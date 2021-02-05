Его признали виновным в участии в митинге, повлекшем помехи инфраструктуре.

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В административном протоколе говорится, что Бордунов в группе из тысячи человек выкрикивал лозунги «Россия без Путина!», «Путин вор!» и «создал помехи для пешеходов, перекрыв доступ к автобусным остановкам, подземным и надземным переходам». Об этом пишет «МБХ медиа».

Бордунова признали виновным в участии в митинге, повлекшем помехи инфраструктуре 31 января. Адвокат Ольга Балабанова отметила, что постановления о приводе, на основании которого Бордунова задержали вечером 4 февраля, в деле не было. На заседание не допустили свидетелей защиты.

В официальном аккаунте Aviasales, который также вёл Бордунов, появлялись политические шутки про митинги.

aviasales @aviasales Проблемы раньше: задержали самолёт



Проблемы сегодня: задержали

В Aviasales рассказали vc.ru, что компания в курсе происходящего и оказывает всю необходимую юридическую поддержку. Увольнять Бордунова не планируют.