Выручка российских онлайн-кинотеатров от подписок и рекламы достигла 121,3 млрд рублей в 2024 году — TelecomDaily

Благодаря росту цен на подписки.Источник: TelecomDailyДанные приводит РБК со ссылкой на информационно-аналитическое агентство TelecomDaily. Рост общей выручки за год составил 44%. В 2023-м было 45%, а за 2022 год он не превысил и 10%.Лидеры рынка не изменились: на первом месте «Кинопоиск» с долей рынка 33,4%, на втором — «Иви» (16,9%), на третьем — Wink (16,2%). Следом идут Okko и Kion.Рост глава TelecomDaily Денис Кусков объясняет повышением цен «ведущих онлаин-кинотеатров» на свои подписки. Из десяти исследуемых сервисов расценки за год выросли у четырёх, в том числе у Kion и Premier. С 45 млн до 58 млн за год увеличилось и общее число подписок на стриминги.Выручка от лицензирования и партнёрств — это партнёрские интеграции, продажа оригинального контента платформам и телеканалам, а также от традиционного кинопроката — выросла на 22,4%, до 15,4 млрд рублей. Лидер — «Кинопоиск» с долеи рынка 33,1%. Опрошенные РБК участники рынка ключевым драйвером роста отрасли называют оригинальный контент, привлекающий подписчиков. Например, за 2024 год Kion, по словам главы платформы Алексея Иванова, выпустил 30 таких проектов.#новости