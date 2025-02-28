YouTube-блогер MrBeast запланировал привлечь инвестиции при оценке своего бизнеса в $5 млрд — Bloomberg

Кроме компании по созданию видео холдинг владеет долями в нескольких бизнесах, не связанных с производством контента.Джимми Дональдсон (блогер MrBeast с 368 млн подписчиков на YouTube) привлекает инвестиции в холдинг, который владеет целиком или долями в нескольких предприятиях. Среди них — бренд шоколада Feastables, бренд снеков Lunchly и компания по производству видео, пишет Bloomberg.По словам источников агентства, предприниматель планирует привлечь «несколько сотен миллионов долларов», в ходе сделки компанию могут оценить в $5 млрд. Переговоры всё ещё находятся на ранней стадии.Бизнес прибыльный и принёс более $400 млн в продажах в 2024 году, говорят собеседники. Предприниматель якобы хочет расшириться как в производстве упакованных товаров, так и в медиабизнесе.Дональдсон уже привлекал деньги для своих компаний. Например, для запущенного в начале 2022 года бренда Feastables он привлёк $5 млн при оценке в $50 млн.MrBeast выпускает шоу и челленджи на YouTube, которые собирают сотни миллионов просмотров, отмечает Bloomberg. В 2024 году блогер договорился о создании игрового шоу на Amazon Prime — Beast Games, которое посмотрели 50 млн зрителей за 25 дней после премьеры.Источник: Feastables#новости