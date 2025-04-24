«Казалось, мы уже достигли дна, но снова фиксируем падение»: глава «Синема парка» — о посещаемости кинотеатров, ценах на билеты и возвращении Голливуда

В 2019 году была образцовая ситуация, когда каждые две недели стартовал какой-то блокбастер и человек всегда знал, что ему будет что посмотреть. Причём тогда можно было спросить: «Знаешь ли ты, на какой фильм ты идёшь?» И вам бы ответили: «Нет, я просто иду в кинотеатр». Потому что посетитель мог выбрать, что посмотреть, уже на месте.

Он гарантированно знал, что будет что-то интересное и для просмотра с парнем или девушкой, и для похода с детьми. Сейчас же возник дисбаланс. Но я не думаю, что это вина крупных холдингов или продюсеров. Понятно, что все хотят собрать сливки, все чем-то меряются. Но здесь задача уже регулятора — путём выдачи или невыдачи прокатного удостоверения регулировать репертуар.