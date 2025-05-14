ТАСС сообщило о задержании директора по дистрибуции «Эксмо» по делу об экстремизме, связанному с «пропагандой ЛГБТ*»

Пропаганду якобы нашли в книгах Popcorn Books — в 2023 году «Эксмо» получило контроль в этом издательстве.По данным ТАСС, в Москве задержали директора по дистрибуции издательства «Эксмо» Анатолия Норовяткина и ещё около десяти человек в рамках расследования уголовного дела об экстремизме (ч. 1.1 ст. 282.2 УК; склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистской организации).Агентство уточняет, что дело связано с «печатной продукцией издательства Popcorn Books, в которых была выявлена пропаганда ЛГБТ*». «Эксмо» получило контроль над Popcorn Books в августе 2023 года. По данным «Ъ», расследование ведёт ГСУ СКР по Москве.В «Эксмо» сообщили РБК об изъятии «материалов, связанных с книгами издательства Popcorn Books». Юристы пытаются получить дополнительную информацию. В издательстве отметили, что не имеют отношения к «пропаганде ЛГБТ*», а силовики не имеют претензий к кому-либо из сотрудников «Эксмо».Popcorn Books — независимое московское издательство, основанное в 2018 году. Оно выпускало литературу, в которой поднимались «неудобные» темы: сексизм, расизм и другие. В декабре 2022-го против издательства возбудили административное дело из-за «пропаганды ЛГБТ*».Пока ритейлеры убирали из продажи книги такой тематики, издательство «демонстративно украшало обложки» цитатами из статьи конституции о свободе слова и запрете цензуры, писал бывший депутат Александр Хинштейн. В апреле 2024-го юрлицо Popcorn Books ликвидировали.*Верховный суд признал экстремистским «международное общественное движение ЛГБТ» и запретил его деятельность в России. Что конкретно подразумевают под «движением» и считают «экстремизмом» — не уточняется.#новости #эксмо