделки без вот этого всего, а % годности куда ниже.

8
4
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Суцкевер Семен - Fond&Flow

Если убрать всяких гомо-негро-инвалидов , смотреть там будет нечего. Закроется..

4
3
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Лена Куртасова

Можно Россию 1 смотреть, там точно ничего такого нет

4
2
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Alexander Frolov

может, стоит переключиться на СТС или ТНТ, если хочется чего-то "более привычного"?

2
1
Ответить
татарское иго

до сих пор волнует тема Вадима Д. скажите, а сколько вам платят за каждый коммент в КАЖДОМ посте ?

или «где вы берете столько времени на хуйню?»

3
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Emil

Простите, а вы платите за подписку?

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Драйден

У них Обама в продюсерах

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