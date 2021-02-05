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SMM-менеджера Aviasales Романа Бордунова арестовали на 13 суток Статьи редакции

Его признали виновным в участии в митинге, повлекшем помехи инфраструктуре.

63 63 комментария
1343 просмотров

В административном протоколе говорится, что Бордунов в группе из тысячи человек выкрикивал лозунги «Россия без Путина!», «Путин вор!» и «создал помехи для пешеходов, перекрыв доступ к автобусным остановкам, подземным и надземным переходам». Об этом пишет «МБХ медиа».

Рома Зефиркин @RomaBordunoff
‼Рому повезут в Сахарово https://t.co/L059a8JRO5

Бордунова признали виновным в участии в митинге, повлекшем помехи инфраструктуре 31 января. Адвокат Ольга Балабанова отметила, что постановления о приводе, на основании которого Бордунова задержали вечером 4 февраля, в деле не было. На заседание не допустили свидетелей защиты.

В официальном аккаунте Aviasales, который также вёл Бордунов, появлялись политические шутки про митинги.

aviasales @aviasales
Проблемы раньше: задержали самолёт

Проблемы сегодня: задержали

В Aviasales рассказали vc.ru, что компания в курсе происходящего и оказывает всю необходимую юридическую поддержку. Увольнять Бордунова не планируют.

aviasales @aviasales
‼ Aviasales предупреждает граждан, планирующих принять участие в авиаперелётах о нормах багажа лоукостеров https://t.co/0oAdf0h6P7
В Москве после участия в протестной акции…
Впервые Бордунова задержали на митинге 31 января. Но при переводе в другое ОВД на него забыли…
tjournal.ru

#новость #aviasales

63 63 комментария
11
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63 комментария
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Андрей Чуринов

15

Если телефон протащит, то даже работать сможет

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Д Хб

Андрей
0

Если что, Виталий Наливкин его подстрахует)

Ответить

Арнольд Валерьянович

Андрей
0

тик токер в тюрьме – лайв шоу

Ответить

Андрей Чуринов

Арнольд
0

тик-ток камера

Ответить

ivan krapivin

11

Самая глубокая интеграция Aviasales

Ответить

Игорь Брюнин

ivan
0

Нативочка подъехала XD

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ivan krapivin

Игорь
1
Ответить

Дима Венглинский

0

Россияне а скажите вкратце у вас там полный пиздец, или обыденный митинг? 

Я так просто смотрю в Белоруси митинги не прекращаются и ни к чему не приводят, тут у нас Польше тоже не прекращаются и ни к чему не приводят, и что-то этот тренд затянулся :( 

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Официальный магнит

Дима
10

Да все тут норм, кто хочет работать работает, кто не хочет - на митинги ходит. Если этот комментарий не наберет хотя бы 200 минусов, то Навальный сидит зря. 

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Igor Kachura

Официальный
5

А чем высказывание своей гражданской позиции должно мешать работе? Молодежи чтобы продвинуться или в сбер или в СК. А кто ракеты в космос запускать будет? Чем мы хуже тех же США? Потенциал то у людей огромный, но не качественный менеджмент именующий себя "власть" тормозит развитие. 

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Официальный

Igor
0

Так я написал не просто так "кто хочет работать работает", в принципе у нас в стране никто никого не ограничивает в инновациях, хочешь делай убер, хочешь спейс экс, но люди, к сожалению, даже говно в подъезде коллективно не могут убрать из своей жизни, митинги и политика не стоят рядом по влиянию на качество жизни в стране в сравнении с привычками, которые присущи именно нашему региону. Все мои знакомые кто реально въебывает живут хорошо и всем довольны. А те кто по жизни нытики - им трудно и они ждут что кто то их жизнь изменит к лучшему. Это моя гражданская позиция. Рубль упал, так хули ныть, производи и продавай зарубеж за баксы, и будет тебе крепкий рубль. 

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Валерий Боров

Официал…
5

 в принципе у нас в стране никто никого не ограничивает в инновациях

Ответить

Методический

Валерий
0

всё что нужно знать об инновациях в РФ
:D

Ответить

Igor Kachura

Официал…
6

"в принципе у нас в стране никто никого не ограничивает в инновациях, хочешь делай убер, хочешь спейс экс"

Ну так наши соотечественник и работают и в убере и в спейси эксе, только "там" и для "них".
Мой то посыл что это должно создаваться здесь и для нас. А это создание комфортной среды для созидающих и свободомыслящих людей.
Про истории yandex, vkontakte думаю напоминать не стоит? 

Ответить

Официальный

Igor
1

Истории Яндекс и ВК это истории конкретных акционеров, которые не договорились. У нас предприниматели не умеют в дипломатию. Вон Тиньков со всеми умеет договариваться, а Дуров в позу встал, и толку от этого. Всегда есть силы которые тебе противостоят, и чем больше масштаб тем больше желающих у тебя отобрать нажитое. Я имею также негативный опыт, я с двумя другими приятелями вложил 3.5 млн в автосервис и потерял территорию так как ее перепродал собственник, это было в 2019 году, хочешь в бизнес - нужны яйца. Для митингов яйца не нужны, нужно немного безрассудства и ощущение что тебе кто-то что-то должен.  

Ответить

Sergey Matveev

Igor
0

Вот как только удастся свалить, то сразу и можно будет приступить к созданию, а пока выручают сторы.

Ответить

Олег Дечев

Igor
2

не качественный менеджмент это наши с вами сограждане, и они сидят не только в думе, весь чиновничий аппарат  это не качественный менеджмент, но где взять качественных то? если в частный компаниях творится пиздец зачастую

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Kirk Louson

Олег
0

тут не поспоришь, но и первой проблемы это не отменяет

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Dr. Horrible

Igor
1

закручивание гаек прямо зависит на твою работу.
пыня взял крым. ничего страшного с рублем. будем просто в два раза больше работать. 
логика просто космос

Ответить

Комментарий удален

Арнольд Валерьянович

Официальный
0

Ты судя по всему сейчас лайков наберешь))

Ответить

Truba Shatal

Официальный
0

По выходным работаете, понимаю.

Ответить

Dmitriy Matveev

Официальный
–1

Какая связь, между тем кто работает и терпилой?  Все чей бизнес не связан с властью и хоть немного имеющие критическое мышление хотят перемен.  Зачем терпеть?

Ответить

Sasha Step

Дима
4

Если вкратце езжу каждый день через центры на работу ни кого не вижу, захожу в интернет читаю что проехал мимо многотысячных митингов, с миллионами арестованных оппозиционеров.

Ответить

Ирина Ка

Дима
1

У нас тишь, да гладь...  протестный пик давно упущен. Еще в 2012 году. Остались одни сопляки. Но у них больше спортивный интерес... драйв, веселые фоточки и все таке. А на них революции не построишь. 
Врдя ли на это уже хоть как-то повлияет время года. 

Ответить

Максим Горький

Дима
0

А у вас в Польше за что и против чего митингуют ?

Ответить

Дима Венглинский

Максим
2

Да тут правительство ебанулось на почве синергии с католиками, и запретило аборты. То-есть вообще, совсем запретило. Даже если у тебя там полуживой плод который умрёт через час после родов, ты всё равно обязан его родить. Я даже не знаю что хуже - коррупция позволяющая строить собственные замки, или законодательное нарушение прав человека. 

Ответить

Валерий Боров

Дима
1

Ты так говоришь, будто в России нет последнего.

Ответить

Andrei Apanasik

Дима
0

Уже всё закончилось. Волков испугался и взял перерыв. В ближайшее время митингов не будет.

Ответить

Валерий Боров

Andrei
–2

Зачем передёргиваешь? Всё будет весной. Пока набираем силы.

Ответить

Разнообразный

Валерий
1

Да ничего там не будет. Это в фантазиях миллионы на улицах только

Ответить

Ирина Ка

–5

Смотрю на минуса к своим комментам и думаю: а ведь тут сидят продвинутые по части бизнеса люди.. стартаперы там всякие )))  И они же все хотят инвестиций. 
интересно, надеется ли хоть один инвестор, готовый инвестировать в стартап, в котором сотрудники могут не выйти на работу, потому что их присадили временно? 

Казалось бы, взрослые люди.. но... как оказалось, критическое мышление полностью отсутствует. 

Ответить

Валерий Боров

Ирина
0

Инвестиции в России? А ты сказочница, однако.

Подумай, кто и за что сажает людей. Но только осторожнее думай, иначе можно додуматься до того, что прийти могут и за тобой – тем более, что практика отжатия бизнеса в России не нова.

Ответить

Ирина Ка

Валерий
0

Да-да, я этот штамп пор  "придут за тобой" уже не первый раз слышу. А приходят все за теме, кто эти штампы в коммнты копипастит. Просто потому, что им не сидится и пятая точка приключений маниакально просит.  

Ответить

Ирина Ка

–3

Григорий Матасов, вы тут на подработке по заминусовыванию моих комментов? ) Сколько вам за это платят? 

Ответить

Методический вентилятор

Ирина
1

присоединюсь к Григорию.

Ответить

Алёна Погребняк

Методический
0

присоединяюсь к ванпозитив.

Ответить

Ирина Ка

–12

Aviasales и прочим компаниям теперь стоит ответить на вопрос: кто им нужнее: добросовестные сотрудники или мятежники. И сделать перерасчет рисков.  

Ответить

Sasha Step

Ирина
1

Рома добросовестный сотрудник он четко выполнил распоряжение руководителя 

Ответить

Ирина Ка

Sasha
–6

Аааа.. так это его руководитель под дубинки ОМОНа послал? ))) Я так думаю, ему еще и зп заплатят за эти 13 дней. Да? )))

Ответить

Валерий Боров

Ирина
4

Открой 31 статью Конституции и найди там указание разгонять мирные собрания дубинками.

Ответить

Ирина Ка

Валерий
–2

Я могу понять когда тинейджеры размахивают 31-ми статьями и трусами берлинских пациентов, но когда это делают взрослые люди, меня наводит на мысли о их недальновидности.  ))) 
И особенно, когда они сами не могут понять. чего конкретно они хотят.   

Ответить

Валерий Боров

Ирина
1

И особенно, когда они сами не могут понять. чего конкретно они хотят.

Независимые суды, сменяемость власти, свободу интернета, свободу политзаключённым и сопутствующие ништяки.

Ответить

Ирина Ка

Валерий
0

У вас какой-то зависимый суд был или что? И в интернете у вас какая-то несвобода сейчас? Политзаключенные вам какими-то родственниками приходятся? И какие там у вас ее ништяки?  )))

Ответить

Валерий

Ирина
0

 У вас какой-то зависимый суд был или что

Актуальный пример – процессы над Навальным и его сторонниками. Исторический – басманное правосудие.

 И в интернете у вас какая-то несвобода сейчас

Да нет, классно всё: сайты блокируют во внесудебном порядке, людей преследуют за мемы и ретвиты, за неуважение к власти штрафы были какое-то время назад.

 Политзаключенные вам какими-то родственниками приходятся

А, вот в чём дело. Пока не коснулось семьи – всё здорово в стране, значит? Ну, успехов в жизни с таким пониманием ситуации.

Ответить

Ирина Ка

Валерий
1

Я не про Навального спрашиваю, а конкретно про вас. какой у вас зависимый суд был? Что заставляет вас какие-то непонятные репосты и мемы делать? 
У вас в жизни, похоже, все хорошо. Я бы сказала, что даже очень отлично, раз вы о каких-то там политзаключенных печетесь.  

Или вы из тех, кто потом, когда вам за сорокет стукнет,  останется ни с чем, с ободранной квартирой от родителей и ни копейкой в кармане будете верещать, что во всем власть виновата. Хотя, свою молодость вы проснашаете самостоятельно. 

Ответить

Валерий

Ирина
0

Боюсь представить, какой бизнес может быть у человека с такой кашей в голове. Силовикам снаряжение подгоняете?

Ответить

Ирина Ка

Валерий
0

Его, родимого подгоняю... ога )))

Ответить

Ирина Ка

Валерий
0

Ну и, кстати, лучше бы вам озаботиться судьбой тех, кто по первому зову бежит на всякие площади скакать с престарелыми и давно уже протухшими речевками "они все украли", "долой продажную власть", "свободы и независимости".
Так вот, эти "независимые" люди вас больше должны волновать. Ведь ими так "непросто" манипулировать. Они все исключительно с собственным мнением. Никто не может навязать им свою точку зрения.   
Мне кажется, что их бизнес, если он вообще у них есть, в бОшей опасности. 

Ответить

Alexey Akimychev

Валерий
–2

1. Суд от тебя никак не зависит, поверь мне.
2. Власть меняется - каждый день кто то увольняется, кто то устраивается на работу. 
3. Тебе же никто не мешал написать предыдущий пост в интернете? Ну и что он, не свободный?
4. Политзаключенные - я хуй знает кто это. По моему все те шесть человек, которые себя так предпочитают называть, не все договаривают о причинах сложившейся ситуации. 

Ответить

Валерий

Alexey
0

Ты юморист местный?

Ответить

Alexey

Валерий
0

Нет.

Ответить

Ирина Ка

Валерий
0

Нет, он не юморист. Это вы себе что-то там навыдумывали  неизвестных угроз и прочего. Это результат как раз безделья, сытости и достатка. 

Ответить

Алексис Второй

Ирина
1

 Я могу понять когда тинейджеры размахивают 31-ми статьями и трусами берлинских пациентов, но когда это делают взрослые люди, меня наводит на мысли о их недальновидности.

Логика интересная. Вы не можете понять мотивы взрослых людей, в следствие чего у вас возникают мысли о их недальновидности.

Ответить

Sasha Step

Ирина
0

Нет, думаю ему заплатят оклад за посты, а прогулка скорее всего его личная инициатива

Ответить

Алексис Второй

Ирина
0

Мятежники?
Повстанцы!

Ответить

Ирина Ка

Алексис
2

Да какая разница )))  Если Авиасеил может оплачивать отсидку своих сотрудников, то пусть оплачивают.  К слову, в моей компании мне такие не нужны.  

Ответить

Валерий Боров

Ирина
2

Свободолюбивые сотрудники – кость в горле жадного коммерса.

Ответить

Алексис Второй

Ирина
0

 Авиасеил может оплачивать отсидку своих сотрудников, то пусть оплачивают.

Административный арест это простой по вине работника, поэтому заработная плата за период ареста может не начисляться. Хотя уверен, что Авиасейлз может оплатить этот «простой» и оплатит.

Ответить

Ирина Ка

Алексис
1

Какие самоотверженные люди. Помнится, они еще протестный самолетик от Павлика Дурова запускали. )) 

Ответить

Алексис Второй

Ирина
0

 запускали

Надеюсь не в сторону ОМОНа, а то так можно и в глаз сотруднику попасть!

Ответить

Ирина Ка

Алексис
0

Как говорится, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало ))) 

Ответить

Алексис

Ирина
0

Почему дитя? Все взрослые люди и все должны должны думать головой и нести ответственность за свои поступки. Это касается и гражданина Бордунова, и гражданина Путина.

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Глеб Елкин

Ирина
0

они уже ответили, оказали юридическую поддержку и ждут скорейшего возвращения

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