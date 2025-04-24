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Евгения Евсеева
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«Казалось, мы уже достигли дна, но снова фиксируем падение»: глава «Синема парка» — о посещаемости кинотеатров, ценах на билеты и возвращении Голливуда

Выжимка интервью РБК с Алексеем Васяниным.

Источник: РБК
Источник: РБК

Про посещаемость, новые кинотеатры, оборудование и проблемы с репертуаро��

  • За январь-март 2025 года российские кинотеатры продали 39,3 млн билетов, подсчитывало РБК. Это самый низкий показатель за последние три года. По словам Васянина, «Синема парк» коррелирует с показателями по стране, «тренд у всех общий». Если сеть практикует «предсеансное обслуживание» — ситуация чуть лучше, если нет — хуже. Но все в «одинаковых реалиях».

  • Какое-то время казалось, что отрасль «достигла дна», но компания фиксирует «ещё большее проседание». Кроме спада посещаемости есть проблемы с арендодателями — они отказываются от скидок и перепрофилируют помещения.

  • Необходимости в заёмных средствах у сети нет — «спасибо акционеру» (владелец — Александр Мамут, он урегулировал конфликт с банком «Траст» из-за долгов по кредитам). «Особого давления» со стороны банка нет, но про другие киносети «так не скажешь».

  • Благодаря «стабильной ситуации» сеть «может развиваться». Сейчас реконструирует два кинотеатра — в Санкт-Петербурге и Новосибирске. Будет «дорого-богато»: «мягкие залы», рестораны, детские зоны и зоны для продажи книг и мерча. Бюджет на каждый — 300-500 млн рублей. «Отбить» инвестиции планируют за три с половиной — четыре года.

  • Оборудование по-прежнему зарубежное: в России «как не могли, так и не могут» производить ксеноновые и лазерные проекторы. Но кресла — российские. Часть залов пришлось закрыть, часть — «вынужденно отдать».

  • Про проблемы с контентом — его «то густо, то пусто» — говорит, что «все и так всё знают». По словам Васянина, у потребителей складывается «неправильное» отношение к кинотеатрам: они считают, что «смотреть сейчас нечего», но на деле каждую неделю в прокат выходит 8-12 новых фильмов. Некоторые — «недораскручены, недопромотированы, недорекламированы».

В 2019 году была образцовая ситуация, когда каждые две недели стартовал какой-то блокбастер и человек всегда знал, что ему будет что посмотреть. Причём тогда можно было спросить: «Знаешь ли ты, на какой фильм ты идёшь?» И вам бы ответили: «Нет, я просто иду в кинотеатр». Потому что посетитель мог выбрать, что посмотреть, уже на месте.

Он гарантированно знал, что будет что-то интересное и для просмотра с парнем или девушкой, и для похода с детьми. Сейчас же возник дисбаланс. Но я не думаю, что это вина крупных холдингов или продюсеров. Понятно, что все хотят собрать сливки, все чем-то меряются. Но здесь задача уже регулятора — путём выдачи или невыдачи прокатного удостоверения регулировать репертуар.

Алексей Васянин, глава «Синема парка»
  • Кино в 3D — «мертво». Сеть «собственными силами» создаёт ScreenMax — аналог IMAX. Всё делают «за свой счёт»: так как нельзя создавать что-то для получения денег, нужно — для развития индустрии. В компании хотят продвигать «технологичный показ» — чтобы зрители знали, что в кинотеатре можно посмотреть фильм «круче, чем дома».

Если будет регресс показа, состояния кинотеатров, расцвет пиратской деятельности, мы ни к чему не придём. Сейчас наша задача — прокачать технологию. Если мы вернём потребителя в кинотеатры, если мы покажем, что у нас можно посмотреть лучше, чем дома, тогда вся киноотрасль будет зарабатывать.

Алексей Васянин, глава «Синема парка»

Про цены на билеты и возвращение Голливуда

  • «До бесконечности» цены наращивать нельзя. Есть «подталкивающий фактор» с точки зрения общего роста расходов на электричество, аренду и фонд оплаты труда. Но увеличивать стоимость билетов можно только «с развитием экстраординарного качества показа» — чтобы зритель знал, что он платит не за фильм, а за технологии, комфорт и безопасность.
  • Есть надежда, что Голливуд вернётся, — переговоры по этому направлению идут, но конкретики в них нет. Прогноз по срокам возвращения — от одного года до трёх лет.

Все понимают, что произойдёт эффект домино. Как только найдётся хотя бы один, у кого будет смелость стать первым, тут же придут и другие. Маленькие компании уже здесь присутствуют. Lionsgate хоть и не показал приквел «Голодных игр», но даст «Балерину». Miramax полностью в России. По мейджорам — пока ждём. Нужен лишь катализатор. Скорее всего, поначалу вернутся не полноценными представительствами, а путём дистрибуции отдельных фильмов. И у прокатчиков начнётся борьба за новинки.

Алексей Васянин, глава «Синема парка»
  • Киносети заинтересованы в «максимальном возврате» иностранного контента — но с соблюдением всех законов. По мнению Васянина, конкуренция — это хорошо, а потребитель должен «рублём» выбирать, на что хочет пойти. Если будет выбор между российским и иностранным фильмом — зритель пойдёт на оба, если это хорошие картины. А обилие хороших фильмов позволит строить новые кинотеатры, развивать индустрию и не повышать среднюю стоимость билетов.

Хороший, качественный, гармоничный, растянутый во времени, урегулированный репертуар на весь год позволяет убрать основной фактор фобии — неопределённость. Тогда люди смогут планировать, более смело брать заёмные деньги и развиваться. А если мы не понимаем, что у нас будет ближайшей осенью, о каком развитии может идти речь? При такой ставке рефинансирования выгоднее вообще просто сидеть на деньгах и никак не развиваться. Это, конечно, не наш подход.

Алексей Васянин, глава «Синема парка»

#новости #кинотеатры #синемапарк

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